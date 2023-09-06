Аррисабалага рассказал, почему решил перейти именно в «Реал»

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который на правах аренды выступает за «Реал», поделился подробностями своего перехода в клуб из Мадрида.
Да, все произошло довольно быстро. Это правда, что Почеттино желал, чтобы я остался в «Челси», он сказал мне, что я буду выходить на поле, что он верит в меня, но я подумал, что перемены были бы для меня полезны. Я хотел чего-то нового.
Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к переезду в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, эта возможность и появилась.
В конце концов, «Реал» есть «Реал». Если зовет этот клуб, долго думать не приходится.
Ранее стало известно, что Кепа хочет остаться в «Реале».
В Реале тоже выздоровит Куртуа во второй половине сезона, и там тоже сядет. Но надеюсь, что как второго вратаря выкупят все же по итогу.
В Реале тоже выздоровит Куртуа во второй половине сезона, и там тоже сядет. Но надеюсь, что как второго вратаря выкупят все же по итогу.
И не поспоришь !)
И не поспоришь !)