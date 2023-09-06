Аррисабалага рассказал, почему решил перейти именно в «Реал»

Голкипер «Челси» , который на правах аренды выступает за «Реал», поделился подробностями своего перехода в клуб из Мадрида.

Да, все произошло довольно быстро. Это правда, что Почеттино желал, чтобы я остался в «Челси», он сказал мне, что я буду выходить на поле, что он верит в меня, но я подумал, что перемены были бы для меня полезны. Я хотел чего-то нового.

Мне звонил Томас Тухель. Я был близок к переезду в Мюнхен. В связи с такими обстоятельствами, как травма коллеги, эта возможность и появилась.

В конце концов, «Реал» есть «Реал». Если зовет этот клуб, долго думать не приходится.