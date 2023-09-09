Терри призвал не критиковать Маунта за переход в «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Челси» Джон Терри высказался о переходе полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».
Маунт — настоящий «синий» во всех отношениях. У истории всегда две стороны медали, я знаю обратную сторону. Я не собираюсь сейчас рассказывать об этом. Давайте не будем слишком суровы к Маунту, когда он вернётся в «Челси».
Сказав такое может он дал ответ на это.
А Маунт по моему вообще сжег все мосты по возврату в Челси.
Ну если Боли не продаст клуб другому.
Сказав такое может он дал ответ на это.
А Маунт по моему вообще сжег все мосты по возврату в Челси.
Ну если Боли не продаст клуб другому.
Британцы сами убили свой легендарный клуб, на тот момент лучший в мире.
Так, что на переход в стан своих принципиальных соперников смотрят с пониманием.
Британцы сами убили свой легендарный клуб, на тот момент лучший в мире.
Так, что на переход в стан своих принципиальных соперников смотрят с пониманием.