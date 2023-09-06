Мампасси перешёл в «Кортрейк» на правах аренды

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вчера, 22:18

Защитник перешёл из «Локомотива» в «Кортрейк» на правах аренды.

Договор рассчитан на 1 год. Во второй половине прошлого сезона игрок находился в расположении «Антальяспора», но в чемпионате Турции так и не сыграл.