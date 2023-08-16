«Локомотив» сделал заявление после санкций КДК РФС в отношении Дзюбы

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с вынесенными в адрес нападающего команды Артёма Дзюбы санкциями от КДК РФС после ситуации с журналистом.
Игрок дисквалифицирован на 2 матча условно и получил штраф в размере 50 тысяч рублей.
ФК «Локомотив» изложил свою позицию на заседании КДК РФС и, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артёма Дзюбы. Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артёмом Дзюбой на парковке, оскорбительной.
ФК «Локомотив» согласен, что поведение Артёма Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем. При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что, в момент съемки футболист покидал территорию «РЖД Арены» со своей семьей. В том числе, с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.
Также ФК «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.
Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.
Напомним, что, в соответствии с Дисциплинарным регламентом, и футболист, и клуб, вправе запросить полный текст решения КДК РФС в течение 5 календарных дней после получения выписки из решения или с момента его публикации на официальном сайте РФС. Также у футболиста есть право обжаловать решение КДК, так как штраф составляет более 40 000 рублей.
Журналист - провокатор, Дзюба - хамло но своей провокацией журналист вышел как чистый лист, как вода без примесей.
Журналист - провокатор, Дзюба - хамло но своей провокацией журналист вышел как чистый лист, как вода без примесей.
Не оправдывая Дзюбу, надо отметить и смоделировать ситуацию - подходит к спортсмену, тренеру, представителю клуба, чуть ли не в подворотне и может и не писклявым голосом, настойчиво требует, не раз, ответить на вопрос, пусть и не "щекотливый"!
И с какой кстати вышеуказанные лица должны отвечать, пусть и не прыщавому персонажу?
Есть у всех нас, и публичных и не... лиц, свое личное время, пространство и почему "кто-то", когда ему вздумается, с немытыми (есть и такие) волосами на голове (и не только. подозреваю) вторгаются нагло с "вопросом"?
Здесь Артёму надоть снисхождение сделать, а по большому всё отменить - создается прецедент когда хамло может зачекиниться в ваше пространство когда ему вздумается...
Не оправдывая Дзюбу, надо отметить и смоделировать ситуацию - подходит к спортсмену, тренеру, представителю клуба, чуть ли не в подворотне и может и не писклявым голосом, настойчиво требует, не раз, ответить на вопрос, пусть и не "щекотливый"!
И с какой кстати вышеуказанные лица должны отвечать, пусть и не прыщавому персонажу?
Есть у всех нас, и публичных и не... лиц, свое личное время, пространство и почему "кто-то", когда ему вздумается, с немытыми (есть и такие) волосами на голове (и не только. подозреваю) вторгаются нагло с "вопросом"?
Здесь Артёму надоть снисхождение сделать, а по большому всё отменить - создается прецедент когда хамло может зачекиниться в ваше пространство когда ему вздумается...