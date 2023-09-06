Кержаков рассказал о разговоре с Заболотным в концовке игры с ЦСКА

Голкипер «Зенита» рассказал о диалоге с нападающим ЦСКА в концовке матча команд в РПЛ (1:1). Кержаков пытался удержать Заболотного от участия в потасовке.

Вообще мы с Забой в хороших отношениях. Но пока его держал, пострадала пара моих пальцев – он их оттоптал, ха-ха. Он просто рядом оказался – пришлось сдерживать.

Ребята из ЦСКА в этом эпизоде просили пенальти, но там был чистый подкат! А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Но мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Нурик Алип у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой, и там могло все закончиться.

Говорил Заболотному: «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали.