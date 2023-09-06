Мампасси перешёл в «Кортрейк» на правах аренды

Защитник Марк Мампасси перешёл из «Локомотива» в «Кортрейк» на правах аренды.
Договор рассчитан на 1 год. Во второй половине прошлого сезона игрок находился в расположении «Антальяспора», но в чемпионате Турции так и не сыграл.
Защитник Марк Мампасси перешёл из «Локомотива» в «Кортрейк» на правах аренды.
Договор рассчитан на 1 год. Во второй половине прошлого сезона игрок находился в расположении «Антальяспора», но в чемпионате Турции так и не сыграл.
И ведь не сказать , что в матчах за локо был прямо совсем безнадежен …
Моё личное мнение что это как-то связано с его родиной и нынешними там реалиями.
И ведь не сказать , что в матчах за локо был прямо совсем безнадежен …
Моё личное мнение что это как-то связано с его родиной и нынешними там реалиями.