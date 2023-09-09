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Терри призвал не критиковать Маунта за переход в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 09:36

Бывший капитан «Челси» Джон Терри высказался о переходе полузащитника Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».

Маунт — настоящий «синий» во всех отношениях. У истории всегда две стороны медали, я знаю обратную сторону. Я не собираюсь сейчас рассказывать об этом. Давайте не будем слишком суровы к Маунту, когда он вернётся в «Челси».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:23
Для многих он предатель
Olrg Oleg
Olrg Oleg
вчера в 17:10
после того как у Абрамовича отобрали клуб, Челси больше не существует.
azkan
azkan
вчера в 12:12
Интересно, а Терри бы перешел в такой ситуации?
Сказав такое может он дал ответ на это.
А Маунт по моему вообще сжег все мосты по возврату в Челси.
Ну если Боли не продаст клуб другому.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:52
Игрокам нужны трофеи - Челси ничего не светит.
Mekail
Mekail
вчера в 10:06
Ну во первых Маунт профи и играет всегда с полной отдачей, а во вторых он же к саудитам перешел, а просто в другой клуб.
протон
протон
вчера в 09:51
Вернётся в Челси на фри? Он про это ?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:41
Даже ветераны понимают, что тот легендарный Челси канул в лету.
Британцы сами убили свой легендарный клуб, на тот момент лучший в мире.
Так, что на переход в стан своих принципиальных соперников смотрят с пониманием.
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