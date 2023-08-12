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Стал известны детали переговоров «Реала Сосьедад» по трансферу Захаряна

вчера, 16:07

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».

По данным источника, испанский клуб договорился о трансфере футболиста за 13 млн евро (плюс бонусы, которые будут зависеть от результатов выступлений хавбека).

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Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 18:01, ред.
Так-же от анонимного источника были была получена стенограмма и видео переговоров «Реала Сосьедад» и Захаряна.

-А ты меня любишь?
-Ага.
-А ты со мной будешь?
-Ага.
-И будем мы вместе и будем мы рядом с тобой навсегда!


izrafel
izrafel
вчера в 16:47
Что то мне подсказывает, что он может повторить путь Кокорина и плотно присесть на лавочку....
баск
баск
вчера в 16:43
Похоже, что развязка захиного сериала действительно близка, некоторые испанские источники утверждают, что сделка будет закрыта в ближайшие часы.

По хорошему-то Арсену стоило бы поиграть дома ещё сезончик-другой, окончательно возмужать, набрать физухи и побольше взрослого игрового опыта.
И именно таковы, насколько известно, были его планы ещё относительно недавно.

Все изменилось прошлой весной.
После таких "изменений" если уж появляется реальная возможность- надо ехать.
Надеюсь, что вот прям "в ближайшие часы" по случаю выходных всё же подписать не успеют и возможно мы ещё увидим его завтра против Балтики, было бы неплохо..
lotsman
lotsman
вчера в 16:31
Неплохая сделка для Динамо. Удачи Арсену в Реале.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:23
Стал известны детали переговоров «Реала Сосьедад» по трансферу Захаряна .
На мой субъективный взгляд, если всё это является правдой и всё таки контракт будет подписан, то для самого Арсена Захаряна, это будет довольно неплохой вариант . Реал Сосьедад закончил прошлый сезон в зоне лиги чемпионов, так что играть в клубе который будет играть в еврокубках и бороться за самые высокие места в Чемпионате Испании, это точно будет шаг вперёд к развитию . Да и сама испанская лига должна подойти самому Захаряну . Ну а всё остальное зависит только от самого Арсена .
А вот и мнение бывшего защитника Динамо Люка Уилкшера , - «Я верю, что Захарян будет процветать в «Реале Сосьедад». У него есть качества, чтобы преуспеть в Испании. Но, конечно, его уход будет большим ударом по «Динамо» . Я думаю что и большинство болельщиков Динамо с этим будут согласны . Ну а время покажет как Захарян заиграет в Ла Лиге и у Реал Сосьедад появятся новые болельщики.
Пожелаю ему теперь только Удачи в новой команде ! Всем Добра !
Omanga
Omanga
вчера в 16:19
Не верится в это нисколько.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
А результаты выступления хавбека - будут зависеть будет ли Арсен играть за РС или нет.)
melfel
melfel
вчера в 16:11
Молчат злопыхатели,даже не интересно. А просто сказать нечего.
Гость
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