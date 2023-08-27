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«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче с семью голами

вчера, 20:28
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал3 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Вильярреал» проиграл «Барселоне» (3:4) в матче 3-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Гави. На 15-й минуте Френки де Йонг удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 26-й минуте защитник «Вильярреала» Хуан Фойт сократил отставание, а на 40-й минуте Александр Серлот сравнял счёт. На 50-й минуте полузащитник Алекс Баэна вывел «Вильярреал» вперёд. На 68-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт, а на 71-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонский клуб вперёд.

«Вильярреал» идёт на 13-м месте (3 очка), «Барселона» занимает 3-е место (7 очков).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
3ton
3ton ответ ATG (раскрыть)
сегодня в 09:35
Зато не скучно )))
112910415
112910415
сегодня в 05:10
выходит, строительство команды продолжается
uxywfdatkw9c
uxywfdatkw9c
сегодня в 02:42
Почаще бы такие весёлые матчи удавались!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 02:00
Не помню, когда они в последний раз выиграли у Барселоны...
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 01:24
Без Араухи считай что обороны нет
ATG
ATG ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Это плохо, так играть. 0:4 хотелось бы, как в старые добрые
ATG
ATG
сегодня в 01:15
Вот это игрушка была
амурец
амурец
сегодня в 00:33
Веселенькая игра
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:09
Матч удался на славу. На славу Барселоне.
Karkaz
Karkaz ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 22:52
Так счёт 3-4 это и есть насмерть
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:45
Наконец-то Лева проснулся,а то творил все,что мог ,но кроме забитых голов!! На мой,скромный взгляд обе команды ищут свою игру,а может и удачу,но хозяева удивили,забив столько головили Барса оплошала,матч не глядел ксожалению,хозяева,в первом туре,по-факту слили матч против Бетиса,во-втором,против Малерки ,всего три удара,в створ,один гол,и один опасный момент,в концовке игры!! У Барсы,Хави до сих пор ищет новые схемы ,придумывает новшества в тактике,нападении,перегрузы,в центре,но победы добилися,поздравляю!!
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 21:38
Класс Барсы выше! Снова включились после трёх пропущенных и огорчили всех реалов.
протон
протон
вчера в 21:22
Игра в целом веселая для нейтральных зрителей, но лично меня волнуют то, как сегодня играла оборона Барсы и что творили с Роберто на фланге. Создавать моменты у Барселоны получалось неплохо, но нужно куда лучше. Ямал творит невероятные вещи
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:22, ред.
Эх, Вильярреал, эх...
Не хватило вас немного. Вы только против Реала бьётесь словно "на смерть"? Хотелось посмотреть этот матч, но не получилось по жизненным обстоятельствам. Думаю, что матч был огонь 🔥, судя по результату и статистике. А Барселону, с очень нелегкой победой.
sova147
sova147
вчера в 21:09
Слишком уверенно сыграли, это повод быть лидерами
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:58
Игра огонь,когда у нас будут так играть!?
3ton
3ton
вчера в 20:56
Матч камбэков ))
Если Барселона так будет играть весь сезон , то я - ЗА!
Ямаль еще один алмаз академии.
Elliada
Elliada ответ usk (раскрыть)
вчера в 20:56
От жеребьевки всё зависит
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:52
С зашитом надо что-то делать
Comentarios
Comentarios
вчера в 20:44
Закомбэчили нехило
Илья85
Илья85 ответ usk (раскрыть)
вчера в 20:44
Левандовский в силу возраста сбавил. Да и партнерв не те,что в Баварии,если быть честным . А вот те двое,реально не уровень команды,которач ставит целью победу в ЛЧ. Может с со временем они станут лучше ,но вот здесь и сейчас ,это игроки среднего уровня . А если подрйти более серьёзно ,то в составе нынешней барсы ,подлвина игроков не уровень. Они бы в чемпионской команде ,скорее всего ,не проходили бы в основу
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:39
Без вратарей играли?))
usk
usk
вчера в 20:36
Теперь Хави стало ещё тяжелее выбирать нападающих потому что по мне Левандовски Фати Торрес на одном уровне что будет в ЛЧ наверное будет ужас
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:33
Настреляли..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:33
Поляк затащил три очка. В 35 это очень круто
Гость
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