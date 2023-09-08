Неймар: «Саудовский чемпионат, вероятно, получше Лиги 1»

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» Неймар сравнил чемпионаты Саудовской Аравии и Франции, где он ранее выступал за ПСЖ.
Футбол повсюду один и тот же, мяч круглый, так везде. Учитывая звездные имена в этом чемпионате, он, вероятно, получше Лиги 1. Тренировки тут интенсивные. Я хочу брать титулы и делать это с «Аль-Хилялем».
Меня не тревожат разговоры. Люди утверждали, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет захватывающим, уверен, вы будете следить.
У меня не возникнет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был ужасен.
Ранее футболист высказался об уходе из ПСЖ.
что играют хорошо,
потому-то,хайли лайкли,
я за денежкой пошёл.
что играют хорошо,
потому-то,хайли лайкли,
я за денежкой пошёл.
Посмотрите, как штампует голы Роналду. Если Вы считаете, что они сидели на лавке, то вызов в сборную Португалии противоречит вашему мнению. Неймар сам сказал, "Мы с Месси в ПСЖ прошли через ад". И жаль, что Месси выбрал ПСЖ и как его отблагодарили фанаты клуба мы все знаем. Карим еще пару лет мог попылить на топ уровне в Европе. Я понимаю, что Неймару за твиты репосты дают не малые деньги, но кто управляет клубом Псж не арабы? В СА арабы выделили не малые деньги, что бы привлечь топовых футболистов, что бы повысить авторитет чемпионата и страны в целом. В сумме денежного эквивалента это 20 млрд. долларов). Я думаю, что еще нужно развивать свои академии, привлечь свою молодёжь, это очень важно. Когда мы говорим о молодых, топовых игроках, перешедших в стан аравийского чемпионата, как Милинкович-Савич, то отмахиваются, что ради денег. Когда говорим о возрастных, и тут находим ответ, что доигрывают пенсионеры. Думаю, мы должны уважать выбор футболистов, которые выбрали тот или иной путь в своей карьере, радуя нас по сей день своими играми, будь это Месси, Роналду, Карим и другие!
Посмотрите, как штампует голы Роналду. Если Вы считаете, что они сидели на лавке, то вызов в сборную Португалии противоречит вашему мнению. Неймар сам сказал, "Мы с Месси в ПСЖ прошли через ад". И жаль, что Месси выбрал ПСЖ и как его отблагодарили фанаты клуба мы все знаем. Карим еще пару лет мог попылить на топ уровне в Европе. Я понимаю, что Неймару за твиты репосты дают не малые деньги, но кто управляет клубом Псж не арабы? В СА арабы выделили не малые деньги, что бы привлечь топовых футболистов, что бы повысить авторитет чемпионата и страны в целом. В сумме денежного эквивалента это 20 млрд. долларов). Я думаю, что еще нужно развивать свои академии, привлечь свою молодёжь, это очень важно. Когда мы говорим о молодых, топовых игроках, перешедших в стан аравийского чемпионата, как Милинкович-Савич, то отмахиваются, что ради денег. Когда говорим о возрастных, и тут находим ответ, что доигрывают пенсионеры. Думаю, мы должны уважать выбор футболистов, которые выбрали тот или иной путь в своей карьере, радуя нас по сей день своими играми, будь это Месси, Роналду, Карим и другие!