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Холанд высказался о соперничестве с Мбаппе после эпохи Роналду и Месси

вчера, 19:13

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о том, может ли возможное противостояние с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе стать новым главным в футболе после Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Слова норвежца приводит Goal со ссылкой на France Football.

Соперничество с Мбаппе? Так думают все, но нужно отметить, насколько невероятно то, что сделали Месси и Криштиану. Также нужно помнить, что они всё ещё делают это, даже когда становятся старше. Они по-прежнему фантастические игроки. Но я никогда не говорю о том, что выступаю против других игроков, это не мой взгляд на вещи. Я сосредотачиваюсь на себе, стараюсь становиться лучше каждый день, продолжать получать удовольствие от того, что делаю, и быть лучшей версией себя.

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Все комментарии
just futball
just futball ответ Fahrenheit_66 (раскрыть)
сегодня в 11:03
Прям вспоминается проход Месси в полуфинале ЛЧ на Бернабеу 2011 г. Где на ворото стоял действующий ЧМ.
Полуфинал 2015 в защите и ворота защищали действующие чемпионы мира.
Финал 2009 действующие обладатели ЛЧ.
Эти так называемые мной "дейтвующие" на тот момент были лучшие в своих позициях.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:35
Ты хороший замыкатель как Левандовский свое время, не видно тебя против топ команд, а Мбаппе загубили денег, не будет соперничество.
Elliada
Elliada ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 09:05
Роналду выиграл противостояние? В чем выражается победа? У Месси больше трофеев, есть ЧМ, больше индивидуальных наград, типа ЗМ, ЗБ, больше полезных действий на поле, в том числе гол+пас и т. д. Да, Роналду пока впереди по количеству голов, но только потому, что сыграл намного больше матчей. Если брать соотношение матч/гол, то у Месси коэффициент выше. Ну и последнее - у Месси больше голов в финалах, чем у Роналду. Так кто тащер?

Упомянул про "подарки" Месси, но забыл про подарки Роналду. 3 ЛЧ подряд, которые он выиграл, судейские. А, учитывая тот факт, что Реал с тем же составом, но без Роналду, выиграл еще одну ЛЧ, а Роналду без Реала дальше 1/8 не доходил, сразу понимается, кто кого тащил. Роналду должен быть благодарен Реалу за выигранные ЛЧ и ЗМ.

Понимаю, что ты фанат Роналду, но не нужно искажать факты.
Икарус
Икарус
сегодня в 02:31
Да, это было величайшее соперничество в истории футбола. Эль классико били рекорды по популярности, а их главных героев изучали под микроскопом. Для соперничество Халланда и Мбаппе им надо играть в одной Лиге.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 01:29
    salleeh
    salleeh ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 01:21
    Всё правильно 👍… Роналду приукрасил современный футбол и в какой бы он команде не играл, он там всегда был авторитетом. А Месси в ПСЖ был обычным лохом, об этом даже говорил ещё один 8 – Неймар.
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:15, ред.
    Роналду может по таланту в чем-то и уступает по мнению некоторых здешних обитателей, но статистика португальца говорит сама за себя. Гол Ювентусу через себя и дух, который заводил всю команду в ЛЧ, подпитывая энергетику стадиона покруче сексуального оргазма. Мало одного трудолюбия, глупо отрицать отсутствие таланта и интеллекта у португальца, на его примере выросла целая куча футболистов (Мбаппе, как пример).

    Просто посмотрите как оба реагируют на трудности в складывающемся матче, отсюда нетрудно понять почему у португальца большее трофеев ЛЧ и звание лучшего игрока победного сезона, а аргентинец в случае провала срывается на журналистов.

    Роналду пережил несколько поколений одноклубников, при этом брал ЛЧ и заводил всю команду. Непобедимая Барселона с Месси бьет Реал в Эль-Классико на потеху поклонникам, но заветный трофей берут сливочные. Как так получается?
    Подарили фанатам в день Эль-Классико героин, а в ЛЧ когда Месси пропадает, все протрезвляются и боссы делают чистку состава. Тогда смысл этих дриблингов и прокидок между ног? Чем восхищаться и зачем по этим показателям обесценивать вклад Роналду в футбол? Роналду сделал ровно столько, сколько нужно для достижения результата, всё остальное - плач поверженных.

    Попытки принизить его заслуги - результат слепого следования текущей повестке капиталистов. Последние 2 года с его участием - настоящий цирк, я говорю про ЗМ и ЧМ.
    Не засейви Мартинес выход 1 на 1 на последних минутах финала ЧМ - не было бы пенальти, не засейви Мартинес пенальти - не было бы кучи репортажей какой Месси красавец, много лет мечтал взять этот кубок, в соло тащил, а вся команда ушла в тень, что пахала на мечту аргентинца. Справедливо?
    Ах да, тут только на Роналду команда играет...

    Роналду создавал больше прибавочной стоимости, где бы ни играл, он приносил результат. Месси со своей заносчивостью заработал себе поклонников-лизоблюдов, которые рисковали оказаться вышвырнутыми из клуба, если не похвалят его в очередном интервью. В сборной схожая политика и это давно не секрет.

    Оба великие, но обесценивать талант Роналду никто не имеет права. Считаю, что Роналду выиграл это противостояние, а сейчас делается всё возможное, чтобы сгладить репутацию аргентинца под конец карьеры и выровнять ситуацию, иначе не объяснить цирк с золотым мячом только за одну Лигу 1 и унизительными вылетами из ЛЧ, играя рядом с Неймаром и Мбаппе, а поляк с кубком ЛЧ, национальным кубком и званием лучшего игрока победного сезона недоумевал с каменным лицом.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 23:45
    Общие фразы. Ничего лишнего не сказал.. Да и не надо.. Особенно перед ЗМ ..
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 23:30, ред.
    Это как Криш может проиграть Месси во всём ?
    Ты равняешь два кайфа, разные по ощущениям, и выбираешь один из них. Месси - избранный, ему талант дан свыше..., поэтому аргентинец сам себе не принадлежит. Рон - другой..., от слова абсолютно. Он эталон Труда и ЗЕМНОГО спортсмена, который сотворил себя сам и выжал из своего тела всё возможное и невозможное. Отсюда полярность этих двух чудиков как в игре, так и вне поля.
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Estiva (раскрыть)
    вчера в 23:20
    Все известные футболисты, эксперты, журналисты утверждают что было противопостояние но всем надо поменять своё решения потому что ты так не считаешь
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Иван Дунаев (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Неправильный вопрос. Я в 20 лет зарабатывал примерно 15 тыс. А сейчас около 100. Вопрос где был бы я если я остался на прежней работе.

    Они были в лучших командах так как были лучшими. Но роналду чуть не сложнее было чем месси
    ЦСКА-06
    ЦСКА-06 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 23:14
    У роналду столько класных голов которые он разгонял от своей штрафной и до чужих ворот. И дртблинг был и все было. И по ассистом он в пятерке лучших. Если бы не было видения поля или не создавал моменты для партнёров то как он попал в 5 лучших ассистентов? Весь мир говорит что было противостояние и да месси опередил его в ты говоришь что не было никакого противостояние. Сам месси это говорил тысячу раз.
    Estiva
    Estiva
    вчера в 22:59
    Давайте будем честны хотя бы с самими собой: противостояние Месси к Роналду притянуто за уши, потому что Роналду просто эффективный бомбардир.
    Был Месси и все остальные. Тот же Суарес как форвард сильнее Роналду в индивидуальном плане.
    А если уж хочется сравнить лучшие версии обоих игроков в карьере, то давайте вспомним сезон 2011/2012, в котором Месси не оставил ни единого шанса португальцу и как бомбардир, и как ассистент.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 22:31, ред.
    Эпоха Роналду подошла к концу,другой не было,а про арга в Европе забыли ещё в 2013 году ,не стало игрока,остался пешеход
    lotsman
    lotsman
    вчера в 22:31
    Ну выиграть у Мбаппе не сложно. Он, по всему видимо, через чур звезданулся и очень любит много денюжек. Всё это погубит в нём талант футболиста.
    Fahrenheit_66
    Fahrenheit_66 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 22:21, ред.
    Ахахах, прям эпоха месси. Барса просто самый лучший коллектив был. Месси в проходных матчах по финтит, по забивает добро, а как только полуфинал/финал, сразу не видно гнома на поле. Чем важнее матч, тем меньше месси. Да и окромя Испании, не где себя не показал.
    п.с. Бавария на деле доказала, что эпоха была не этого нетоварища.
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 22:12
    "Я хочу еще лучше играть, еще больше забивать голов в ворота!"
    протон
    протон
    вчера в 21:41
    Такие футболисты, как Месси и Роналду, рождаются раз в несколько десятков лет. Их соперничество во всём было легендарным, возможно, самым ярким в истории футбола!
    При всём уважении к Холланду и Мбаппе, их соперничество и рядом не будет стоять с противостоянием Месси и Криштиану.
    Иван Дунаев
    Иван Дунаев ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Во многом с Вами согласен, но эти два игрока, к их счастью, играли в то время и в тех клубах, где вокруг были тоже гении! Ну где был бы Рональдо в Спортинге? Или Месси в Сельте?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 21:22
    Я уже не помню, когда я читал это интервью.
    112910415
    112910415
    вчера в 21:08
    говорит хорошо, по-умному ..
    так держать !
    Справедливый Хам
    Справедливый Хам
    вчера в 20:52
    Никакого соперничества, Холанд лучше жадной черепахи
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    вчера в 20:49
    Чтобы в одно время было настолько сильные игроки как Месси и Роналду.... Не на нашем веку.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 20:31
    Очень правильный дипломатичный ответ.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    вчера в 20:23, ред.
    Если честно, я не видел противостояния Роналду-Месси. Это была эпоха Месси, португалец проиграл аргентинцу во всём. Да, Криштиану много забивает, ровно тоже самое сейчас делает Холанд. Я вот не помню дриблинг Роналду, он вообще был? Ну ладно, ладно, был. В МЮ. Там ещё на него не играла вся команда и португальцу приходилось пытаться создавать самому себе моменты. Получалось, кстати, не очень, отсюда и куча симуляций именно в тот его период карьеры. Потерял мяч, а вернуть не смог, как итог репутация симулянта.
    Криштиану не обладает высоким футбольным интеллектом, поэтому идеально встроился в систему, когда на него все вокруг работают. Именно поэтому много и забивал. Но скажите честно, чью игру вам смотреть приятнее - Роналду, когда он весь матч трётся около штрафной чтобы забить, ожидая доставки к нему мяча партнёрами; или Месси, который сам создаёт и себе, и партнёрам моменты? Думаю, ответ очевиден. Не было никакого противостояния, был гений с одной стороны, и трудолюбие помноженное на огромный пиар с другой.

    А вот Холанд и Мбаппе могут конкурировать. Француз одарённей, но он далеко не гений. Плюс слишком много внимания уделяет деньгам и прочим не футбольным делам. Норвежец же наоборот публике нравится своим поведением, при этом уступает по-футбольному. Будем смотреть, да и никто не отменял появление нового футбольного гения, вдруг про пару Холанд-Мбаппе и говорить даже не будут на фоне нового таланта.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 19:56
    Роналду и Месси выжгли всё на этом поле)...долго ещё ничего не вырастет...
    CSKA2012
    CSKA2012
    вчера в 19:54
    Чтобы было соперничество нужно чтобы они играли хотя бы в одном чемпионате, как Месси и КриРо , а так МС и ПСЖ могут встретится только в ЛЧ раз в 3-4 года…
    Elliada
    Elliada
    вчера в 19:36
    Не будет никакого соперничества Холанн - Мбаппе. У Холанна слабая сборная, Мбаппе отказался от клубных достижений в пользу денег. Как можно сравнивать достижения в клубе у одного и в сборной у другого? Да и не верю, что они смогут долго играть на высоком уровне.
    shlomo2
    shlomo2
    вчера в 19:20
    Хочется пожелать Эрлингу стать с Месси и Роном в один ряд. Верю что это может получится.
    Гость
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