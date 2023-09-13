100-миллионные Мудрик и Антони продолжают падение. Хвича может присоединиться

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вчера, 16:19

Смотрим на самые дорогие трансферы прошлого сезона, намечаем потенциальные провалы.

Крайне часто европейские гранды стали выкладывать астрономические суммы за игроков, которые на деле их не окупают. Сразу несколько сделок в прошлом сезоне с учётом бонусов перевалили за 100 миллионов евро. Некоторые – откровенно провальные на первых порах. Расскажем о них – и наметим ещё одно потенциальное «ограбление».

Мудрик – негативное проявление больших денег в футболе

Ещё зимой мы писали, что наметился ужасающий тренд – топы при деньгах готовы на огромные траты ради ролевиков. Просто потому, что в борьбе с другими клубами за игрока это дополнительный аргумент – и по той причине, что «толстосумы» могут себе это позволить. Сделка по украинскому вингеру «Шахтёра» Михаилу Мудрику – как раз из таких. Когда-то «Ман Сити» ради Джека Грилиша выложил 100 миллионов фунтов – и представители «горняков» открыто заявляли, что трансфер Михаила хотят провернуть на таких же условиях.

«Арсенал» не был готов пойти на поводу и старался повышать предлагаемые условия постепенно. Мало ли – удастся найти компромисс. Но все карты перемешал «Челси» — «синие» при Тодде Боэли как раз принялись сорить деньгами, поэтому 70+30 млн евро за очередного молодого и перспективного не стали проблемой.

Сделка оформлена, Мудрик – в синей части Лондона. В прошлом чемпионате за 15 матчей оформил 2 ассиста, в текущем пока вообще без результативных действий – и в клубе, и в сборной. Футболист – заложник ситуации. Скачок в уровне феноменален: одно дело, когда ты разрываешь в чемпионате Украины, и совсем другое – когда в момент переезжаешь в самую интенсивную лигу мира. К тому же в команду, где после смены владельцев царит хаос.

Антони – очередное «ограбление» МЮ

С бразильцем тот же лейтмотив, что и с Мудриком. Это узкопрофильный бегунок, который отлично проявлял себя в рамках скромной Эредивизии. В «Аяксе» он познакомился с Эриком тен Хагом, который позднее возглавил МЮ . И голландец, формируя новый костяк, решил обратиться к проверенным исполнителям, один из которых – Антони.

«Аякс» не хотел продавать вингера, поэтому выкатил за него неподъемный ценник. Тен Хаг надавил на боссов – поэтому манкунианцам не оставалось ничего, кроме как завалить амстердамцев деньгами. Неадекватность условий трансфера все понимали с самого начала. И что же спустя год?

4 матча на старте АПЛ -2023/24, 0 результативных действий. А потом – скандал. Бывшая девушка бразильца обвинила его в домашнем насилии, на этом фоне «красные дьяволы» отстранили Антони от тренировок – с футболистом договорились, что тот отложит своё возвращение в Англию, чтобы разобраться с обвинениями. Дальше – уже светская хроника и развитие скандала. Но в ближайшие месяцы 100-миллионному вингеру точно будет не до футбола.

Хвича может оказаться следующим

Провальным переход Кварацхелии в «Наполи» точно не назовешь – итальянцы выплатили за него скромные 13 миллионов евро. И за 23 матча Серии А-22/23 грузинский футболист забил 12 мячей и отдал 10 голевых, феерил на чужой половине, активно шёл в обводку – уже, можно сказать, окупил вложения.

Но сопоставимо его статистике росла и рыночная стоимость – ценник подскочил до 85 миллионов евро. А Хвича тем временем захандрил. В оставшихся 11 играх чемпионата Италии он не отметился результативными действиями, на что, в прочем, закрывали глаза на фоне оформленного чемпионства и выхода в четвертьфинал ЛЧ .

Только вот сейчас спад продолжается, серия без голов за клуб и сборную достигла 20 матчей. За этот период молодой дриблёр отметился только одним ассистом. И эта проблема выходит на первый план с приходом нового главного тренера. Лучано Спаллетти менял структуру игры, чтобы выжать из Кварацхелии максимум – ему создавали свободное пространство, за счет чего грузин светил ещё ярче. Но Руди Гарсия тактику «Наполи» упростил – и теперь гораздо больше влияния у того же Осимхена, поскольку он отлично ведёт верховые единоборства. В более простой структуре у Хвичи возникают проблемы – а опыта, чтобы этот спад преодолеть, недостаточно.

Может, вингер и преодолеет спад – но если на данном этапе неаполитанцы найдут для Хвичи покупателя и отдадут за 80-85 млн евро, это будет еще один пример грабежа богатых грандов.

Новые претенденты – Хаверц, Маунт, Кайседо и Хёйлунд

Этим летом трансферов на 100+ миллионов евро было немало. Деклан Райс и Мойсес Кайседо – на вершине, чуть ниже Джуд Беллингем и Харри Кейн. При этом опорник «молотобойцев» уже вписался в структуру «Арсенала», Джуд даёт «Реалу» значительный объем, как на мяче, так и без него. А бомбардир, вырвавшийся из лап Дэниела Леви, – теперь универсальная машина «Баварии».

В числе первых назовём эквадорца – «аристократы» в последнее время хватаются за всё, что блестит, при этом самим игрокам это пользу не приносит. Мойсес регулярно выходит в старте, но эта хаотичная машина, не жалеющая денег, ставит опорника в тяжелое положение – нужно доказывать, что он стоит таких денег, при этом конкурируя с таким же по ценнику Энцо Фернандесом и прогрессирующим Ромео Лавией.

Чтобы найти потенциальных кандидатов на провал, нужно копнуть глубже – это будет даже не переход Неймара в «Аль-Хиляль», поскольку «шейхи» традиционно заманивают к себе деньгами. Не Коло-Муани – в «Айнтрахте» он был хорош, а ПСЖ за год развратить его не успеет – это скромный футболист, который звёзд с неба не хватал.

Отметим экс-игроков «Челси» Кая Хаверца и Мэйсона Маунта. Первый отправился в «Арсенал», второго подхватил МЮ . И обоим в новых коллективах очень непросто (Кай вообще выглядит инородным телом).