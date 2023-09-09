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Кейн рассказал о менталитете «Баварии»

вчера, 12:20

Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о менталитете мюнхенского клуба.

В «Тоттенхэме» мы хотели побеждать, но если мы провели пару матчей и не выиграли, это не было катастрофой. В «Баварии» вы обязаны выигрывать каждую игру.

После побед со счетом 3:1 и 4:0 в первых двух матчей пошли разговоры о том, что мы не слишком довольны тем, как мы играли! Это лучший клубный менталитет.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:33
Я не отрицаю силу и мощь питерского клуба, я только констатирую факт. Никаким образом, Ваш клуб, обидеть не хотел.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Да все клубы чемпионы хорошие...
А Зенит плохой...
А когда 5 раз чемпионит - просто ужасный...)))
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:29
Спартак чемпионом становился по делу, не имея такую "крышу" как y Зенита. И Спартак не скупал дорогих бразов и тп...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:00
И не говорите....
Спартак вон 9 раз чемпионил...за 10 лет...
Ironigor
Ironigor ответ Expert soccer (раскрыть)
вчера в 16:21
Вот так , определенно с высше ???))) ☝️😉🤣🤣🤣
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:22
И не чемпионят как в России- пять лет подряд...
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:21
Рекорды надо ставить в разных странах!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:16, ред.
Так в Англии ты играл с конкурентными командами....где даже Ньюкасл не продает игрока за 100 млн.....потому как мало...)))
Там не чемпионят по 11 лет подряд...

А тут Мюнхен 900 млн €.....и все остальные....
И обыграть кого то со счетом всего 3:0...несмываемый позор...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:10
Всё идёт из головы в голову и потом в действие,в Баварии это знают
Grizly88
Grizly88
вчера в 13:22
Зря ты рекорд Ширера променял на салатницу
Capral
Capral
вчера в 12:57, ред.
Глупо сравнивать ТХ с Баварией. Естественно- в Мюнхене требования завышенные, история клуба богаче, чем в ТХ, главная команда страны. И как сказал однажды Ф.Беккенбауэр: "Бавария- Гордость нации и Честь страны"!

Удачи Кейну в Баварии- больших и ярких побед, и матчей!!!
Expert soccer
Expert soccer ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 12:46
Зенит даже если не захочет выиграть,выиграет.Так определено свыше.....😉😉
протон
протон
вчера в 12:38
Подход конструктивный. И все же футбол - игра командная. Если партнеры по команде объективно слабее, чем соперники, то тяжело на дистанции побеждать чисто за счет индивидуального мастерства. А мастерство партнеров во многом определяется бюджетом клуба.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Да ладно, все всегда хотят выигрывать, даже Зенит !)☝️😉
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