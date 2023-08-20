В «Динамо» рассказали, когда примут решение по ситуации с Норманном

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вчера, 11:59

Генеральный директор «Динамо» рассказал о разбирательстве в связи с решением полузащитника расторгнуть контракт с «бело-голубыми» и «Ростовом».

Норвежский футболист, выступавший в столичном клубе на правах аренды из «Ростова», покинул Россию и решил в одностороннем порядке расторгнуть соглашение по причине ситуации с прилётом дронов в «Москва-Сити».