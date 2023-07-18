В УЕФА оценивают ситуацию с участием крымских клубов в чемпионате России

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вчера, 20:56

В пресс-службе УЕФА в среду сообщили, что проводят оценку участию крымских клубов во Второй лиге.

В новом сезоне чемпионата России участвуют ялтинский «Рубин» и «Севастополь».

Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления. Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола.