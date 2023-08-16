Талалаев получил двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о вынесенных санкциях в отношении главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.
Наставник подмосковной команды был удалён на 28-й минуте матча 5-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:0).
Талалаев дисквалифицирован на 2 матча Первой лиги (второй матч условно) и оштрафован на 150 тысяч рублей. Он прибыл на заседание вместе с юристом клуба, судья представил дополнительный рапорт. Установили, что прямого оскорбления не было, но была ненормативная лексика.
Щас с этим вопросом и "там" проблемы, все поступают с очень большой передозировкой консервантов (из продуктов) и раньше пару недель и судмедэксперт прибегал к лексике Андрея Викторовича, а щас говорит по пол года лежат и как вчерась...
Щас с этим вопросом и "там" проблемы, все поступают с очень большой передозировкой консервантов (из продуктов) и раньше пару недель и судмедэксперт прибегал к лексике Андрея Викторовича, а щас говорит по пол года лежат и как вчерась...