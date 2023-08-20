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В «Динамо» рассказали, когда примут решение по ситуации с Норманном

вчера, 11:59

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о разбирательстве в связи с решением полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть контракт с «бело-голубыми» и «Ростовом».

Норвежский футболист, выступавший в столичном клубе на правах аренды из «Ростова», покинул Россию и решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по причине ситуации с прилётом дронов в «Москва-Сити».

Всё в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с «Ростовом». На следующей неделе будем принимать решение, пойдём мы в суд вместе или по отдельности. Почему можем по отдельности? У нас разный объём требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая.

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112910415
сегодня в 05:11
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izrafel
izrafel ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 14:16
Добра, Вам!

Возможно Вы и правы.... ТЕОРЕТИЧЕСКИ (если отталкиваться от буквы закона), то глобально у российских клубов гораздо больше шансов выиграть этот суд, чем у Норманна. НО повторюсь, что эти дела могут быть более политическими, чем мы ожидаем.... вот поэтому нельзя делать каких-то однозначных прогнозов. Поживем - увидим.
Ironigor
Ironigor ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 13:10
Это говорит тот чья команда занимает десятую строчку турнирной таблицы и проигрывает команде Балтика которая только вышла из того же ФНЛ !??)) Привет от ЦСКА 4:1 !!! Герой невидимого фронта .
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:51
Дроны это лишь повод,он давно всё решил!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:35
Сочи - Ростов 4:0!!!
Нет пенальти, нет удачи!!!
А может Ростову в одну лигу с Аланией?
Первую конечно.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:29
Должны наказать Норманна, ведь не бегут же мусульмане игроки из Швеции из за того, что там Коран жгут, так же и у нас не должны дроны стать претендентом и поводом для расторжения контрактов.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 12:24
shlomo, а вот тут вы не правы!
Если УЕФА дало право на расторжения (приостановления) контрактов в 2022 году, то с этого года УЕФА поняв свою не правоту приняли другое решение.
Так, что в данном случае решение УЕФА будет на стороне клуба.

Но если УЕФА всё таки признает, что расторгнуть контракт пришлось по причине прилётов дронов в «Москва-Сити», то им придётся наказывать ту страну откуда прилетели эти дроны, признать их террористами и наложить на них все санкции.
Думаете УЕФА пойдёт на это? Я думаю, что нет, как раз из-за политического влияния "хозяев".
Так, что так или иначе правда должна восторжествовать.
drug01
drug01 ответ izrafel (раскрыть)
вчера в 12:17
Да согласен с Вами, таково наше время!
izrafel
izrafel
вчера в 12:02
Можно по этому вопросу даже не суетиться... УЕФА будет не на нашей стороне...
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