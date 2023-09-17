«Борнмут» и «Челси» голов не забили

«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ (0:0).
В следующем туре «вишни» сразятся с «Брайтоном», а «синие» встретятся с «Астон Виллой».
После игры «Борнмут» идет на 15-м месте (3 очка), «Челси» расположился на 14-й строчке (5 баллов).
«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ (0:0).
В следующем туре «вишни» сразятся с «Брайтоном», а «синие» встретятся с «Астон Виллой».
После игры «Борнмут» идет на 15-м месте (3 очка), «Челси» расположился на 14-й строчке (5 баллов).
(с одной стороны шутка, я понимаю, что в составе "Челси" опять две трети новых игроков благодаря архистратегу Боули, с другой - не люблю я этого аргентинца с вечным несварением желудка на лице, более того, он и с ПСЖ смог чемпионат Франции проиграть, так что...)
(с одной стороны шутка, я понимаю, что в составе "Челси" опять две трети новых игроков благодаря архистратегу Боули, с другой - не люблю я этого аргентинца с вечным несварением желудка на лице, более того, он и с ПСЖ смог чемпионат Франции проиграть, так что...)