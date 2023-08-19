В УЕФА опровергли возможность получения Саудовской Аравией места в ЛЧ

В УЕФА опровергли возможность включения клуба из Саудовской Аравии в европейскую Лигу чемпионов.
Ранее появилась информация о том, что Федерация футбола ближневосточной страны хочет направить УЕФА идею о получении места в турнире для победителя местного чемпионата.
В руководящем органе европейского футбола, как сообщается, заявили, что разговоров на эту тему не было, так как подобный шаг может поставить под угрозу отношения с АФК. Идея получения wild card не нравится также президенту УЕФА Александеру Чеферину, который раскритиковал политику Саудовской Аравии по привлечению футболистов из Европы.
- Ребятки, не расстраивайтесь, дома в океане строим, оазисы зелёные.... а стать Европой тоже не слабо - насыплем песочка через реки-моря и в Лиге Чемпионов.
- Ребятки, не расстраивайтесь, дома в океане строим, оазисы зелёные.... а стать Европой тоже не слабо - насыплем песочка через реки-моря и в Лиге Чемпионов.