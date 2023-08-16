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«Локомотив» сделал заявление после санкций КДК РФС в отношении Дзюбы

вчера, 18:42

«Локомотив» на своём официальном сайте опубликовал заявление в связи с вынесенными в адрес нападающего команды Артёма Дзюбы санкциями от КДК РФС после ситуации с журналистом.

Игрок дисквалифицирован на 2 матча условно и получил штраф в размере 50 тысяч рублей.

ФК «Локомотив» изложил свою позицию на заседании КДК РФС и, исходя из принятого решения, комитет услышал позицию клуба, хоть и частично, приняв минимально возможное наказание в адрес Артёма Дзюбы. Тем не менее, клуб запросит мотивировочную часть этого решения, чтобы понять, почему были в принципе нарушены нормы регламента со стороны футболиста, так как нет ни одного квалифицирующего признака оскорбительного поведения. Отметим, что в ходе заседания сам журналист Виталий Бородин заявил, что не считает фразу, сказанную нашим футболистом Артёмом Дзюбой на парковке, оскорбительной.

ФК «Локомотив» согласен, что поведение Артёма Дзюбы было излишне эмоциональным, о чем сам футболист заявил в ходе заседания КДК, пообещав сделать выводы и не повторять подобных ошибок в дальнейшем. При этом и клуб, и футболист хотели бы подчеркнуть, что, в момент съемки футболист покидал территорию «РЖД Арены» со своей семьей. В том числе, с маленькими детьми, которые были напуганы настойчивым поведением незнакомого им человека.

Также ФК «Локомотив» хотел бы призвать всех представителей СМИ к общению с представителями клуба в специально отведенных регламентами зонах, придерживаясь принципов взаимоуважения, а не на парковках или иных местах на территории стадионов клубов РПЛ. Просим обратить на это внимание всех, кто причастен к организации и проведению официальных футбольных матчей в России.

Кроме того, с целью избежания подобных ситуаций и дальнейшего недопонимания, клуб обратится в РПЛ и РФС для разработки соответствующих поправок в регламентирующие документы.

Напомним, что, в соответствии с Дисциплинарным регламентом, и футболист, и клуб, вправе запросить полный текст решения КДК РФС в течение 5 календарных дней после получения выписки из решения или с момента его публикации на официальном сайте РФС. Также у футболиста есть право обжаловать решение КДК, так как штраф составляет более 40 000 рублей.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:01
Оба хороши.
А мастер мяча при детях вот это всё излагал...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:59
1.От осинки не родится апельсинка.
2.Яблоко от яблони недалеко укатится.
3.Подобное притягивает подобное.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:25, ред.
Особую пикантность поведению этого быдлонопника придаёт тот факт, что фразу о "засовыванию телефона в одно место" он произнес в присутствии "малолетнего сына". Оказывается задать безобидный вопрос в присутствии ребенка с точки зрения Локо - это нонсенс, а произносить гнусные слова дзюбой в присутствии этого же ребенка, это нормально. Что то в ЖД клубе не в порядке с логикой. А жаль
sfxs5bt8jrrt
sfxs5bt8jrrt
вчера в 21:18
Журналиста надо тоже наказать,им дай волю,то это ещё не раз повторится
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:03
Здесь явно спровоцировали дзюбу...
Тем более он шел с семьей , какие могут быть интервью....
Напрасный труд
Напрасный труд ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 20:23
Как всякая базарная баба,её слово должно быть последним,хоть вдогонку.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:22, ред.
Конституция порядка общения граждан с Дзюбой не определяет.Слишком мелко.А вот АК и УК угрозы убийством(членовредительством,оскорбления) предусматривает.
ДСА
ДСА
вчера в 20:10
Звезда должна следить за своим базаром, тем более на парковке.
lotsman
lotsman ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:03
Конституцию надо знать, а не только цирковые порядки. На улице, когда проводя опросы, прежде всего спрашивают - разрешите задать вам вопрос.....
adekvat
adekvat ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:58
Это он при своей семье нес эту чушь?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:56
Натуральный цирк,подобное описание прав и обязанностей граждан России,и деление на "особо охраняемых"!!!.
Меня на улицах раз пять побуждали ответить на какой-нибудь вопрос,и я никого не оскорблял. А тут-"личное пространство Великого Дзюбы!".Дайте ему жить свободно и вольготно!.
lotsman
lotsman
вчера в 19:41
Вообще то Дзюбу оштрафовали не правильно. Он находился на парковке, в кругу семьи и нарушать его личное пространство, без его согласия, никто не имеет право.
протон
протон
вчера в 19:37
Достали парня. А он лучший снайпер России, напомню. И все ему дифирамбы пели, когда он в фаворе был. А теперь пнуть все хотят. А не было бы того видео и предъявить то по сути Артёму нечего. Интересно, кстати, чего понапишут. В Англит помню, впервые когда решили наказывать футболистов за "неподобающее" поведение в СМИ и соцсетях, за пределами стадиона, то перед сезоном предупредили клубы, игроков, как и за что теперь будут наказывать, какие дополнения этические были в регламент. У нас раньше таким комитет этиков мог заниматься, через свой регламент. Но, похоже, этот орган превратился в совсем спящий. Удивился, когда КДК именно что-то предъявил Дзюбе. Возможно, клуб опротестует. Хотя наказание маленькое, видимо, перед прессой галочку поставить, и чтобы сомнительное решение не опротестовывали из-за мягкости.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:35, ред.
Бывший футболист Дзюба :"Я тебя назвал земляным червяком!".
ЖурналЫст Бородин,набранный из подворотни по кастингу :"Меня все близкие так называют!".
"Локомотив" :"Наших бьют!"
КДК :"Всё в мире условно,даже наказание!".
Futurista
Futurista
вчера в 19:27
Дзюба вполне мог отшутиться...например дежурной фразой "Без комментариев"...или не дежурной: "Мальчик, мои комментарии еще надо заслужить"...наконец можно было воспользоваться классикой жанра....

sova147
sova147
вчера в 19:23
Дзюба должен работать на поле а не спорить вне поля
Igo0rek
Igo0rek ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 19:17
У Дзюбы коэффициент интеллекта находится на преступно низком уровне. Сомневаюсь, что в нейронах его головного мозга что-то поменяется.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:14
Конечно момент в этой ситуации есть...
Не оправдывая Дзюбу, надо отметить и смоделировать ситуацию - подходит к спортсмену, тренеру, представителю клуба, чуть ли не в подворотне и может и не писклявым голосом, настойчиво требует, не раз, ответить на вопрос, пусть и не "щекотливый"!
И с какой кстати вышеуказанные лица должны отвечать, пусть и не прыщавому персонажу?
Есть у всех нас, и публичных и не... лиц, свое личное время, пространство и почему "кто-то", когда ему вздумается, с немытыми (есть и такие) волосами на голове (и не только. подозреваю) вторгаются нагло с "вопросом"?
Здесь Артёму надоть снисхождение сделать, а по большому всё отменить - создается прецедент когда хамло может зачекиниться в ваше пространство когда ему вздумается...
протон
протон ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 19:01, ред.
Вот, вот этот "журналист" утром поедет своей безнаказанностью провоцировать других вспыльчивых футболистов. То чувство, что 19 летний паренек выбежал с трамвая и увидел личность, начал тычить микрофон. В 19 я лет боялся пикнуть в адрес людей который по возрасту превышают мое значение в разы. Будь он мой сын я бы ему по шапке надавал дома. 19 лет почему не в армии? может юристам адвокатам Дзюбы поднять вопрос чем занимается псевдо-журналист ?
shlomo
shlomo
вчера в 18:57
Я бы и журналюгу штрафанул бы на такую же сумму.... в качестве профилактики и чтобы другим неповадно было.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:53
Когда Дзюба уже повзрослеет !
протон
протон
вчера в 18:47, ред.
Вот только недавно об этом говорил. Давайте разберемся - у этого "журналиста" была аккредитация? Он предъявил Дзюбе свое удостоверение? Или через клуб запрашивал интервью? У него было редакционное задание побеседовать именно с Дзюбой? Есть нет, то какие вопросы к Дзюбе?!!!
Журналист - провокатор, Дзюба - хамло но своей провокацией журналист вышел как чистый лист, как вода без примесей.
Гость
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