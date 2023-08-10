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В ПСЖ не рассчитывают на Неймара и Верратти

вчера, 10:29

«Пари Сен-Жермен» готов расстаться с форвардом Неймаром и опорным полузащитником Марко Верратти. Оба игрока отсутствовали на последней тренировке команды и не были приглашены на встречу со СМИ, которая была посвящена официальной фотографии.

Позже спортивный директор Луиш Кампуш и главный тренер Луис Энрике сообщили футболистам, что в клубе на них не рассчитывают.

В прошедшем сезоне Неймар провёл 29 игр во всех турнирах, забил 18 мячей, отдал 17 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Верратти в минувшем сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился результативной передачей и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную).

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов расторгнуть контракт с 31-летним футболистом сборной Бразилии, а 30-летний игрок сборной Италии может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле».

Также на встрече со СМИ не было нападающего Килиана Мбаппе.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 15:59
Вот у вас любимое дело да всякий мусор собирать которым топ клубам не нужен? Также говорили про Погба где он сейчас? Все как то талантиливую молодежь пытаются подписатт, а Юве все за старперами да инвалидами гонется
ssspartak
ssspartak
вчера в 13:12
Неймар то уже чего? В барселону всё равно его не возьмут как он мечтал
Alex12357
Alex12357
вчера в 12:21
Луиш Кампуш-тянет в ПСЖ игроков Португалии,посмотрим что из этого выйдет!
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 12:15
Вератти пригодится любому топ клубу,пора возвращаться на родину,в Юве где он должен был быть лет 10 назад.
112910415
112910415
вчера в 11:57
это они психанули, вероятно
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:28, ред.
Не рассчитывают?... Хе.. Так рассчитайте их.. И в добрый путь.. 😄..
протон
протон
вчера в 11:25
Ну Неймар понятно. А Веррати чем не угодил? Топ пзщ. Кто у них главным в центре будет.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 11:10
Шикарный результат у Неймара. В чемпионате Франции сыграл по чистому времени примерно 17 игр, забил 13 голов и отдал 11 голевух.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:52
У ПСЖ скоро по полю будут просто деньги бегать.
ДАША Д
ДАША Д ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 10:44
В следующий раз жду вилки, ложки, поварешку, кастрюлю для борща...
С символикой ФК Краснодар :))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:31
Доброе утро. Исправили.
Гость
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