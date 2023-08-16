«Локомотив» сделал заявление после санкций КДК РФС в отношении Дзюбы

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с вынесенными в адрес нападающего команды санкциями от КДК РФС после ситуации с журналистом.

Игрок дисквалифицирован на 2 матча условно и получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

ФК «Локомотив» изложил свою позицию на заседании КДК РФС и, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артёма Дзюбы. Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артёмом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

ФК «Локомотив» согласен, что поведение Артёма Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК , пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем. При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что, в момент съемки футболист покидал территорию « РЖД Арены» со своей семьей. В том числе, с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.

Также ФК «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ . Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.