«Барселона» обыграла «Вильярреал» в матче с семью голами

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вчера, 20:28

«Вильярреал» проиграл «Барселоне» (3:4) в матче 3-го тура Ла Лиги.

На 12-й минуте первый гол в игре забил полузащитник «Барселоны» Гави. На 15-й минуте Френки де Йонг удвоил преимущество «сине-гранатовых». На 26-й минуте защитник «Вильярреала» Хуан Фойт сократил отставание, а на 40-й минуте Александр Серлот сравнял счёт. На 50-й минуте полузащитник Алекс Баэна вывел «Вильярреал» вперёд. На 68-й минуте нападающий «Барселоны» Ферран Торрес сравнял счёт, а на 71-й минуте Роберт Левандовски вывел каталонский клуб вперёд.

«Вильярреал» идёт на 13-м месте (3 очка), «Барселона» занимает 3-е место (7 очков).