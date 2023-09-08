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Кварацхелия уйдёт из «Наполи» ради «Реала» или «Барселоны»

вчера, 11:11

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы флангового полузащитника «Наполи» и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, рассказал, в каком случае его клиент может покинуть Неаполь.

Мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало. О продлении контракта разговоров нет. Мы удовлетворены своим контрактом.

Ранее сообщалась зарплата Кварацхелии в «Наполи».

В текущем сезоне грузин провёл 2 матча и отметился результативной передачей. Его контракт с «Наполи» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 85 миллионов евро.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:11
Хвиче надо выиграть ЛЧ с Наполи и самому выбрать команду
1580556558
1580556558
вчера в 20:09
Скорее всего не потянет в Реале или Барсе. Да и не факт, что он текущий сезон проведет на уровне.
Capral
Capral ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:20
И не жаль, вам Реал?
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:17
В Барселону это идти на понеженее, даже Наполи сейчас сильнее, зачем это надо? И денег у них нет. Берут игроков свободными агентами а потом каждый год уговаривают их согласится на понеженее зарплаты чтобы платить дань гному. Давай лучше к нам в Реал, место на поле найдем!!
Capral
Capral ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 15:55
Редко с тобой соглашаюсь, но сейчас- согласен на все 1000%!!!!!!!
Capral
Capral
вчера в 15:52
Удивительно и даже невероятно, что есть еще люди, свято верующие в его талант... Реал, Барселона!!! А почему забыли про МС, Ливерпуль?!

Коллеги- очнитесь!!! Он простой и предсказуемый до последней возможности. Провалил вторую часть сезона. Оставшись без Осимхена в игре с Миланом- растерялся и потерялся.... Он не лидер, в лучшем случае- подносчик снарядов, да и то- под настроение. Парня распиарили, вознесли до небес, сравнили- с самим Марадоной!!! Коллеги- очнитесь!!!

Да, неплохой, способный, техничный футболист, но и только. Какой Реал, какая Барселона?!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:45
Агент плохо делает свою работу, игроку явно недоплачивают.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 12:07
Продюсер как бы не обо...лся, грузина ещё в конце прошлого сезона защитники читать научились.
galem72
galem72
вчера в 12:01
Продюсер ещё потреплет нервы многим покупателям за этот трансфер.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:56
Прочитал внимательно. Сильно и долго смеялся. Барон Мюнхаузен отдыхает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:51
Барселона - не вариант. Там главный тренер ещё сам не определился, в какой футбол ему играть..., да и сам клуб шатает (штормит) не по детски.
Реал..., тут, если Наполи ломить прайс не будет, всё возможно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 11:42
Я боюсь, "Реалу" сейчас он не очень нужен, полузащита у клуба как раз укомплектована, и есть молодой талантливый Арда Гюлер ещё. Вот Осимхен бы им не помешал. А у "Барселоны" рычаги коротки)
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:32
Скорее перейдёт в Реал
Но в обоих клубах не радужная обстановка для Хвичи
В Барсе проблемы с деньгами, если только свободным агентом
А в Реале будет сидеть под Винисиусом
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:15
Да кому он нужен? Барселона может и возмет его по дурости если его и в этом сезоне сильно распиарят, да и денег у них нету на трансферы, они только свободных игроков подписывают или Аренда.
Гость
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