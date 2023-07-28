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Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это антирекорд

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:42
Это еще не последний показатель спада.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ oldrussian (раскрыть)
вчера в 21:42
Всё равно учи,но лучше китайский.Они плодятся лучше.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 21:26
Простите за английский - козлы!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:17, ред.
Присутствуют представители разных уровней 27 стран из 54. Причём только 17 Глав государств, остальные рангом ниже. 27 государств проигнорировали приглашение.
Это сборище - потуги РФ показать остальному цивилизованному миру, что мы ещё ого-го, чего-то стОим и нас не коснулась изоляция. Больше никакой цели этот "саммит" не несёт.
oldrussian
oldrussian ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:07
А какой из корейских предлагаете учить, северный или южный? И если есть между ними разница, то в чём она?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:40
Да вроде 48 государств Африки в Питере,да и БРИКС в строю,а вы всё о "инклюзивных" из "Райского Сада" печётесь.
Учите китайский и другие восточные языки,ибо цветные расы побеждают с разгромным счётом инклюзивщиков.
oldrussian
oldrussian ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 20:38
По слухам, на соревнованиях тяжелоатлетов, после прорыва зрителям первых рядов приходилось зажимать носы.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:34
Не понимая всю абсурдность ситуации,продолжают печатать глупости.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:02
Что 25, что 125 – разницы никакой.
Tex
Tex
вчера в 19:55
Надо потерпеть...
pomor45
pomor45
вчера в 19:23
Неактуально.
b4wxux5k39xg
b4wxux5k39xg
вчера в 19:10
Если будем когда-то здесь начинать,прейдется начинать с нуля
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:58, ред.
Впору вспомнить песню в исполнении Марка Бернеса, которая называлась "Всё ещё впереди", в которой есть аналогичная строчка. Только песня была полна оптимизма и веры в светлое будущее в отличие от нашей "светлой" новости....
С другой стороны, господа, не всё ли равно, какое место мы будем занимать, учитывая то, что происходит с нашей страной в условиях полной изоляции? Мне всё равно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:29, ред.
Ну реально глупый рейтинг....
Кипр - 23-й
Россия - 25-я

При этом стоимость составов всех 14-ти команд Кипра (350 игроков) - 135 млн....
2,5 Малкома...)))
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:19
Англия проигривая каждый матч поднялся на первое место. А Россия не играя официальный матч опустилась .
Futurista
Futurista
вчера в 18:19
уефа это что?)....и что в их рейтинге делает Россия?....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:15
Да плевать на их рейтинги....
Зато у нас девчонки самые красивые....
lotsman
lotsman
вчера в 18:00
УЕФА обложила Россию санкциями и ещё в какой то рейтинг ставит. К чему этот рейтинг?
ssspartak
ssspartak
вчера в 17:57
Тупейшая ситуация с этим рейтингом. А зачем вообще Россию ставить на какое то место в рейтинге УЕФА, если в соревнованиях этой организации она не принимает участия? Между прочим 25 место полагает участие 1 команды в ЛЧ и 3 в Лиге конф. Кто то участвует? или участвовал год назад?
Ironigor
Ironigor ответ valt134 (раскрыть)
вчера в 17:38, ред.
⚡️ Футболисты из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки могут перестать считаться легионерами в РПЛ и ФНЛ 24 августа !)
Вольному воля , САН - ЗЕНИТОС !!!) ГАЗПРОМОС !!!))
Capral
Capral
вчера в 17:13
Ни с кем не играя- не самый плохой результат. Я думал будет хуже...
valt134
valt134
вчера в 17:05
Да, кстати… Про Скрепы забыл…
valt134
valt134
вчера в 17:03
Не беда!!! У нас впереди Толчок, Рывок и Прорыв!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:48
Если не играть лет 5, то вообще нигде будем....
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:44
Ну Россия не играет в еврокубках что и ожидалось
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:42
Ожидаемый результат.
Вообще мы как то должны рейтинговаться с учётом запрета играть на площадках уефа....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:41
Дак а как расти, если играть не дают?
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