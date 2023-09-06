Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Кержаков рассказал о разговоре с Заболотным в концовке игры с ЦСКА

вчера, 21:19
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о диалоге с нападающим ЦСКА Антоном Заболотным в концовке матча команд в РПЛ (1:1). Кержаков пытался удержать Заболотного от участия в потасовке.

Вообще мы с Забой в хороших отношениях. Но пока его держал, пострадала пара моих пальцев – он их оттоптал, ха-ха. Он просто рядом оказался – пришлось сдерживать.

Ребята из ЦСКА в этом эпизоде просили пенальти, но там был чистый подкат! А почему началась заваруха, я так и не понял. Наверное, начало нужно искать в моменте с нашим голом. Но мне показалось, если бы я не вмешался, могло быть хуже. Нурик Алип у нас горячий казахский парень. Они столкнулись с Забой, и там могло все закончиться.

Говорил Заболотному: «Заба, ты здоровый мужик, а я уже старый. Я тебя долго не удержу. Остановись». А после игры они с Нуриком даже руки пожали.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Костанса хочет сыграть за сборную России
Вчера, 19:30
Секреты футбольных бутс. Король Генрих VIII, кенгуру и обман с участием Пеле
Вчера, 17:33Вадим Багров в блоге Смотри ширеКомментарии3
Ван Гал уверен, что чемпионство Аргентины подстроили. У теории есть поклонники
Вчера, 15:13Вадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии17
Машина Дзюбы оштрафована за неправильную парковку
05 сентября
Агент Чавеса рассказал об адаптации игрока в «Динамо»
03 сентября
Талантливый футболист сбежал из РПЛ. Число недовольных игроков растёт
03 сентябряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
Сортировать
Все комментарии
Александр Лобарёв 1
Александр Лобарёв 1
сегодня в 10:23
Хороший русский парень Михаил Кержаков. От больщика ЦСКА.
протон
протон
сегодня в 08:06
Это все, ладно. Все плюс минус понятно. Но, что творил Роша? Ерохин вообще божий одуванчик, хоть и 195 ростом, зачем его было душить? Даже после этого, Ерохин смотрел на него и не падал и ничего не сделал, надо отдать должное выдержке Сани. А, Роша в этом матче на 3 пендаля и 1 красную отыграл, но ЭСК все объяснит, уже постфактум.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 08:02
Надо, чтоб всегда кто-то хладнокровно вмешивался в таких ситуациях. А то, все может закончит штрафами и дисквалификациями.
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 05:37
Мишка молодец, пресёк драку…))) хе хе)
oleg olegov
oleg olegov
вчера в 23:15
нынешний состав цска, это резерв 2010 года
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:29
Резюме -- после игры пожали руки.
Молодцы !!!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:00
Главное вовремя остудить горячие головы.Потасовки и лишние горчичники ни к чему.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 21:51
ОН пообещал Заболотному в ответном матче пропустить от него ещё один гол! Всё равно,сказал,на казахского конюха его спишем...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 