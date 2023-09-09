Кейн рассказал о менталитете «Баварии»

Нападающий «Баварии» рассказал о менталитете мюнхенского клуба.

В «Тоттенхэме» мы хотели побеждать, но если мы провели пару матчей и не выиграли, это не было катастрофой. В «Баварии» вы обязаны выигрывать каждую игру.

После побед со счетом 3:1 и 4:0 в первых двух матчей пошли разговоры о том, что мы не слишком довольны тем, как мы играли! Это лучший клубный менталитет.