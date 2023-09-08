Родри: «Европейский футбол проигрывает из-за Саудовской Аравии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о трансферах, которые осуществляют команды из Саудовской Аравии.
Европейский футбол проигрывает в этой ситуации, и это вполне понятно, учитывая те суммы денег, которые предлагают саудовские клубы. Нам придется контролировать происходящий отток талантов, поскольку мы уже видим, как молодые игроки переезжают в Саудовскую Аравию [переход Габи Вейги].
Ну уезжают пенсионеры, ну ещё несколько молодых уедет, но не надолго, так как они будут деградировать в откровенно слабой лиги.
Для шейхов это временное развлечение, они любят нечто похожее, но вопрос насколько им хватит желания играть этой "игрушкой".
А футбольных талантов ещё много в мире, вот только одни будут развиваться, а другие будут деградировать за бабки, но и это не надолго.
Многие кати фанаты гея-нарцисса ходят в розовых очках от заявления своего кумира, но рано или поздно и их придётся снять.
Ну уезжают пенсионеры, ну ещё несколько молодых уедет, но не надолго, так как они будут деградировать в откровенно слабой лиги.
Для шейхов это временное развлечение, они любят нечто похожее, но вопрос насколько им хватит желания играть этой "игрушкой".
А футбольных талантов ещё много в мире, вот только одни будут развиваться, а другие будут деградировать за бабки, но и это не надолго.
Многие кати фанаты гея-нарцисса ходят в розовых очках от заявления своего кумира, но рано или поздно и их придётся снять.