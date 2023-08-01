В административные органы УЕФА вошли 15 россиян

На период с 2023 по 2027 год 15 представителей России заняли места в административных органах УЕФА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Президент РФС Александр Дюков сохранил за собой место первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций и заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям. Также глава союза входит в исполком УЕФА. Вячеслав Колосков остался в числе почётных президентов организации, Полина Юмашева по-прежнему в комитете по управлению и соблюдению требований, Роман Бабаев — в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев — в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина — в комитете по «фэйр-плей» и социальной ответственности, председатель правления «Зенита» Александр Медведев — в комитете клубных соревнований. Также на своём посту остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и Николай Левников, находящийся в экспертной комиссии организации по развитию судей.
Новые должности заняли глава РПЛ Александр Алаев, ставший заместителем комитета по делам безопасности на стадионах, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, вошедший в комитет по проведению клубных соревнований, руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова, ставшая членом комитета по женскому футболу, руководитель академии РФС Ирина Баранова, вошедшая в комитет по развитию и технической помощи. Ответственный секретарь КДК РФС Даниил Заморин стал членом юридического комитета УЕФА, а руководитель департамента развития массового футбола РФС Ольга Мащикова — панель массового футбола.