В УЕФА опровергли возможность получения Саудовской Аравией места в ЛЧ

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вчера, 19:32

В УЕФА опровергли возможность включения клуба из Саудовской Аравии в европейскую Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Федерация футбола ближневосточной страны хочет направить УЕФА идею о получении места в турнире для победителя местного чемпионата.