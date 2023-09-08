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Неймар: «Саудовский чемпионат, вероятно, получше Лиги 1»

вчера, 08:28

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Франции, где он ранее выступал за ПСЖ.

Футбол повсюду один и тот же, мяч круглый, так везде. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, он, вероятно, получше Лиги 1. Тренировки тут интенсивные. Я хочу брать титулы и делать это с «Аль-Хилялем».

Меня не тревожат разговоры. Люди утверждали, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет захватывающим, уверен, вы будете следить.

У меня не возникнет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был ужасен.

Ранее футболист высказался об уходе из ПСЖ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:03, ред.
Был получше....пока ты не приехал...
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:33
Даже Неймар это признал а уж он то хорошо знает что такое Лига 1, не один год там поиграл. Это лига фермеров, она уже даже в не топ 5 чемпеонатов. Вот где гном набивал свою без полезную статистику последние годы а сейчас вообще уехал в любительскую Млс где даже не знают что такое футбол и он там вообще спорт не номер 1. А Роналду это время бился в супер конкурентной АПЛ и сейчас играет в сильной СА где тоже приличная конкуренция и нет доменирования какой то одной команды. Рон не когда не боялся новых вызовов, а гном испугался и так не поиграл за свою карьеру в АПЛ, сильнейшей лиге мира.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:52
Про грамотную политику вообще не понял. Пока только покупаются игроки и всё. Уважать выбор игроков? Да пусть едут, если хотят. Только зачем говорить про вызов, развитие лиги, что чемпионат СА лучший в мире и т. д., когда всем понятно зачем они поехали. Как можно развить лигу, если у всех контракты на 2-3 года?
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:49
Ну с Сити не сравнивай. Всё-таки, это Англия. Что касается внимания, Лига 1 так никогда особо никого не волновала за пределами Франции. Я смотрел матчи только ради Месси. Сейчас, когда он ушел, интереса нет. Да и у других тоже. Посмотри сколько комментариев собирают новости с Франции, а их около 10-ти.

Что касается СА, может, у них получится, но я не верю. Посмотри на стадионы, они полупустые, даже когда играют звезды с Европы. А я напоминаю, что у них стадионы вмещают 25 000 человек. Очевидно, что им футбол не так интересен. В МЛС хотя бы стадионы полные. Ну и престижа никакого нет. Самое главное, что не все соглашаются поехать, хотя денег предлагают немерено. Что гадать, время покажет.
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:26, ред.
Конечно все говорят что СА это мыльный пузырь который лопнет как Китай и МЛс свое время, вся внимание шас на СА а не на Лиги 1, где один Псж царствует. В Саудии шас больше конкуренции, ну да туда же и молодняки поехали , Вейга , Ибанез, Малком, эти игроки могли играть в топ клубах, если Саудиты возьмутся в серезь они поднимут там футбол, у них денег немерено, да и Сити твой переходили сначала такие футболеры , за счет денег строилась Сити тоже, начало положено, да и не фанат я СА и не смотрел не одну игру, да и Лигу 1 не смотрю .
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:25
Это бразильская черта характера - для начала целовать эмблему, а потом гадить клубу, который потратился хорошо на тебя.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:00
Пожалуй, не соглашусь с вашим мнением. СА как раз проводят правильную, обдуманную политику, что бы развивать спорт в своей стране. Не только футбол, но и другие виды, как Формула-1, Гольф, Теннис. Я уверен на все 100 процентов положительного результата масштабного проекта просто нужно время.
Посмотрите, как штампует голы Роналду. Если Вы считаете, что они сидели на лавке, то вызов в сборную Португалии противоречит вашему мнению. Неймар сам сказал, "Мы с Месси в ПСЖ прошли через ад". И жаль, что Месси выбрал ПСЖ и как его отблагодарили фанаты клуба мы все знаем. Карим еще пару лет мог попылить на топ уровне в Европе. Я понимаю, что Неймару за твиты репосты дают не малые деньги, но кто управляет клубом Псж не арабы? В СА арабы выделили не малые деньги, что бы привлечь топовых футболистов, что бы повысить авторитет чемпионата и страны в целом. В сумме денежного эквивалента это 20 млрд. долларов). Я думаю, что еще нужно развивать свои академии, привлечь свою молодёжь, это очень важно. Когда мы говорим о молодых, топовых игроках, перешедших в стан аравийского чемпионата, как Милинкович-Савич, то отмахиваются, что ради денег. Когда говорим о возрастных, и тут находим ответ, что доигрывают пенсионеры. Думаю, мы должны уважать выбор футболистов, которые выбрали тот или иной путь в своей карьере, радуя нас по сей день своими играми, будь это Месси, Роналду, Карим и другие!
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:56
Неймар не сказал звезд, он сказал звездных имен. Те, кто перешел в СА, уже не футболисты, от них прежних остались только имена. Роналду, Мане, Марез больше сидели на лавке в европейских клубах. Бензема, Канте, Неймар и другие больше лечились, чем играли. Шейхи купили немощных с громкими именами, чтобы привлечь внимание, а не для развития футбола.
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:44
"Доллар повсюду один и тот же, зеленый, так везде. Люди утверждали, что Лига 1 слабая, но именно там мне платили больше всего"
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:59
Ну звезд в Саудии больше тут он прав
112910415
112910415
вчера в 10:58
жалко, что не в РПЛ перешёл !
мы бы мигом стали всех сильнее !
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:56
Патриот всех стран, где платят бабки....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:40
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 10:39
Реверанс в сторону саудитов за приглашение и приличную зарплату.
ОПС
ОПС
вчера в 10:39
Простой совет этому Роналду, надо перед тем как что то говорить, да еще прилюдно, думать. А лучше просто промолчать.
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 10:27
Я бы удивился, если читал обратное. Европейский неликвид никак не повысит интерес к чемпионату СА.
Я даже обзоры не смотрю.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 10:26
По деньгам,может и лучше,выше,а по качеству сильно сомневаюся!!!
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 10:20
Как же он обиделся, что его вышвырнули из ПСЖ. Ждём таких же песен от Верратти.
rparamonov
rparamonov
вчера в 09:55
Ещё один ценитель Camel League. Смешно уже слышать это :)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:54
Саудиты так богаты,
что играют хорошо,
потому-то,хайли лайкли,
я за денежкой пошёл.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 09:31
Никакой передышки себе не дал, сразу начал что-то принимать.
Elliada
Elliada
вчера в 08:59
Стоит только перейти в СА, как сразу для них верблюд-лига становится круче европейских чемпионатов. Что для Роналду, что для Неймара. Что дальше? Если Салах перейдет, чемпионат СА станет круче АПЛ? Я, конечно, понимаю, что платят немерено, но зачем чушь нести?
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