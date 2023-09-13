Soccer.ru
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадкаФинансыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

100-миллионные Мудрик и Антони продолжают падение. Хвича может присоединиться

вчера, 16:19
Мудрик
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кварацхелия Хвича
Кварацхелия Хвича
Нападающий
Хаверц Кай
Хаверц Кай
Полузащитник
Маунт Мэйсон
Маунт Мэйсон
Полузащитник

Смотрим на самые дорогие трансферы прошлого сезона, намечаем потенциальные провалы.

Крайне часто европейские гранды стали выкладывать астрономические суммы за игроков, которые на деле их не окупают. Сразу несколько сделок в прошлом сезоне с учётом бонусов перевалили за 100 миллионов евро. Некоторые – откровенно провальные на первых порах. Расскажем о них – и наметим ещё одно потенциальное «ограбление».

Мудрик – негативное проявление больших денег в футболе

Ещё зимой мы писали, что наметился ужасающий тренд – топы при деньгах готовы на огромные траты ради ролевиков. Просто потому, что в борьбе с другими клубами за игрока это дополнительный аргумент – и по той причине, что «толстосумы» могут себе это позволить. Сделка по украинскому вингеру «Шахтёра» Михаилу Мудрику – как раз из таких. Когда-то «Ман Сити» ради Джека Грилиша выложил 100 миллионов фунтов – и представители «горняков» открыто заявляли, что трансфер Михаила хотят провернуть на таких же условиях.

«Арсенал» не был готов пойти на поводу и старался повышать предлагаемые условия постепенно. Мало ли – удастся найти компромисс. Но все карты перемешал «Челси» — «синие» при Тодде Боэли как раз принялись сорить деньгами, поэтому 70+30 млн евро за очередного молодого и перспективного не стали проблемой.

Сделка оформлена, Мудрик – в синей части Лондона. В прошлом чемпионате за 15 матчей оформил 2 ассиста, в текущем пока вообще без результативных действий – и в клубе, и в сборной. Футболист – заложник ситуации. Скачок в уровне феноменален: одно дело, когда ты разрываешь в чемпионате Украины, и совсем другое – когда в момент переезжаешь в самую интенсивную лигу мира. К тому же в команду, где после смены владельцев царит хаос.

Антони – очередное «ограбление» МЮ

С бразильцем тот же лейтмотив, что и с Мудриком. Это узкопрофильный бегунок, который отлично проявлял себя в рамках скромной Эредивизии. В «Аяксе» он познакомился с Эриком тен Хагом, который позднее возглавил МЮ. И голландец, формируя новый костяк, решил обратиться к проверенным исполнителям, один из которых – Антони.

«Аякс» не хотел продавать вингера, поэтому выкатил за него неподъемный ценник. Тен Хаг надавил на боссов – поэтому манкунианцам не оставалось ничего, кроме как завалить амстердамцев деньгами. Неадекватность условий трансфера все понимали с самого начала. И что же спустя год?

4 матча на старте АПЛ-2023/24, 0 результативных действий. А потом – скандал. Бывшая девушка бразильца обвинила его в домашнем насилии, на этом фоне «красные дьяволы» отстранили Антони от тренировок – с футболистом договорились, что тот отложит своё возвращение в Англию, чтобы разобраться с обвинениями. Дальше – уже светская хроника и развитие скандала. Но в ближайшие месяцы 100-миллионному вингеру точно будет не до футбола.

Хвича может оказаться следующим

Провальным переход Кварацхелии в «Наполи» точно не назовешь – итальянцы выплатили за него скромные 13 миллионов евро. И за 23 матча Серии А-22/23 грузинский футболист забил 12 мячей и отдал 10 голевых, феерил на чужой половине, активно шёл в обводку – уже, можно сказать, окупил вложения.

Но сопоставимо его статистике росла и рыночная стоимость – ценник подскочил до 85 миллионов евро. А Хвича тем временем захандрил. В оставшихся 11 играх чемпионата Италии он не отметился результативными действиями, на что, в прочем, закрывали глаза на фоне оформленного чемпионства и выхода в четвертьфинал ЛЧ.

Только вот сейчас спад продолжается, серия без голов за клуб и сборную достигла 20 матчей. За этот период молодой дриблёр отметился только одним ассистом. И эта проблема выходит на первый план с приходом нового главного тренера. Лучано Спаллетти менял структуру игры, чтобы выжать из Кварацхелии максимум – ему создавали свободное пространство, за счет чего грузин светил ещё ярче. Но Руди Гарсия тактику «Наполи» упростил – и теперь гораздо больше влияния у того же Осимхена, поскольку он отлично ведёт верховые единоборства. В более простой структуре у Хвичи возникают проблемы – а опыта, чтобы этот спад преодолеть, недостаточно.

Может, вингер и преодолеет спад – но если на данном этапе неаполитанцы найдут для Хвичи покупателя и отдадут за 80-85 млн евро, это будет еще один пример грабежа богатых грандов.

Новые претенденты – Хаверц, Маунт, Кайседо и Хёйлунд

Этим летом трансферов на 100+ миллионов евро было немало. Деклан Райс и Мойсес Кайседо – на вершине, чуть ниже Джуд Беллингем и Харри Кейн. При этом опорник «молотобойцев» уже вписался в структуру «Арсенала», Джуд даёт «Реалу» значительный объем, как на мяче, так и без него. А бомбардир, вырвавшийся из лап Дэниела Леви, – теперь универсальная машина «Баварии».

В числе первых назовём эквадорца – «аристократы» в последнее время хватаются за всё, что блестит, при этом самим игрокам это пользу не приносит. Мойсес регулярно выходит в старте, но эта хаотичная машина, не жалеющая денег, ставит опорника в тяжелое положение – нужно доказывать, что он стоит таких денег, при этом конкурируя с таким же по ценнику Энцо Фернандесом и прогрессирующим Ромео Лавией.

Чтобы найти потенциальных кандидатов на провал, нужно копнуть глубже – это будет даже не переход Неймара в «Аль-Хиляль», поскольку «шейхи» традиционно заманивают к себе деньгами. Не Коло-Муани – в «Айнтрахте» он был хорош, а ПСЖ за год развратить его не успеет – это скромный футболист, который звёзд с неба не хватал.

Отметим экс-игроков «Челси» Кая Хаверца и Мэйсона Маунта. Первый отправился в «Арсенал», второго подхватил МЮ. И обоим в новых коллективах очень непросто (Кай вообще выглядит инородным телом).

Хёйлунд здесь скорее из-за дурной славы «Юнайтед». Расмус безусловно талантлив – но от талантов в МЮ чаще остаётся лишь выжженная земля. Санчо затухает, Марсьяль и ван де Бек потеряны, Антони затянуло нефутбольными скандалами. И далее по списку.

ОфициальноЛа Лига стала партнёром клуба с самым длинным названием в мире
Вчера, 14:52
ОфициальноКомпания Qualcomm стала новым титульным спонсором «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 13:48
Карпин больше всех потратил на трансферы среди тренеров РПЛ
12 сентября Фото
Слухи«Эвертон» близок к смене владельца
12 сентября
Гвардиола за свою тренерскую карьеру потратил на трансферы больше всех
12 сентября Фото
Слухи«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с новым титульным спонсором
11 сентября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:11, ред.
Я следил за Мудриком, фактически с первого дня его появления в Шахтере. Его творческий рост был таким стремительным и ярким, что неслучайно на него обратили внимание в Челси и заплатили такие деньги!!! Мудрик- универсал в самом прекрасном смысле этого слова. Он способен сыграть, и качественно- на любой позиции. У него- рывок, скорость, относительно неплохая техника, отлично поставленный удар! Единственное, чего ему не хватает- это креативности, он несколько прямолинеен...

Мудрик и Хвича играют на одной позиции. Но, если Мудрик- игрок сугубо командный, я бы даже сказал социальный, то Хвича- индивидуалист, большую часть времени на поле занимается само пиаром и обводкой ради обводки. Разница в том, что Хвича, сразу попал в руки думающего, талантливого тренера, который, пусть только на время, но все-таки Хвичу подтянул до нужного уровня. А вот, Мудрик, до сих пор мучается, потому что тренеры его окружающие не способны раскрыть его талант в полной мере.

Отсюда и проблемы украинца. Да, Мудрик и Хвича разные игроки, хотя и играют на одной позиции. Но, один- типичный Нарцисс, а второй- трудяга, нуждающийся в мудром наставнике и достаточной игровой практике. Верю в Мудрика, и уверен, как только, он попадет в руки достойного тренера- он раскроет свой громадный потенциал!!!
Мирон Витальевич
Мирон Витальевич
вчера в 20:40
Про трансфер Мудрика все повторяют, что цена 70 млн. и плюс 30 бонусами. Но нигде не видел, при каких условиях этот бонус будет выплачен...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:41
Мудрика купили в несколько раз дороже чем он стоит в клуб из которого убрали Абрамовича и отдали американцу...
Кажется здесь пахнет махинациями...
Интересно, что скажет "спящий Джо"?
протон
протон ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:11
Немного поправлю Вас «Рубин» заработал 8 миллионов на переходе Хвичи в «Наполи» не знаю откуда взяли 13 млн. евро. Но в общей сложности в других источниках пишут до 10 млн. евро. Склонен полагать что за 10 млн. Рубин продал игрока, но уж точно не за 13 млн. евро. Это есть факт. То что озвучили тут это не означает что истина. Забейте в гугле и вы все узнаете.
В сентябре начале месяца муссировалась информация что Наполи не отдаст Хвичу в Барсу меньше 100 млн. евро. Ну время покажет помимо этого еще канониры интересовались игроком Хвичи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Давай уточнять. В статье написано. За Кварацхелию отдали 13 млн, а не 8, как ты пишешь. Далее написано. Уже 20 матчей в чемпионате и две игры в сборной, он нулевой. Это что признак роста или выхода "на новый уровень"? За него можно просить сколько угодно, но больше начальных 13 млн вряд ли кто даст.. Сдулся бичико (по-грузински парнишка)
протон
протон ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 18:16
Пудрика скоро уже за 20 млн. евро не возьмут. переоцененный игрок, хотя о чем я? в Челси игроки сейчас при новом руководстве только деградируют и травмируются.
протон
протон ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 18:14
А Мудрик оказался Пудриком.
100 миллионный Мудрик, и 8 миллионный Хвича. Что ещё выйдет из Мудрика - большой вопрос уже отражает что ничего, Хвича уже выходит на уровень лучших форвардов Европы. Вот сравнение трансферной политики пустоголовых американцев и мудрого Де Лаурентиса.
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 17:59, ред.
Антони это пизц просто!!!!
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 17:54
Я, конечно, дико извиняюсь, но не рановато ли делать выводы по Хейлунду, который только перешел в новую команду и только восстановился от травмы?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 17:29
" Нашим " Мудрику и Кварацхелия пожелаю не унывать, взять себя в руки и впредь показывать тот классный футбол, на который они способны. Что с ними случилось, одним им известно, вот и посмотрим в этом сезоне, выбрались ли они из ямы или продолжат барахтаться на её дне. Молодые ребята; факторы, влияющие на их игру, обстановка в команде, естественный спад или что-то другое - нам сие неизвестно, но в любом случае они молоды и талантливы, а потому будем болеть за них и переживать. Пусть у них всё сложится в своих командах.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:47
Нууу...

Зачем сюда включать Хвичу, если остальные в стоимости явно потеряли, а грузинский нападающий вырос в пять раз? С прицелом на будущее? Но это из оперы: сегодня пластиковый стаканчик, а вдруг потом...
Хвича, пожалуй, лучше всех засверкал в Европе из игроков, перешедших туда из РПЛ. Даже Головин и Зинченко похуже стартовали. А то, что будет дальше - в будущем и рассудим.

Заместо Хвичи можно набрать добрый десяток футболистов, купленных прошлым летом, которые, скажем так, не оправдали надежд, хотя были куплены за куда большие деньги, чем Кварацхелия: Ришарлисон, Кукурелья, Де Кетеларе, Стерлинг, Мане...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 