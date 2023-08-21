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ЦСКА заключил четырёхлетний контракт с Давилой

вчера, 23:49

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с чилийским форвардом Виктором Давилой. Договор с игроком заключен до 2027 года.

Футболист получил в ЦСКА 7-й номер.

Предыдущей командой чилийца был мексиканский «Леон».

ЦСКА заключил четырёхлетний контракт с Давилой

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Все комментарии
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 15:36
Извини , конечно , но Семак ушёл из ЦСКА в начале 2005 года , за пол года да триумфа Карвальо и ЦСКА. А Корвальо - в 2009 или 2010. А под 7 номером Семак мог выступать за ЦСКА в начале карьеры , когда ещё не было постоянных номеров , а на поле выходили в старте 2- 11 номера ( полевые ) , вратарь - обязательно №1.
И тебе здоровья.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 14:53
Спасибо, теперь я спокоен!))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:36
Пока два приобретения в атакующую линию, а проблемы есть не только там, в средней линии вообще швах, Медина, Карраскаль, Зайнутдинов - кто их заменит? На одном Облякове далеко не уедешь, молодые ещё опыта не набрались. Неплохо было бы укрепить центр.
Red blu
Red blu ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:15
ЦСКА все-таки нашел способ заплатить за чилийского нападающего Виктора Давилу. Правда, 5 млн долларов для «Леона» проследуют по очень извилистому маршруту.

ЦСКА платит через 5 стран! Отправит в рублях, а «Леон» получит их в долларах
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:06
Добро пожаловать в армейскую семью!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Игорь Иркутск (раскрыть)
сегодня в 11:51
Мы оба правы. СБС играл в ЦСКА под № 5 , а после ухода Даниэля взял №7.
Будь здрав.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 10:56
Сэм играл под 5 номером. А под 7 играли ещё Хонда и Тошич.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 10:51
Привет Дружище !
Под № 7 играли Даниэль Карвальо и Сергей Семак (если мне не изменяет память), обязывающий №.Удачных игр Виктору.
Будь здрав.
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 10:41
У нас в команде был защитник Боря, так ему тренер постоянно кричал "Борис - борись". Тут, по ходу, будет похожая ситуация.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 10:40
Пора менять лимит, 11 легионеров на поле, остальные на лавку
drug01
drug01
сегодня в 09:16
Надо проверить его скорее в игре!!!!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:28
Посмотрим ,что он из себя представляет,будет видно в играх чемпионата.
Шуnя771
Шуnя771 ответ 6ut2a3786c7d (раскрыть)
сегодня в 07:55
Можно было и не прятаться, к юмористам с почтением....)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:38
Ну теперь он должен забивать в каждом втором матче, не меньше.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:34
Теплолюбивый. Как бы не замерз в России. А вот на его игру будет интересно посмотреть.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:35
Только в Чили есть подходящий вариант для коней....
ДСА
ДСА
сегодня в 06:31
Тот кто пожимает руку Давиле сам очень похож на чилийца.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov ответ Против ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 05:21
Ага собенно последние 6-7 лет
k2yfega4w5gu
k2yfega4w5gu
сегодня в 05:06
Теперь Антошка Заболотный станет лавкодавилой
z8gau4dwskum
z8gau4dwskum
сегодня в 04:29
Надо бы ещё к нему Пиналу и Обводилу подписать
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:48
Арсенал и в этом сезоне не выиграет АПЛ
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 02:48
7 номер это 100% основа Мухин на лавку присядет через пару туров.
протон
протон
сегодня в 01:17
Ну может хоть вариативности и глубины в атаке добавится. И Чалова, проваливающего матч, можно будет без потери в качестве заменить) А Зе он не вытеснит, у того прямой сменщик только Адольфо. Скорее Глебов на лавку, Муха на правый, Обляков на левый. Файзуллаев на подхвате после 70 минуты.
протон
протон
сегодня в 01:16
Фото с Бабаевым есть, теперь верю!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:25
А Чалов что, уже не тащит?
6ut2a3786c7d
6ut2a3786c7d ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:11
...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:51
А когда огласят финансовую сторону дела?))))
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