«Манчестер Юнайтед» объявил, что Гринвуд больше не сыграет за клуб

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил о том, что форвард Мэйсон Гринвуд больше не будет играть за клуб.
Футболист до этого не выступал за МЮ более 18 месяцев. Нападающего отстранили после того, как в его адрес выдвинули обвинения в насилии в отношении его девушки. Несмотря на то что позднее спутница игрока отозвала свое заявление и Гринвуду разрешили вернуться в футбол, в «Юнайтед» приняли решение отказаться от его услуг.
Статистика Гринвуда за МЮ: 35 голов + 12 ассистов = 47 г+п в 129 матчах
Статистика Антони и Санчо за МЮ: 20 голов + 9 ассистов = 29 гп в 127 матчах
P.S. и ещё на этих двоих потратили около 200 млн + бонусы:)
Статистика Гринвуда за МЮ: 35 голов + 12 ассистов = 47 г+п в 129 матчах
Статистика Антони и Санчо за МЮ: 20 голов + 9 ассистов = 29 гп в 127 матчах
P.S. и ещё на этих двоих потратили около 200 млн + бонусы:)