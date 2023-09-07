Нидерланды разгромили Грецию в матче отбора к Евро-2024 .

Сборная Нидерландов обыграла сборную Греции (3:0) в матче отбора к Евро-2024.
На 17-й минуте первый гол в игре забил полузащитник Нидерландов Мартен де Рон. На 31-й минуте нападающий Коди Гакпо удвоил преимущество хозяев, а на 39-й минуте Вут Вегхорст довёл счёт до разгромного.
Нидерланды идут на 2-м месте в группе В (6 очков), Греция занимает 3-е место (6 очков).
Во первых хочу поздравить болельщиков сборной Нидерландов с заслуженной Победой ! То что должны были сделать, они сделали . И те кто должен был забить, они забыли. И в первом тайме игра уже была предрешена . Оранжевые могли забивать ещё и увеличить итоговый счёт до непреличного . Но для меня было удивительно видеть разбитую сборную Греции, такое сложилось впечатление, что сборная Греции просто отбывала своё время на поле . Мало того у греков вообще ничего не получалось, даже обыкновенный пас на пять - семь метров не находил адресата. Совершенно не ожидал такого результата и такого футбола от греков. По сравнению с играми против той же сборной Франции, где греки могли вообще не проиграть . А про игру со сборной Ирландии вообще должны были громить своих соперников. Вообщем очень интересная ситуация получается в этой группе, где сборная Греции и сборная Нидерландов будут бороться за выход из группы .
Во первых хочу поздравить болельщиков сборной Нидерландов с заслуженной Победой ! То что должны были сделать, они сделали . И те кто должен был забить, они забыли. И в первом тайме игра уже была предрешена . Оранжевые могли забивать ещё и увеличить итоговый счёт до непреличного . Но для меня было удивительно видеть разбитую сборную Греции, такое сложилось впечатление, что сборная Греции просто отбывала своё время на поле . Мало того у греков вообще ничего не получалось, даже обыкновенный пас на пять - семь метров не находил адресата. Совершенно не ожидал такого результата и такого футбола от греков. По сравнению с играми против той же сборной Франции, где греки могли вообще не проиграть . А про игру со сборной Ирландии вообще должны были громить своих соперников. Вообщем очень интересная ситуация получается в этой группе, где сборная Греции и сборная Нидерландов будут бороться за выход из группы .