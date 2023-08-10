В ПСЖ не рассчитывают на Неймара и Верратти

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с форвардом Неймаром и опорным полузащитником Марко Верратти. Оба игрока отсутствовали на последней тренировке команды и не были приглашены на встречу со СМИ, которая была посвящена официальной фотографии.
Позже спортивный директор Луиш Кампуш и главный тренер Луис Энрике сообщили футболистам, что в клубе на них не рассчитывают.
В прошедшем сезоне Неймар провёл 29 игр во всех турнирах, забил 18 мячей, отдал 17 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Верратти в минувшем сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился результативной передачей и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную).
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расторгнуть контракт с 31-летним футболистом сборной Бразилии, а 30-летний игрок сборной Италии может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».
Также на встрече со СМИ не было нападающего Килиана Мбаппе.
С символикой ФК Краснодар :))
С символикой ФК Краснодар :))