Родри: «Европейский футбол проигрывает из-за Саудовской Аравии»

Полузащитник «Манчестер Сити» высказался о трансферах, которые осуществляют команды из Саудовской Аравии.

Европейский футбол проигрывает в этой ситуации, и это вполне понятно, учитывая те суммы денег, которые предлагают саудовские клубы. Нам придется контролировать происходящий отток талантов, поскольку мы уже видим, как молодые игроки переезжают в Саудовскую Аравию [переход Габи Вейги].