Стал известны детали переговоров «Реала Сосьедад» по трансферу Захаряна .

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».
По данным источника, испанский клуб договорился о трансфере футболиста за 13 млн евро (плюс бонусы, которые будут зависеть от результатов выступлений хавбека).
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Реал Сосьедад».
По данным источника, испанский клуб договорился о трансфере футболиста за 13 млн евро (плюс бонусы, которые будут зависеть от результатов выступлений хавбека).
На мой субъективный взгляд, если всё это является правдой и всё таки контракт будет подписан, то для самого Арсена Захаряна, это будет довольно неплохой вариант . Реал Сосьедад закончил прошлый сезон в зоне лиги чемпионов, так что играть в клубе который будет играть в еврокубках и бороться за самые высокие места в Чемпионате Испании, это точно будет шаг вперёд к развитию . Да и сама испанская лига должна подойти самому Захаряну . Ну а всё остальное зависит только от самого Арсена .
А вот и мнение бывшего защитника Динамо Люка Уилкшера , - «Я верю, что Захарян будет процветать в «Реале Сосьедад». У него есть качества, чтобы преуспеть в Испании. Но, конечно, его уход будет большим ударом по «Динамо» . Я думаю что и большинство болельщиков Динамо с этим будут согласны . Ну а время покажет как Захарян заиграет в Ла Лиге и у Реал Сосьедад появятся новые болельщики.
Пожелаю ему теперь только Удачи в новой команде ! Всем Добра !
На мой субъективный взгляд, если всё это является правдой и всё таки контракт будет подписан, то для самого Арсена Захаряна, это будет довольно неплохой вариант . Реал Сосьедад закончил прошлый сезон в зоне лиги чемпионов, так что играть в клубе который будет играть в еврокубках и бороться за самые высокие места в Чемпионате Испании, это точно будет шаг вперёд к развитию . Да и сама испанская лига должна подойти самому Захаряну . Ну а всё остальное зависит только от самого Арсена .
А вот и мнение бывшего защитника Динамо Люка Уилкшера , - «Я верю, что Захарян будет процветать в «Реале Сосьедад». У него есть качества, чтобы преуспеть в Испании. Но, конечно, его уход будет большим ударом по «Динамо» . Я думаю что и большинство болельщиков Динамо с этим будут согласны . Ну а время покажет как Захарян заиграет в Ла Лиге и у Реал Сосьедад появятся новые болельщики.
Пожелаю ему теперь только Удачи в новой команде ! Всем Добра !
По хорошему-то Арсену стоило бы поиграть дома ещё сезончик-другой, окончательно возмужать, набрать физухи и побольше взрослого игрового опыта.
И именно таковы, насколько известно, были его планы ещё относительно недавно.
Все изменилось прошлой весной.
После таких "изменений" если уж появляется реальная возможность- надо ехать.
Надеюсь, что вот прям "в ближайшие часы" по случаю выходных всё же подписать не успеют и возможно мы ещё увидим его завтра против Балтики, было бы неплохо..
По хорошему-то Арсену стоило бы поиграть дома ещё сезончик-другой, окончательно возмужать, набрать физухи и побольше взрослого игрового опыта.
И именно таковы, насколько известно, были его планы ещё относительно недавно.
Все изменилось прошлой весной.
После таких "изменений" если уж появляется реальная возможность- надо ехать.
Надеюсь, что вот прям "в ближайшие часы" по случаю выходных всё же подписать не успеют и возможно мы ещё увидим его завтра против Балтики, было бы неплохо..
-А ты меня любишь?
-Ага.
-А ты со мной будешь?
-Ага.
-И будем мы вместе и будем мы рядом с тобой навсегда!
https://youtu.be/M-VJKjwEilc
-А ты меня любишь?
-Ага.
-А ты со мной будешь?
-Ага.
-И будем мы вместе и будем мы рядом с тобой навсегда!