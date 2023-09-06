Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2023/2024

Аррисабалага рассказал, почему решил перейти именно в «Реал»

вчера, 17:46

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, который на правах аренды выступает за «Реал», поделился подробностями своего перехода в клуб из Мадрида.

Да, все произошло довольно быстро. Это правда, что Почеттино желал, чтобы я остался в «Челси», он сказал мне, что я буду выходить на поле, что он верит в меня, но я подумал, что перемены были бы для меня полезны. Я хотел чего-то нового.

Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к переезду в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, эта возможность и появилась.

В конце концов, «Реал» есть «Реал». Если зовет этот клуб, долго думать не приходится.

Ранее стало известно, что Кепа хочет остаться в «Реале».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСиссако перешёл из «Сочи» в «РВД Моленбек 47» на правах аренды
Вчера, 23:59 Фото
ОфициальноМампасси перешёл в «Кортрейк» на правах аренды
Вчера, 22:18 Фото
«Фулхэм» возьмёт в аренду защитника «Милана»
05 сентября
Директор «Ромы»: «Я обожаю Ренату Санчеша»
05 сентября
В «Роме» рассказали о подробностях аренды Лукаку
05 сентября
Официально«Арис» объявил об аренде Кокорина
05 сентября
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:58
и это сложно не понять
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:52
Купили Санчеса, походу понял, что снова сядет на лавку и решил уйти туда, где будет играть.
В Реале тоже выздоровит Куртуа во второй половине сезона, и там тоже сядет. Но надеюсь, что как второго вратаря выкупят все же по итогу.
Tex
Tex
вчера в 22:05, ред.
Можем только надеяться, что останется на постоянку
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:02
Ну хоть один сказал так как есть, а не шаблонные: "Я с детства за..."
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:27
Золотые слова, - Реал , есть Реал !
И не поспоришь !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 