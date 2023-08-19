«Барселона» начала переговоры о продлении контракта с Де Йонгом

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вчера, 13:42

«Барселона» начала переговоры по продлению контракта с полузащитником . Соглашение будет продлено по той же схеме, что и с голкипером Марко-Андре Тер Штегеном. По новому контракту зарплата игрока сборной Нидерландов в первые годы станет меньше, зато значительно увеличится в последние годы. Это поможет «Барселоне» соблюсти ФФП .

Сообщается, что новый контракт практически согласован. Главный тренер «сине-гранатовых» Хави видит в 26-летнем полузащитнике игрока основы на долгие годы.

Де Йонг выступает за «Барселону» с лета 2019 года (184 матча, 15 голов, 21 ассист и 22 жёлтых карточки). В прошедшем сезоне голландец провёл 43 игры, забил 2 мяча, отдал 4 результативные передачи и получил 3 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 75 миллионов евро.