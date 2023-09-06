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Мампасси перешёл в «Кортрейк» на правах аренды

вчера, 22:18

Защитник Марк Мампасси перешёл из «Локомотива» в «Кортрейк» на правах аренды.

Договор рассчитан на 1 год. Во второй половине прошлого сезона игрок находился в расположении «Антальяспора», но в чемпионате Турции так и не сыграл.

Мампасси перешёл в «Кортрейк» на правах аренды

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 07:50
Очень странно всё это , 20 лет с нужными паспортом и редкой позицией и не нашли места в нижней восьмерке рпл…
И ведь не сказать , что в матчах за локо был прямо совсем безнадежен …
Моё личное мнение что это как-то связано с его родиной и нынешними там реалиями.
dyth9f6eh38u
dyth9f6eh38u
сегодня в 05:34
Не самый надёжный защитник,раз Локомотиву не подходит
Гость
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