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Новый контракт с тер Штегеном улучшит финансовое положение «Барселоны»

сегодня, 00:16

«Барселона» согласовала новый контракт с вратарем Марком-Андре тер Штегеном. Истекающий в 2025 году договор будет продлен до 2028 года.

При этом немец пойдет на финансовые уступки, которые помогут «Барсе» вписаться в нормы финансового фэйр-плей. Отмечается, что часть выплат игроку будет отложена на будущие периоды, за счет чего каталонцы разгрузят текущую платежную ведомость.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 07:43
Совсем видать дела плохи у Барсы.... но отчасти они сами во всем виноваты...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:31
Если так нужно и обе стороны довольны, то почему бы ии нет.
4xtg5w745t99
4xtg5w745t99
сегодня в 07:24
Продолжают нищебродить барсучки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:09
Не умеет Барселона жить по средствам ...
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит
сегодня в 05:30
Добрый день, shlomo и Гор!
Обратил внимание, что таблица в группе без призов выглядит сейчас как забор из агентов Смитов. Боюсь, что это не привлечёт новых игроков. На сентябрь я уже продлил группу, а с октября предлагаю, каждому из нас выставлять по 5 аккаунтов, чтобы не было засилья от одного пользователя. Также, предлагаю, чтобы игровым был 1 аккаунт (+1 можно под эксперименты), остальные только для поддержания жизнедеятельности группы (30 сторублёвых ставок за месяц без борьбы). Так группа будет выглядеть привлекательнее и, возможно, получится увеличить состав игроков.
Также просьба к админам - снизьте, пожалуйста, порог вхождения в группу, хотя бы до 10 ставок. Многие играют крупными ставками, и играя в обычной группе просто не могут набрать нужное количество. 30 ставок - это много!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Свeтозар (раскрыть)
сегодня в 03:38
Приветствую shlomo!
У вас очень много аккаунтов и вы просто могли немного их попутать.
Проверьте все свои акки и забейте в них информацию заранее, а не в последний день.
Всё равно они все учувствуют в конкурсе и уже не надо будет проверять какой из них стрельнёт.
Как говориться "готовь сани летом".
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:32
До чего же гном довёл Барселону
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:40
Новый рычаг от Лапорты - Тер Штеген..
Гость
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