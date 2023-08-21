ЦСКА заключил четырёхлетний контракт с Давилой

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с чилийским форвардом Виктором Давилой. Договор с игроком заключен до 2027 года.
Футболист получил в ЦСКА 7-й номер.
Предыдущей командой чилийца был мексиканский «Леон».
Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с чилийским форвардом Виктором Давилой. Договор с игроком заключен до 2027 года.
Футболист получил в ЦСКА 7-й номер.
Предыдущей командой чилийца был мексиканский «Леон».
И тебе здоровья.
И тебе здоровья.
ЦСКА платит через 5 стран! Отправит в рублях, а «Леон» получит их в долларах
ЦСКА платит через 5 стран! Отправит в рублях, а «Леон» получит их в долларах
Будь здрав.
Будь здрав.
Под № 7 играли Даниэль Карвальо и Сергей Семак (если мне не изменяет память), обязывающий №.Удачных игр Виктору.
Будь здрав.
Под № 7 играли Даниэль Карвальо и Сергей Семак (если мне не изменяет память), обязывающий №.Удачных игр Виктору.
Будь здрав.