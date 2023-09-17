В «Сочи» объяснили, почему Хохлов был отправлен в отставку

Генеральный директор «Сочи» рассказал, почему был отправлен в отставку с должности главного тренера клуба.

Отставка Хохлова — совместное решение Дмитрия Валерьевича и руководства. Информация о том, что Хохлов подал в отставку, а руководство её не приняло — не совсем правдива. Вчера состоялся конструктивный разговор, а сегодня утром должны были принимать решение. Но уже всё состоялось — разницы нет.