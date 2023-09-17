В «Сочи» объяснили, почему Хохлов был отправлен в отставку

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, почему Дмитрий Хохлов был отправлен в отставку с должности главного тренера клуба.
Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло — не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всё состоялось — разницы нет.
С другой стороны подбор игроков южан вряд ли позволяет рассчитывать на более успешное выступление, ведь все четыре поражения случились с командами, входящими в первую шестёрку чемпионата, за исключением гостевой игры с Оренбургом, но там на синтетике всем побеждать тяжело. Тут и с Гвардиолой Сочи наверное не на много выше был бы в таблице.
Но вернёмся к Хохлову, чего он добился за всё время работы(молодёжь Динамо не в счёт) Главным тренером с футболистами-мастерами? Краснодарская Кубань три месяца и на выход с формулировкой "неудовлетворительные показатели команды, а Кубань понижение в классе. Два года в Динамо и расторжение договора по обоюдному согласию по той же причине, что и в Краснодаре, с той лишь разницей, что команда осталась в РПЛ. Полгода в волгоградском Роторе и снова запись в трудовой под копирку и "до свидания Дмитрий Валерьевич!", а Ротор покинул ФНЛ. Теперь Сочи те же полгода и тот же сценарий.
Может всё же не стоит больше экспериментировать, а идти работать туда. где у него лучше всего получается. Может лучше идти тренировать детей или заниматься с пенсионерами, пусть не те деньги, но зато и нервишки в порядке, да и репутация не так страдает, как с командами во взрослом профессиональном футболе. Ну не ваше это Дмитрий Валерьевич. Болейте за своих, а не против чужих!
С другой стороны подбор игроков южан вряд ли позволяет рассчитывать на более успешное выступление, ведь все четыре поражения случились с командами, входящими в первую шестёрку чемпионата, за исключением гостевой игры с Оренбургом, но там на синтетике всем побеждать тяжело. Тут и с Гвардиолой Сочи наверное не на много выше был бы в таблице.
Но вернёмся к Хохлову, чего он добился за всё время работы(молодёжь Динамо не в счёт) Главным тренером с футболистами-мастерами? Краснодарская Кубань три месяца и на выход с формулировкой "неудовлетворительные показатели команды, а Кубань понижение в классе. Два года в Динамо и расторжение договора по обоюдному согласию по той же причине, что и в Краснодаре, с той лишь разницей, что команда осталась в РПЛ. Полгода в волгоградском Роторе и снова запись в трудовой под копирку и "до свидания Дмитрий Валерьевич!", а Ротор покинул ФНЛ. Теперь Сочи те же полгода и тот же сценарий.
Может всё же не стоит больше экспериментировать, а идти работать туда. где у него лучше всего получается. Может лучше идти тренировать детей или заниматься с пенсионерами, пусть не те деньги, но зато и нервишки в порядке, да и репутация не так страдает, как с командами во взрослом профессиональном футболе. Ну не ваше это Дмитрий Валерьевич. Болейте за своих, а не против чужих!