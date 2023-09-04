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Серхио Рамос: «Возвращение в „Севилью“ — это мой долг»

вчера, 15:09

Защитник Серхио Рамос рассказал, почему принял решение вернуться в «Севилью», воспитанником которой он является.

Я ждал звонка от «Севильи» несколько месяцев, но теперь я рад вернуться. Было бессмысленно переходить в другой клуб, не вернувшись сначала сюда. Это долг перед моим дедом, отцом, болельщиками и Пуэртой (экс-защитник «Севильи», который умер в 2007 году в 22 года после перенесённого на поле сердечного приступа) и многими другими. Я думаю, что пришло время.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 15:31
Возвращается, когда уже не особо много может…
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:31
А если руководство Севильи, прости господи, почти 20 лет назад его неким образом, о котором ни мы, ни вы не знаете, оскорбило, не оценив переход в Реал?
А болельщики Севильи все со слезами радости восприняли его уход тогда?

Я вот лично не в курсе, и веду только к тому, что зачем нагнетать. Да даже если тогда игрок ошибся, ему было меньше 20 лет. Ну бывает.

По-моему удивительно, что Серхио вернулся в клуб, находящийся недалеко от банкротства, а это означает явно не заоблачный контракт, да еще и во время ливня денег в Аравии.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:25
Интересно, кто-нибудь знает, приглашал ли его в свои ряды какой-либо другой клуб ? От ответа на этот вопрос зависит, был ли Рамос искренен в своих словах о любви к "Севилье".
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:13
Думаю сейчас его опыт пригодится Севильи. Команда сейчас не в лучшей форме и переход Рамоса может взбодрить остальных, да и порядок в обороне наведеть
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:22
Рамос хоть и подлый игрок, но в Севилью он должен был вернуться
TheBoLt
TheBoLt ответ Real Betis Balompie (раскрыть)
вчера в 18:10
Вот-вот. и друга детства своего вспомнил, земля ему пухом. Я не знаю, как наши взяли назад этого предателя. Если бы Мончи не ушел с поста спортивного директора Севильи, его бы и на порог не пустили бы.

Просто напомню: в 2005 году Рамос, воспитанник Севильи полетел в сборную, а в клуб не вернулся. подписал контракт с Реалом и остался. даже не приехал забрать вещи и попрощаться.

На возможный вопрос: "так Севилья сама приняла предложение Реала" отвечу так: В Испании в каждый контракт на законодательном уровне ставится минимальная сумма выкупа. Сумма, получив которую, клуб не имеет права вмешиваться в сделку. Севилья получила 20+ миллионов, прописанных в контракте молодого воспитанника и формально могла только смотреть. А мог он приехать и хоть слово родить из себя? Его воспитали, вырастили, а он сбежал
ABir
ABir
вчера в 18:02
Возвращение к родным истокам
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:09
А может и правда он так думает.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 16:56
Да, тоже об этом подумал, ведь неоднократно он праздновал голы
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 16:42, ред.
А когда праздновал голы в ворота родного клуба, о долге перед дедом, отцом, болельщиками и Пуэртой не думал?
n4t52r2mfrzz
n4t52r2mfrzz
вчера в 16:08
Рамос молодец, ему и здесь денег хватит
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:43
Надеемся долг не карточный
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 15:12
Как запел красиво.
Гость
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