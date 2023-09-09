Терри призвал не критиковать Маунта за переход в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Челси» высказался о переходе полузащитника в «Манчестер Юнайтед».

Маунт — настоящий «синий» во всех отношениях. У истории всегда две стороны медали, я знаю обратную сторону. Я не собираюсь сейчас рассказывать об этом. Давайте не будем слишком суровы к Маунту, когда он вернётся в «Челси».