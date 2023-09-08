Неймар: «Саудовский чемпионат, вероятно, получше Лиги 1»

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Франции, где он ранее выступал за ПСЖ .

Футбол повсюду один и тот же, мяч круглый, так везде. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, он, вероятно, получше Лиги 1. Тренировки тут интенсивные. Я хочу брать титулы и делать это с «Аль-Хилялем».

Меня не тревожат разговоры. Люди утверждали, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет захватывающим, уверен, вы будете следить.

У меня не возникнет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был ужасен.