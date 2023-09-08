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Родри: «Европейский футбол проигрывает из-за Саудовской Аравии»

сегодня, 00:08

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о трансферах, которые осуществляют команды из Саудовской Аравии.

Европейский футбол проигрывает в этой ситуации, и это вполне понятно, учитывая те суммы денег, которые предлагают саудовские клубы. Нам придется контролировать происходящий отток талантов, поскольку мы уже видим, как молодые игроки переезжают в Саудовскую Аравию [переход Габи Вейги].

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 07:06
Это личное дело каждого, и по сути никого не должно волновать, кто, как и где хочет играть.
Elliada
Elliada
сегодня в 06:57
Да пусть едут в СА, если хотят. Ничего страшного.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 06:56
В чем СА уделывает Европу? Переманили около 20-ти немощных ветеранов и несколько молодых игроков. И что? Как будто, в Европе они были в топе. Полупустые стадионы в СА говорят, что футбол им до лампочки, так что скоро лопнет этот мыльный пузырь.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:22
Нечто похожее уже было в Катаре, Китае, Японии, но со временем толком ничего не изменилось.
Ну уезжают пенсионеры, ну ещё несколько молодых уедет, но не надолго, так как они будут деградировать в откровенно слабой лиги.
Для шейхов это временное развлечение, они любят нечто похожее, но вопрос насколько им хватит желания играть этой "игрушкой".
А футбольных талантов ещё много в мире, вот только одни будут развиваться, а другие будут деградировать за бабки, но и это не надолго.
Многие кати фанаты гея-нарцисса ходят в розовых очках от заявления своего кумира, но рано или поздно и их придётся снять.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:59
Пришел конец доменированию Европы в футболе. Теперь Саудовская Аравия уделывает Европу!! Молодцы шейхи. Пусть и дальше отбирают у них звезд. Европа всю жизнь оберала Латинскую Америку и Африку заберая у них таланты, а теперь когда ваших лучших игроков заберают что вам не нравится?? Нашлась и на вас управа!!
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