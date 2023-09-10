Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе после эпохи Роналду и Месси

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о том, может ли возможное противостояние с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе стать новым главным в футболе после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Слова норвежца приводит Goal со ссылкой на France Football.
Соперничество с Мбаппе? Так думают все, но нужно отметить, насколько невероятно то, что сделали Месси и Криштиану. Также нужно помнить, что они всё ещё делают это, даже когда становятся старше. Они по-прежнему фантастические игроки. Но я никогда не говорю о том, что выступаю против других игроков, это не мой взгляд на вещи. Я сосредотачиваюсь на себе, стараюсь становиться лучше каждый день, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, и быть лучшей версией себя.
Криштиану не обладает высоким футбольным интеллектом, поэтому идеально встроился в систему, когда на него все вокруг работают. Именно поэтому много и забивал. Но скажите честно, чью игру вам смотреть приятнее - Роналду, когда он весь матч трётся около штрафной чтобы забить, ожидая доставки к нему мяча партнёрами; или Месси, который сам создаёт и себе, и партнёрам моменты? Думаю, ответ очевиден. Не было никакого противостояния, был гений с одной стороны, и трудолюбие помноженное на огромный пиар с другой.
А вот Холанд и Мбаппе могут конкурировать. Француз одарённей, но он далеко не гений. Плюс слишком много внимания уделяет деньгам и прочим не футбольным делам. Норвежец же наоборот публике нравится своим поведением, при этом уступает по-футбольному. Будем смотреть, да и никто не отменял появление нового футбольного гения, вдруг про пару Холанд-Мбаппе и говорить даже не будут на фоне нового таланта.
Криштиану не обладает высоким футбольным интеллектом, поэтому идеально встроился в систему, когда на него все вокруг работают. Именно поэтому много и забивал. Но скажите честно, чью игру вам смотреть приятнее - Роналду, когда он весь матч трётся около штрафной чтобы забить, ожидая доставки к нему мяча партнёрами; или Месси, который сам создаёт и себе, и партнёрам моменты? Думаю, ответ очевиден. Не было никакого противостояния, был гений с одной стороны, и трудолюбие помноженное на огромный пиар с другой.
А вот Холанд и Мбаппе могут конкурировать. Француз одарённей, но он далеко не гений. Плюс слишком много внимания уделяет деньгам и прочим не футбольным делам. Норвежец же наоборот публике нравится своим поведением, при этом уступает по-футбольному. Будем смотреть, да и никто не отменял появление нового футбольного гения, вдруг про пару Холанд-Мбаппе и говорить даже не будут на фоне нового таланта.
Был Месси и все остальные. Тот же Суарес как форвард сильнее Роналду в индивидуальном плане.
А если уж хочется сравнить лучшие версии обоих игроков в карьере, то давайте вспомним сезон 2011/2012, в котором Месси не оставил ни единого шанса португальцу и как бомбардир, и как ассистент.
Был Месси и все остальные. Тот же Суарес как форвард сильнее Роналду в индивидуальном плане.
А если уж хочется сравнить лучшие версии обоих игроков в карьере, то давайте вспомним сезон 2011/2012, в котором Месси не оставил ни единого шанса португальцу и как бомбардир, и как ассистент.