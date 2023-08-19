Новый контракт с тер Штегеном улучшит финансовое положение «Барселоны»

«Барселона» согласовала новый контракт с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Истекающий в 2025 году договор будет продлен до 2028 года.
При этом немец пойдет на финансовые уступки, которые помогут «Барсе» вписаться в нормы финансового фэйр-плей. Отмечается, что часть выплат игроку будет отложена на будущие периоды, за счет чего каталонцы разгрузят текущую платежную ведомость.
Обратил внимание, что таблица в группе без призов выглядит сейчас как забор из агентов Смитов. Боюсь, что это не привлечёт новых игроков. На сентябрь я уже продлил группу, а с октября предлагаю, каждому из нас выставлять по 5 аккаунтов, чтобы не было засилья от одного пользователя. Также, предлагаю, чтобы игровым был 1 аккаунт (+1 можно под эксперименты), остальные только для поддержания жизнедеятельности группы (30 сторублёвых ставок за месяц без борьбы). Так группа будет выглядеть привлекательнее и, возможно, получится увеличить состав игроков.
Также просьба к админам - снизьте, пожалуйста, порог вхождения в группу, хотя бы до 10 ставок. Многие играют крупными ставками, и играя в обычной группе просто не могут набрать нужное количество. 30 ставок - это много!!!
Обратил внимание, что таблица в группе без призов выглядит сейчас как забор из агентов Смитов. Боюсь, что это не привлечёт новых игроков. На сентябрь я уже продлил группу, а с октября предлагаю, каждому из нас выставлять по 5 аккаунтов, чтобы не было засилья от одного пользователя. Также, предлагаю, чтобы игровым был 1 аккаунт (+1 можно под эксперименты), остальные только для поддержания жизнедеятельности группы (30 сторублёвых ставок за месяц без борьбы). Так группа будет выглядеть привлекательнее и, возможно, получится увеличить состав игроков.
Также просьба к админам - снизьте, пожалуйста, порог вхождения в группу, хотя бы до 10 ставок. Многие играют крупными ставками, и играя в обычной группе просто не могут набрать нужное количество. 30 ставок - это много!!!
У вас очень много аккаунтов и вы просто могли немного их попутать.
Проверьте все свои акки и забейте в них информацию заранее, а не в последний день.
Всё равно они все учувствуют в конкурсе и уже не надо будет проверять какой из них стрельнёт.
Как говориться "готовь сани летом".
У вас очень много аккаунтов и вы просто могли немного их попутать.
Проверьте все свои акки и забейте в них информацию заранее, а не в последний день.
Всё равно они все учувствуют в конкурсе и уже не надо будет проверять какой из них стрельнёт.
Как говориться "готовь сани летом".