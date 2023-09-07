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Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора к Евро-2024

вчера, 23:40
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды3 : 0Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Сборная Нидерландов обыграла сборную Греции (3:0) в матче отбора к Евро-2024.

На 17-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Нидерландов Мартен де Рон. На 31-й минуте нападающий Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев, а на 39-й минуте Вут Вегхорст довёл счёт до разгромного.

Нидерланды идут на 2-м месте в группе В (6 очков), Греция занимает 3-е место (6 очков).

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Стадион «Филипс»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер УЕФА
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:55
Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора к Евро-2024 .
Во первых хочу поздравить болельщиков сборной Нидерландов с заслуженной Победой ! То что должны были сделать, они сделали . И те кто должен был забить, они забыли. И в первом тайме игра уже была предрешена . Оранжевые могли забивать ещё и увеличить итоговый счёт до непреличного . Но для меня было удивительно видеть разбитую сборную Греции, такое сложилось впечатление, что сборная Греции просто отбывала своё время на поле . Мало того у греков вообще ничего не получалось, даже обыкновенный пас на пять - семь метров не находил адресата. Совершенно не ожидал такого результата и такого футбола от греков. По сравнению с играми против той же сборной Франции, где греки могли вообще не проиграть . А про игру со сборной Ирландии вообще должны были громить своих соперников. Вообщем очень интересная ситуация получается в этой группе, где сборная Греции и сборная Нидерландов будут бороться за выход из группы .
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:50, ред.
Красавцы!!! Могли больше забить, но не везло!!! P.S. Греки не подъехали
Гость
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