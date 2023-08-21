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«Манчестер Юнайтед» объявил, что Гринвуд больше не сыграет за клуб

вчера, 21:17

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что форвард Мэйсон Гринвуд больше не будет играть за клуб.

Футболист до этого не выступал за МЮ более 18 месяцев. Нападающего отстранили после того, как в его адрес выдвинули обвинения в насилии в отношении его девушки. Несмотря на то что позднее спутница игрока отозвала свое заявление и Гринвуду разрешили вернуться в футбол, в «Юнайтед» приняли решение отказаться от его услуг.

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Все комментарии
ВиммБилльДанн
ВиммБилльДанн
сегодня в 10:41
Да паренёк без серьезного клуба не останется. А по весне Гринвуд банку решающую отгрузит в ворота МЮ в условной 1/4 чего-то там и привет!!
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:57
Очень верный аргумент. Бегунок Санчо и Антони со своими "великими" финтами и близко не дотягивают до уровня Гринвуда. Обидно, что вот так вот бесславно закончилось сотрудничество с Гринвудом. Тем более обидно, что обвинения сняли. Не знаю, что все таки там было на самом деле, но наказание. как по мне, не соразмерно нарушению
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:41
Лучше бы заказывал проституток
протон
протон
вчера в 23:08
Я вам просто напомню...

Статистика Гринвуда за МЮ: 35 голов + 12 ассистов = 47 г+п в 129 матчах

Статистика Антони и Санчо за МЮ: 20 голов + 9 ассистов = 29 гп в 127 матчах

P.S. и ещё на этих двоих потратили около 200 млн + бонусы:)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:01
Зря, тем более был оправдан…он бы усадил на лавку «спиннера» Антони и был бы полезен МЮ.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:20
Получается как в поговорке - "Ложки нашлись, а осадок остался" )))
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