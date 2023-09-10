Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе после эпохи Роналду и Месси

Нападающий «Манчестер Сити» высказался о том, может ли возможное противостояние с форвардом ПСЖ стать новым главным в футболе после и . Слова норвежца приводит Goal со ссылкой на France Football.

Соперничество с Мбаппе? Так думают все, но нужно отметить, насколько невероятно то, что сделали Месси и Криштиану. Также нужно помнить, что они всё ещё делают это, даже когда становятся старше. Они по-прежнему фантастические игроки. Но я никогда не говорю о том, что выступаю против других игроков, это не мой взгляд на вещи. Я сосредотачиваюсь на себе, стараюсь становиться лучше каждый день, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, и быть лучшей версией себя.