Президент РПЛ перейдёт на работу в другой комитет УЕФА

Глава РПЛ , который ранее покинул пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, продолжит работу в другом комитете организации.

Возможно, поеду на заседание исполкома УЕФА . На прошлом исполкоме я отчитался. Теперь буду работать в одном из комитетов УЕФА , в каком статусе — будет известно, когда объявят официально. Если будет рабочая необходимость поехать в Лимассол, то поеду.