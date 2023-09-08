Кварацхелия уйдёт из «Наполи» ради «Реала» или «Барселоны»

1694160661

вчера, 11:11

Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы флангового полузащитника «Наполи» и сборной Грузии , рассказал, в каком случае его клиент может покинуть Неаполь.

Мы не рассматриваем возможность ухода из «Наполи». Когда Хвича будет готов играть за «Реал» или «Барселону», мы оценим такую перспективу. Я официально заявляю, что мы с Хвичей никогда не говорили о желании сменить команду, никогда такой ситуации не возникало. О продлении контракта разговоров нет. Мы удовлетворены своим контрактом.

Ранее сообщалась зарплата Кварацхелии в «Наполи».

В текущем сезоне грузин провёл 2 матча и отметился результативной передачей. Его контракт с «Наполи» действует до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 85 миллионов евро.