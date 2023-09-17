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В «Сочи» объяснили, почему Хохлов был отправлен в отставку

вчера, 14:58

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку с должности главного тренера клуба.

Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло — не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всё состоялось — разницы нет.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:26
Абаскаль: Дмитрий, на твоем месте должен быть я.....
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:09
Не ошибаешься, но и то, что Зенит - лучший футбольный клуб России - тоже факт. И я его не отрицаю - только и всего. Ну, а Газпром, его деньги и прочие доводы противников, значение, безусловно имеют значение, но самого факта не отменяют. К тому же Зенит - клуб с большим количеством болельщиков. Наравне с ним, а может и впереди, только Спартак, но и тут динамика роста в пользу Зенита. Если бы мой Водник играл в футбол, то я, конечно болел бы за него в любом дивизионе, но лучшим всё равно был бы Зенит.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:11
Я почему-то считал, что ты за Питер топишь. Ну ладно, значит Водник. Но Водник в футбол не играет, только в бенди. Или я ошибаюсь?
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
Твоему Зениту? Это почему? Мой только архангельский "Водник" - других нет и никогда не было.
Capral
Capral ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 18:48
Во-первых, он не поглупел. А во-вторых, имея такие страшные проблемы с составом, самый гениальный тренер- взвоит! Твоему Зениту легко живется, бабла навалом- бери кого хочешь. У ЦСКА таких возможностей нет. Вот и приходится тренеру изыскивать варианты для улучшения игры. Но даже такой "глупый" Федотов- отобрал у вас очки!!! Вот так!

И вообще- поосторожнее со словами. Сам ты любишь делать людям замечания, но за своими словами не следишь...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:24
Тренеришка etc.)))
pomor45
pomor45 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:16
Мудрый Федотов в ЦСКА как-то сразу поглупел.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:14, ред.
Причина увольнения Главного тренера любой футбольной команды везде и всегда одна, неудовлетворительные спортивные результаты возглавляемого тренером коллектива. Две победы в восьми матчах и как итог одно турнирное очко от зоны вылета это ли не повод уволить Хохлова?

С другой стороны подбор игроков южан вряд ли позволяет рассчитывать на более успешное выступление, ведь все четыре поражения случились с командами, входящими в первую шестёрку чемпионата, за исключением гостевой игры с Оренбургом, но там на синтетике всем побеждать тяжело. Тут и с Гвардиолой Сочи наверное не на много выше был бы в таблице.

Но вернёмся к Хохлову, чего он добился за всё время работы(молодёжь Динамо не в счёт) Главным тренером с футболистами-мастерами? Краснодарская Кубань три месяца и на выход с формулировкой "неудовлетворительные показатели команды, а Кубань понижение в классе. Два года в Динамо и расторжение договора по обоюдному согласию по той же причине, что и в Краснодаре, с той лишь разницей, что команда осталась в РПЛ. Полгода в волгоградском Роторе и снова запись в трудовой под копирку и "до свидания Дмитрий Валерьевич!", а Ротор покинул ФНЛ. Теперь Сочи те же полгода и тот же сценарий.

Может всё же не стоит больше экспериментировать, а идти работать туда. где у него лучше всего получается. Может лучше идти тренировать детей или заниматься с пенсионерами, пусть не те деньги, но зато и нервишки в порядке, да и репутация не так страдает, как с командами во взрослом профессиональном футболе. Ну не ваше это Дмитрий Валерьевич. Болейте за своих, а не против чужих!
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:11
Слишком много внимания этой теме
112910415
112910415
вчера в 16:23
что совой по пеньку, что наоборот ...
lotsman
lotsman
вчера в 15:48
Непонятное объяснение. Хохлов. Так и сказали бы, что руководство сначала не приняло отставку, а после конструктивного разговора приняло и всё разрешилось обоюдным согласием.
Capral
Capral
вчера в 15:05, ред.
Никогда не понимал подобных объяснений! Что значит "не совсем правда"?! Что это за приблизительность?! Имейте мужество признать: ошиблись с назначением. Обещал и не сделал, и тд. Сначала, старика Бердыева назначили- под общий хохот. Через пять туров уволили- еще один идиотизм. Теперь уволили Хохлова и назначили Точилу, которого, скорее всего тоже скоро погонят...

У меня вопрос: зачем вам футбольный клуб, если вы не умеете руководить и подбирать кадры?! Повезло Сочи, что прошлой весной взяли серебро за счет мудрости Федотова и тупости шварца. В противном случае- было всё, как всегда...
Гость
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