Стал известны детали переговоров «Реала Сосьедад» по трансферу Захаряна .

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вчера, 16:07

Полузащитник «Динамо» близок к переходу в «Реал Сосьедад».

По данным источника, испанский клуб договорился о трансфере футболиста за 13 млн евро (плюс бонусы, которые будут зависеть от результатов выступлений хавбека).