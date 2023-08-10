В ПСЖ не рассчитывают на Неймара и Верратти

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вчера, 10:29

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с форвардом и опорным полузащитником . Оба игрока отсутствовали на последней тренировке команды и не были приглашены на встречу со СМИ , которая была посвящена официальной фотографии.

Позже спортивный директор Луиш Кампуш и главный тренер сообщили футболистам, что в клубе на них не рассчитывают.

В прошедшем сезоне Неймар провёл 29 игр во всех турнирах, забил 18 мячей, отдал 17 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Верратти в минувшем сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился результативной передачей и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную).

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расторгнуть контракт с 31-летним футболистом сборной Бразилии, а 30-летний игрок сборной Италии может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».