Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: УЕФАСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

В УЕФА опровергли возможность получения Саудовской Аравией места в ЛЧ

вчера, 19:32

В УЕФА опровергли возможность включения клуба из Саудовской Аравии в европейскую Лигу чемпионов.

Ранее появилась информация о том, что Федерация футбола ближневосточной страны хочет направить УЕФА идею о получении места в турнире для победителя местного чемпионата.

В руководящем органе европейского футбола, как сообщается, заявили, что разговоров на эту тему не было, так как подобный шаг может поставить под угрозу отношения с АФК. Идея получения wild card не нравится также президенту УЕФА Александеру Чеферину, который раскритиковал политику Саудовской Аравии по привлечению футболистов из Европы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В административные органы УЕФА вошли 15 россиян
01 августа
Президент РПЛ перейдёт на работу в другой комитет УЕФА
01 августа
Сборные России примут участие в турнире развития УЕФА
31 июля
Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это антирекорд
28 июля
ОфициальноИталия и Турция подали заявку на проведение Евро-2032
28 июля
В УЕФА оценивают ситуацию с участием крымских клубов в чемпионате России
18 июля
Сортировать
Все комментарии
Жан-Клод Ван Даг
Жан-Клод Ван Даг ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:40
И ещё подтвердили, что Палестина, Кипр, Турция и Казахстан это центральная европа
agentSmith.
agentSmith.
сегодня в 02:49
Пока шейхи не смогли купить УЕФА. Посмотрим в итоге получится или нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 00:01
Привет Володя!
Ты как всегда правильно читаешь мои мысли в упаковке футбольного, литературного супрематизма.
cska1948
cska1948 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 23:42
Конечно у СА есть козыри. Например такие...
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:37, ред.
Скорее всего ничего не помешает, но сначала переход под эгиду УЕФА, только потом клубы в еврокубки...саудиты я так понял хотят просто клуб в ЛЧ...так не пойдет)...хотя...деньги решают многие проблемы)...посмотрим...
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:35
При условии, что песочек будет не простым, а золотым...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:35
А что может помешать СА поменять Азию на Европу? Тем более прецедент есть, да и деньги ещё ни кто в УЕФА не отменял.
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:14
Верно подмечено...но Израиль стал полноправным членом УЕФА с 1994 года и только после этого клубы Израиля стали принимать участие в розыгрышах еврокубков...
Саудовская Аравия член Азиатской конфедерации футбола...
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:00
Израиль, вроде, тоже не в Европе. Значит: если очень хочется, то можно Израилю по политическим соображениям, а СА по финансовым.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:19
Ожидаемое решение.
53mrh3x9kukg
53mrh3x9kukg
вчера в 22:18
Здравый смысл всё таки сыграл
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:15
Вопрос цены, не более того.
112910415
112910415
вчера в 21:34
Но торг возможен?! )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:15
Голос свыше шепчет;
- Ребятки, не расстраивайтесь, дома в океане строим, оазисы зелёные.... а стать Европой тоже не слабо - насыплем песочка через реки-моря и в Лиге Чемпионов.
Илья85
Илья85 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:06
Есть вероятность ,что карты были не те
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:46
Я думаю, что арабы не просто забросили удочку...
У Саудовской Аравии есть какие-то козыри.
Ну и нереально огромные деньги
drug01
drug01
вчера в 20:45
Значит не всё можно купить!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:40
Значит УЕФу сменят полностью
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:38
Нет ничего невозможного
Деньги вольют огромные
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:28
Это другое...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:28
Получить не смогут,они-КУПЯТ! Иначе ещё пару миллионов "бешенцев" пришлют в Явропку.
Capral
Capral
вчера в 20:13
Израиль тоже не Европа, но в ЛЧ играет...
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:12
Расстроили Авейру.. Но я бы рассмотрел заявку... Вместе со 100 лярдами... Можно брать за такой взнос.. Каждому... Хе.
Futurista
Futurista
вчера в 20:06
Геогафы из УЕФА подтвердили, что Саудовская Аравия не находится в Европе....
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:02
Да ладно... А за очень большие рубли?
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:54
Не говорите гоп , пока не увидите 👀👉💰 💰 💰 💰 💰 💰 💰 откат !!! ☝️😉🤣
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:46
Надо было слепить с них приличную сумму денег за это удовольствие. А пройдут они отбор или нет-ещё вопрос. в конце концов и засудить можно...
Elliada
Elliada
вчера в 19:44
Это правильное решение. Не всё деньгами купишь. Уровень СА ниже, чем в самых слабых лигах Европы. Им не место в ЛЧ
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 19:36
Да уж... из грязи, да в князи.... рамсы немного попутали саудиты...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 