Россия опустилась на 25-е место в рейтинге УЕФА. Это антирекорд

В обновленном рейтинге УЕФА Россия заняла 25-ю строчку.
Данный показатель является худшим в истории для данной футбольной ассоциации.
Лидирует в списке Англия, на 2-м месте идет Испания, топ-3 замыкает Италия.
В обновленном рейтинге УЕФА Россия заняла 25-ю строчку.
Данный показатель является худшим в истории для данной футбольной ассоциации.
Лидирует в списке Англия, на 2-м месте идет Испания, топ-3 замыкает Италия.
Вольному воля , САН - ЗЕНИТОС !!!) ГАЗПРОМОС !!!))
Вольному воля , САН - ЗЕНИТОС !!!) ГАЗПРОМОС !!!))
Кипр - 23-й
Россия - 25-я
При этом стоимость составов всех 14-ти команд Кипра (350 игроков) - 135 млн....
2,5 Малкома...)))
Кипр - 23-й
Россия - 25-я
При этом стоимость составов всех 14-ти команд Кипра (350 игроков) - 135 млн....
2,5 Малкома...)))