Новый контракт с тер Штегеном улучшит финансовое положение «Барселоны»

1692393381

сегодня, 00:16

«Барселона» согласовала новый контракт с вратарем . Истекающий в 2025 году договор будет продлен до 2028 года.

При этом немец пойдет на финансовые уступки, которые помогут «Барсе» вписаться в нормы финансового фэйр-плей. Отмечается, что часть выплат игроку будет отложена на будущие периоды, за счет чего каталонцы разгрузят текущую платежную ведомость.