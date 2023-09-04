Серхио Рамос: «Возвращение в „Севилью“ — это мой долг»

Защитник Серхио Рамос рассказал, почему принял решение вернуться в «Севилью», воспитанником которой он является.
Я ждал звонка от «Севильи» несколько месяцев, но теперь я рад вернуться. Было бессмысленно переходить в другой клуб, не вернувшись сначала сюда. Это долг перед моим дедом, отцом, болельщиками и Пуэртой (экс-защитник «Севильи», который умер в 2007 году в 22 года после перенесённого на поле сердечного приступа) и многими другими. Я думаю, что пришло время.
Просто напомню: в 2005 году Рамос, воспитанник Севильи полетел в сборную, а в клуб не вернулся. подписал контракт с Реалом и остался. даже не приехал забрать вещи и попрощаться.
На возможный вопрос: "так Севилья сама приняла предложение Реала" отвечу так: В Испании в каждый контракт на законодательном уровне ставится минимальная сумма выкупа. Сумма, получив которую, клуб не имеет права вмешиваться в сделку. Севилья получила 20+ миллионов, прописанных в контракте молодого воспитанника и формально могла только смотреть. А мог он приехать и хоть слово родить из себя? Его воспитали, вырастили, а он сбежал
Просто напомню: в 2005 году Рамос, воспитанник Севильи полетел в сборную, а в клуб не вернулся. подписал контракт с Реалом и остался. даже не приехал забрать вещи и попрощаться.
На возможный вопрос: "так Севилья сама приняла предложение Реала" отвечу так: В Испании в каждый контракт на законодательном уровне ставится минимальная сумма выкупа. Сумма, получив которую, клуб не имеет права вмешиваться в сделку. Севилья получила 20+ миллионов, прописанных в контракте молодого воспитанника и формально могла только смотреть. А мог он приехать и хоть слово родить из себя? Его воспитали, вырастили, а он сбежал