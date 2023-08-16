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Талалаев получил двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф

вчера, 17:59

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о вынесенных санкциях в отношении главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

Наставник подмосковной команды был удалён на 28-й минуте матча 5-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:0).

Талалаев дисквалифицирован на 2 матча Первой лиги (второй матч условно) и оштрафован на 150 тысяч рублей. Он прибыл на заседание вместе с юристом клуба, судья представил дополнительный рапорт. Установили, что прямого оскорбления не было, но была ненормативная лексика.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 19:49
Дзюба был вне стадиона, с семьёй на парковке, где журналист, нарушив конституционные права Дзюбы, вторгся, без согласия Дзюбы, в его личное пространство с назойливыми вопросами. А Талалаев на рабочем месте, во время проведения матча.))
izrafel
izrafel
вчера в 19:06
Дзюбу всего не 50, а тут в три раза больше... несправедливо как то...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:41
Горбатого только могилец исправит и то....., через время.
Щас с этим вопросом и "там" проблемы, все поступают с очень большой передозировкой консервантов (из продуктов) и раньше пару недель и судмедэксперт прибегал к лексике Андрея Викторовича, а щас говорит по пол года лежат и как вчерась...
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:29
Думаю теперь Андрюха, хотя бы первое время, будет стараться "фильтровать базар"...)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:23
Поговорили "по душам"))
Шуnя771
Шуnя771 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:22
))))))))))))))))))))))) Да здравствует наш гуманный....)
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:12
150 штук за ненормативную лексику - не дурно.)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 18:10
Добрый вечер. Просьба скинуть снимок экрана репоста сделанного 12.08. и скинуть нам в комментарии. За 13.08. 50 очков за репост в Одноклассники Вам пришли.
протон
протон
вчера в 18:08
Удалили за оскорбительное поведение. Установили, что оскорблений не было. Дисквалифицировали на 2 матча. Логично.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:05
Шабашка от КДК РФС !)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:05
Для кого-то 150 тысяч рублей не деньги.
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