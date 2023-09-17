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«Борнмут» и «Челси» голов не забили

вчера, 17:59
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут0 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ (0:0).

В следующем туре «вишни» сразятся с «Брайтоном», а «синие» встретятся с «Астон Виллой».

После игры «Борнмут» идет на 15-м месте (3 очка), «Челси» расположился на 14-й строчке (5 баллов).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:25
Штанга, перекладина, сейвы вратаря…мяч всё никак не хотел залетать в ворота Борнмута.
Состав по сути слабый и зеленый, да, но такой Борнмут и с такими игроками нужно побеждать.
В запасе тоже сидели несколько игрков из молодежки, много травмированных слишком…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:23
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 23:19
    Не знаю насчёт от безысходности, к ней ему ещё почти безлимитный бюджет полагается, причём не скажешь, что Боэли абы кого взял, он как раз ярко играющих игроков в целом деньгами засыпал, разве что он взял в три раза больше, чем нужно, но мало какой менеджер (современный особенно) будет жаловаться, что ему купили кучу топов. Пеп, который чуть что сразу любит жаловаться на нехватку игроков, при Боэли небось три состава сразу набрал, ахаха)
    протон
    протон
    вчера в 21:30
    Не звезды, не топ, а хотя бы выше среднего. В нынешнем Челси таких почти нет. Пара футболистов может. Ему купили готовых, а он привык сам доводить их до нужных кондиций. Кого он там доведет ? 40 летнего Силву или 30 летнего Стерлинга ? Им уже ничего не нужно. А Мудрик и братья палочки твикс ну такое себе.. Может он не любит просто...
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Почетик нормуль... Святых вывел в свет,да и шпоры боролись за АПЛ и ЛЧ,ну а ПСЖ там свои проблемы и видать с руководством.Энрики тоже не ахти,Тухель свалил,до этого был Эмери. Задача шейхов не Лига 1 а ЛЧ и хотя бы финал для начала. Тухель смог это совершить,проиграв лишь Баварии,правда ва следующем сезоне исправил ошибку,только в составе Пенсионеров,ещё более разгневав шейхов. Ну а Челси Маурисио достался разваленный,да и ещё травмированный.Скорее всего аргентинец взял этот клуб от безисходности.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    вчера в 20:46
    а куда пропали 120 лямов из брайтона? среди игроков нормально сыграл мудрик и стерлинг. галагер деревянный капитан,ну и санчес в раме вроде бы уверенно держался.По большому счёту,нет толкового нападающего,который смог бы элементарно замкнуть передачу и нагружать защиту и кипера. Ну и нет плеймейкера,Енцо на него особо не тянет,для чемпика Португалии,Серии А или Премеры - может ещё и не плох,но для АПЛа слишком уж медлителен.да и нужен хоть какой то креатив.
    DXTK
    DXTK ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 20:45
    Что все никак не отойдешь, что Именно Маурисио и его Тоттенхэм стали выше Арсенала на несколько лет, а сам Почеттино лично выписал Венгеру билет на пенсию.........
    DXTK
    DXTK
    вчера в 20:41
    Давайте хоть порадуемся что Челси не проиграл и смог набрать одно очко, на пару туров зона вылета из АПЛ не грозит.

    PS А ведь когда то Челси не замечал такой клуб как Борнмут в чемпионате, а теперь могут радоваться и ничьей.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:38
    Челси слабо сыграли, не понравилась их игра.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:16
    и опять безрадостно у синих
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 19:24
    Звёздный аргентинец, который ругался с Месси в сборной во время матча, как он там в Челси играет? Не слежу за Энцо
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 19:20
    За 5 туров 5 очков, мало ...
    azkan
    azkan
    вчера в 18:56
    Не думал, что скажу эти слова. Главное сейчас не скатиться в зону вылета.
    Пока не подрастут новые Лэмпарды, Азары и тд.
    С таким управлением болельщики синих долго будут ждать.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 18:24
    Нулевые.. Оба ..
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 18:10
    Пламенный привет Боэлли и его «кентам» владельцам.
    По больше молодняка надо за бешеные деньги!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:02
    Поздравляю Покета, пока молодые Терри, Лэмпард, Дрогба и Зиданы подрастают, по его словам, ничья с претендентом на вылет самый то результат, хаха)

    (с одной стороны шутка, я понимаю, что в составе "Челси" опять две трети новых игроков благодаря архистратегу Боули, с другой - не люблю я этого аргентинца с вечным несварением желудка на лице, более того, он и с ПСЖ смог чемпионат Франции проиграть, так что...)
    Гость
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