Стало известно, когда пройдёт жеребьёвка 4-го раунда Кубка России

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вчера, 16:32

Жеребьёвка 4-го раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 15 сентября.

Начало — в 12:00 по московскому времени. Её проведёт совместная комиссия и приглашённые гости – бывшие футболисты сборной России Евгений Алдонин и Дмитрий Булыкин.

На этой стадии примут участие 32 команды (14 победителей третьего раунда и 18 клубов Первой лиги). Любительские клубы и представители Второй лиги, прошедшие 3-й раунд, играют только с командами Первой лиги. Четыре клуба Первой лиги, определённые в результате жеребьёвки, проводят матчи между собой.

Победители третьего раунда автоматически становятся хозяевами поля в новом раунде. В парах команд Первой лиги принимающим клубом будет тот, который в результате жеребьёвки будет перемещён в корзину с победителями 3-го отборочного раунда.