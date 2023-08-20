В «Динамо» рассказали, когда примут решение по ситуации с Норманном

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о разбирательстве в связи с решением полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть контракт с «бело-голубыми» и «Ростовом».
Норвежский футболист, выступавший в столичном клубе на правах аренды из «Ростова», покинул Россию и решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по причине ситуации с прилётом дронов в «Москва-Сити».
Всё в той же стадии. Мы консультируемся сейчас с «Ростовом». На следующей неделе будем принимать решение, пойдём мы в суд вместе или по отдельности. Почему можем по отдельности? У нас разный объём требований. Думаю, что у нас позиция здесь плюс-минус одинаковая.
Если УЕФА дало право на расторжения (приостановления) контрактов в 2022 году, то с этого года УЕФА поняв свою не правоту приняли другое решение.
Так, что в данном случае решение УЕФА будет на стороне клуба.
Но если УЕФА всё таки признает, что расторгнуть контракт пришлось по причине прилётов дронов в «Москва-Сити», то им придётся наказывать ту страну откуда прилетели эти дроны, признать их террористами и наложить на них все санкции.
Думаете УЕФА пойдёт на это? Я думаю, что нет, как раз из-за политического влияния "хозяев".
Так, что так или иначе правда должна восторжествовать.
Если УЕФА дало право на расторжения (приостановления) контрактов в 2022 году, то с этого года УЕФА поняв свою не правоту приняли другое решение.
Так, что в данном случае решение УЕФА будет на стороне клуба.
Но если УЕФА всё таки признает, что расторгнуть контракт пришлось по причине прилётов дронов в «Москва-Сити», то им придётся наказывать ту страну откуда прилетели эти дроны, признать их террористами и наложить на них все санкции.
Думаете УЕФА пойдёт на это? Я думаю, что нет, как раз из-за политического влияния "хозяев".
Так, что так или иначе правда должна восторжествовать.