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Президент РПЛ перейдёт на работу в другой комитет УЕФА

сегодня, 09:37

Глава РПЛ Александр Алаев, который ранее покинул пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, продолжит работу в другом комитете организации.

Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА. На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА, в каком статусе — будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду.

Поеду ли на второе заседание комитета по мини-футболу и пляжному футболу в этом году? Я знаю, кто будет председателем. Мы пообщались с ним, я не хочу официально озвучивать, так как либо Российский футбольный союз, либо УЕФА официально все составы комитетов озвучат. Но в рабочем режиме мы с моим коллегой, кто возглавил вместо меня комитет, все проговорили, давно его знаю, очень грамотный и профессиональный специалист. Очень рад, что именно он возглавил. Естественно, я уже участвовать не буду в работе комитета, это будет делать мой коллега. Но мы договорились: если нужна будет моя помощь, какие-то консультации с учетом моего опыта — все-таки почти семь лет отработал — конечно, ему помогу. А так — жду работу в новом комитете, очень доволен, благодарен УЕФА за доверие. Продолжу работу в новом комитете, скоро все узнаете.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 14:42, ред.
Здоровья станичник! Но я помню, что горячо любимый мною ЕЛГ работал период в УЕФА. Только вот запамятовал на какой должности). Но точно не финансовый директор УЕФА).
Мутко работал. Может быть).
Сварожич
Сварожич
сегодня в 13:48
Толку от него в УЕФА огромный НОЛЬ.
stanichnik
stanichnik ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 12:30, ред.
Доброго Здоровья Сергеевич!
Может Вы имели в виду Мутко, так его отозвали, он так и не освоил английский)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:18
А разве там не наш любимец ЕЛГ работал?). Тихо он слинял оттуда, если это так.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:09, ред.
Читая откровения Алаева о пребывании его в должности Председателя комитета УЕФА, становится мягко говоря неловко, а по большому счёту противно за то как он пассивно отстаивает интересы нашего футбола и то, как унижают нашу страну в лице футбольных клубов и главной команды страны в этой международной организации, членами которой мы являемся и куда ежегодно добросовестно переводим членские взносы. Достаточно вспомнить, что за долго до начала перехода противостояния Украины с РФ в горячую фазу, когда у нас проводился чемпионат мира по пляжному футболу Россию, как страну-хозяйку и победительницу того турнира лишили возможности выступать под своим Флагом и Гимном. И Алаев гордится, что в тот период он занимал столь ответственный пост. Может со мной многие не согласятся, но уверен, что есть те, кто разделяют мою точку зрения, но Алаев не оправдывает доверия, нашу страну в УЕФА должен представлять более ответственный, жёсткий и принципиальный футбольный чиновник.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:04
Глава РПЛ Александр Алаев, который ранее покинул пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, продолжит работу в другом комитете организации .
Подробнее : Во время прохождения экзамена.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:43
"Свой среди чужих, чужой среди своих ".
Или Табаки из "Маугли", - "А мы пойдём на север" !(((
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:43
Может в этом и кроется наше дружеское отношение к организации ставящей нам козни и палки во все колеса?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:38
В административно-хозяйственный отдел.Настоящий газодобытчик-всё у него ладится!!!
112910415
112910415
сегодня в 10:36
повезло мужику, счастлив !
lotsman
lotsman ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 10:09
Какой работы? Если бы такие работали, то возможно были бы подвижки в сторону улучшения положения России в УЕФА. А он радуется только за себя, что его не вышибли оттуда. Он ждёт, когда его куда то определят и он опять будет при должности, не важно какой, лишь бы только присутствовать.
drug01
drug01
сегодня в 09:48
Желаем успешной работы на новом месте!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:45
Санкции похоже на него не распространяются из-за фамилии.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:43
Работай не работай , а нас ни куда не допускают , кроме как на турнир не развитых Стран...Таджикистан , Туркмения.....)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:42
Алаев: -"Благодарен УЕФА за доверие." и... " то , "что совсем не вышибли"...)
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