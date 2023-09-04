Серхио Рамос: «Возвращение в „Севилью“ — это мой долг»

Защитник рассказал, почему принял решение вернуться в «Севилью», воспитанником которой он является.

Я ждал звонка от «Севильи» несколько месяцев, но теперь я рад вернуться. Было бессмысленно переходить в другой клуб, не вернувшись сначала сюда. Это долг перед моим дедом, отцом, болельщиками и Пуэртой (экс-защитник «Севильи», который умер в 2007 году в 22 года после перенесённого на поле сердечного приступа) и многими другими. Я думаю, что пришло время.