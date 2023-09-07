Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора к Евро-2024 .

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вчера, 23:40

Сборная Нидерландов обыграла сборную Греции (3:0) в матче отбора к Евро-2024.

На 17-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Нидерландов Мартен де Рон. На 31-й минуте нападающий Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев, а на 39-й минуте Вут Вегхорст довёл счёт до разгромного.

Нидерланды идут на 2-м месте в группе В (6 очков), Греция занимает 3-е место (6 очков).