Талалаев получил двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф

Глава КДК РФС сообщил о вынесенных санкциях в отношении главного тренера «Химок» .

Наставник подмосковной команды был удалён на 28-й минуте матча 5-го тура Первой лиги с «Родиной» (2:0).

Талалаев дисквалифицирован на 2 матча Первой лиги (второй матч условно) и оштрафован на 150 тысяч рублей. Он прибыл на заседание вместе с юристом клуба, судья представил дополнительный рапорт. Установили, что прямого оскорбления не было, но была ненормативная лексика.