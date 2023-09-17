«Борнмут» и «Челси» голов не забили

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вчера, 17:59

«Борнмут» и «Челси» сыграли вничью в 5-м туре АПЛ (0:0).

В следующем туре «вишни» сразятся с «Брайтоном», а «синие» встретятся с «Астон Виллой».

После игры «Борнмут» идет на 15-м месте (3 очка), «Челси» расположился на 14-й строчке (5 баллов).