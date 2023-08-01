В административные органы УЕФА вошли 15 россиян

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вчера, 15:47

На период с 2023 по 2027 год 15 представителей России заняли места в административных органах УЕФА . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Президент РФС сохранил за собой место первого вице-председателя комитета национальных ассоциаций и заместителя председателя комитета по клубным соревнованиям. Также глава союза входит в исполком УЕФА . остался в числе почётных президентов организации, Полина Юмашева по-прежнему в комитете по управлению и соблюдению требований, — в комитете по клубному лицензированию, Денис Соловьев — в комитете по маркетинговым консультациям, Екатерина Федышина — в комитете по «фэйр-плей» и социальной ответственности, председатель правления «Зенита» — в комитете клубных соревнований. Также на своём посту остались Леонид Калошин, работавший в экспертной комиссии УЕФА по судейской конвенции, и , находящийся в экспертной комиссии организации по развитию судей.