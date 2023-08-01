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В административные органы УЕФА вошли 15 россиян

вчера, 15:47

На период с 2023 по 2027 год 15 представителей России заняли места в административных органах УЕФА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Президент РФС Александр Дюков сохранил за собой место первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций и заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям. Также глава союза входит в исполком УЕФА. Вячеслав Колосков остался в числе почётных президентов организации, Полина Юмашева по-прежнему в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев — в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев — в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина — в комитете по «фэйр-плей» и социальной ответственности, председатель правления «Зенита» Александр Медведев — в комитете клубных соревнований. Также на своём посту остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, находящийся в экспертной комиссии организации по развитию судей.

Новые должности заняли глава РПЛ Александр Алаев, ставший заместителем комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, ставшая членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошедшая в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь КДК РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова — панель массового футбола.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ 5pcmtwmgvcs9 (раскрыть)
вчера в 21:28
Особенно Почётный Колосков.
pomor45
pomor45
вчера в 21:27
УЕФА, обложившая санкциями РФС, буквально набита представителями этой РФС. Дежавю с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:00
А толку как с козла молока.))))).
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:22
Ну наконец-то...
lotsman
lotsman
вчера в 17:47
А для чего они там? Чтобы держать Россию на поводке? Толку от их присутствия в административных органах УЕФА никакого.
5pcmtwmgvcs9
5pcmtwmgvcs9
вчера в 17:44
Толку что они есть, они больше прихлебатели,им кормушка дороже
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:22
В администрации мы есть, а на поле нас нет. И это правильно?
альсато
альсато
вчера в 17:15
15-ать Россиян работают в административных органах "учреждения", которое приостановило выступление клубов и Сборной под своей эгидой)))))...ну..ну....
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:49
Ольга Мащикова — панель массового футбола. Какие-то двоякие чувства вызывает сея ответственная должность.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:48
Ну вот теперь мы знаем кто лобирует вражеские требования УЕФА. Ну а про Юмашеву думаю все знают. Голуби мира Ельцина !(((
Вещий
Вещий
вчера в 16:19
Эх... если бы еще толк от них был бы... а то так ради галочки что они есть.
Futurista
Futurista
вчера в 15:53
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:52
Они ничего не решают
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:51
Теперь понятны многочисленные попытки организовать товарищеские матчи Сборной с кем угодно.
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