Кейн рассказал о менталитете «Баварии»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о менталитете мюнхенского клуба.
В «Тоттенхэме» мы хотели побеждать, но если мы провели пару матчей и не выиграли, это не было катастрофой. В «Баварии» вы обязаны выигрывать каждую игру.
После побед со счетом 3:1 и 4:0 в первых двух матчей пошли разговоры о том, что мы не слишком довольны тем, как мы играли! Это лучший клубный менталитет.
А Зенит плохой...
А когда 5 раз чемпионит - просто ужасный...)))
А Зенит плохой...
А когда 5 раз чемпионит - просто ужасный...)))
Спартак вон 9 раз чемпионил...за 10 лет...
Спартак вон 9 раз чемпионил...за 10 лет...
Там не чемпионят по 11 лет подряд...
А тут Мюнхен 900 млн €.....и все остальные....
И обыграть кого то со счетом всего 3:0...несмываемый позор...
Там не чемпионят по 11 лет подряд...
А тут Мюнхен 900 млн €.....и все остальные....
И обыграть кого то со счетом всего 3:0...несмываемый позор...
Удачи Кейну в Баварии- больших и ярких побед, и матчей!!!
Удачи Кейну в Баварии- больших и ярких побед, и матчей!!!