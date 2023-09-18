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«Динамо» Махачкала крупно обыграло «Аланию» в Первой лиге

вчера, 20:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)3 : 0Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

«Динамо» Махачкала разгромило «Аланию» в 10-м туре Первой лиги (3:0).

Владимир Ковачевич открыл счет на 2-й минуте. Сердер Сердеров на 20-й удвоил преимущество команды, а третий гол команды забил Эгаш Касинтура.

После поединка «Динамо» идет на 2-м месте (18 очков), «Алания» лидирует (20 баллов).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:01
Следующий Сокол. Шаг за шагом, от матча к матчу пробиться пожелаю в РПЛ, Динамо. Все для этого есть.
Не утопили бы только оппоненты.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 05:56
Желаю удачи Алании, что бы без стыков прошли в РПЛ, главное оптимизм и самое главное это мотивация, а мотивация у клуба есть,  И чем больше клубов из юга тем интересней чемпионат В России. С Керимова нужно брать пример многим  олигархам противоположный тому пример Абрамович Усманов Прохоров и другие лица. Керимов мог купить ПСЖ, или Рому, но предпочел у себя на родине создать этот проект Анжи, построил стадионы, инвестировал во многие спортивные школы. Когда говорят что Керимову надоела игрушка нужно понимать суть прекращения этого проекта.  Во многом охладевший интерес Керимова к «Анжи» был вызван политическими и экономическими неудачами миллиардера., состояние здоровья, задержание в Ницце. Насчет Алании будь стадион то уже со стыков могла выйти в прошлый сезон и выступать в РПЛ на сегодняшний день. Я думаю это вина не только Газаева  на которого свалили груз ответственности как на депутата ГД от Северной Осетии вернее экс депутата уже если не ошибаюсь. В Алании хорошая академия  футбола.  Перед руководством поставлена цель выход в РПЛ этого хотят тренеры, футболисты и болельщики. Но кому-то это по барабану ведь распил выделенных средств идет до сих пор для ФК Алании. Выделено было на реконструкцию стадиона более 2 млрд рублей ведь, этих средств хватало с лихвой.  
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:54
Очень рад за дагестанцев! С победой вас всех. Успехов и больших побед махачкалинскому Динамо!!!
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:36
Сыграно всего 10 туров и в дальнейшем ситуация ещё не раз изменится.
Как бы тут не хотелось многим, особенно на эмоциях, эти клубы не будут в следующем сезоне в РПЛ.
Многое будет зависеть от бюджета клубов, какие они ставят цели.
Во Владикавказе всё никак не могут достроить стадион и опять все сроки пройдут, а деньги так и не дойдут до строительства. У градоначальников есть более важные дела чем футбол.
В Махачкале тоже к футболу относятся сдержано, помнится ещё когда Керимов наигрался и выбросил игрушку, то поддержки от властей по сути не было, им даже на стадионе Анжи Арена не давали играть, так как денег не было у клуба.

Так, что надо сдержанно мечтать и строить планы, а тем более уже точно утверждать, что Алания точно будет в следующем сезоне в РПЛ, им как минимум надо для начала выйти туда по спортивному принципу.
протон
протон ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
сегодня в 03:30
А вы представьте, что на стыках Динамо М. встретится с Рубином). Это ведь вполне возможно.
ОПС
ОПС
сегодня в 01:30
Ждем Махачкалу этажом выше.
протон
протон
вчера в 23:39, ред.
Махачкалу с очередной победой !!! У команды огромный потенциал и если обретут победный менталитет и будут выполнять установки Бердыева , то РПЛ не за горами. До этого всего 8 мячей было забито во всех матчах. Бердыев решил в атакующий футбол играть. Кстати у Д.М. команда по набору игроков очень молодая.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:54
Толя дружище. Я живу во Владикавказе и знаю всё что ты не знаешь. Стадион строят . Последний транш заморозили в связи с СВО скорее всего . И никаких внутренних проблем со строительством нет , кроме того что комиссия из Минфина подписала все документы, теперь ещё ждали подпись комиссии Минстроя , теперь вроде и они подписали. Теперь только ждём этот транш от Москвы . Кровлю оплатили , делают специалисты из Грозного . Поле газон оплачивается из своего кармана руководство клуба Алании. Ну вообщем нюансы есть , но они все решаемы . Тем более что всё мониторится с Москвы . Так что Толя , мне тебе совет, не делай выводы из левых инсайдов . Стадион будет готов и Алания будет в следующем сезоне играть в футбол в РПЛ ! Спасибо тебе за понимание. Всем Добра ! А Динамо Махачкала Удачи и выхода в РПЛ вместе с Аланией ! ☝️✌️👍🙋🏻‍♂️✊️
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:34
Гаджиев в прошлом году,заранее дал понять,какое б место они не займут,сразу в рпл или стыки,всëравно,не будут играть в вышке.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:26
А какая красивая была бы история, если бы Махачкала вышла в РПЛ с 1 места и Курбан въехал бы в РПЛ на белом коне!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Абуссафар Аббасов (раскрыть)
вчера в 21:55
А какие, друг, закулисные игры, если во Владике стадиона нет и не строят. Деньги выделяют, но они исчезают. В этом году снова могут пролететь. А Махачкала выйдет обязательно, у них два прекрасных стадиона есть. Надо строить стадион для Алании, жаль снов мимо пролетать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:32
Игра уровня РПЛ
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:31
Такой футбол лучше на стадионах смотреть
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:09, ред.
Хороший матч по исполнению, накалу. Динамо прибавило. Несмотря на то, что игровым временем Алания имела преимущество первый тайм остался за Динамо. По опасным, острым моментам. Защита сыграла хорошо без шансов Алании, единственный момент был создан в конце первого тайма, когда мяч попал в штангу после удара головой осетинского игрока. Плотность при встрече соперника, пресинг и контратаки. Как пружина.
Отдельно отмечу молодого вратаря Волка. Далеко пойдет парень. Да и другие игроки обратили на себя внимание. Видна рука тренера и тех, кто отвечает за селекцию, трансферы. Алания во втором тайме играла и имела преимущество, как и моменты, чтобы забить, но КББ остался верен себе и в своем стиле добил Аланию.
Приятное впечатление оставила дагестанская команда.
Буду ждать следующей игры. Отдельный респект болельщикам собравшимся в Каспийске, за поддержку команде.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 21:06
Был на стадионе, хороший матч провела Динамо, всех дагестанцов с победой, у нас было 2 момента,мы забили 3,у Алании было 4 момента,не забили не один.Прищли хоть понедельник, 11000 болельщиков.Думаб Динамо выйдет в премьер лигу .Удачи и всем добра.
Ledokol64
Ledokol64 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:03
Позиционная атака пока требует улучшения.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:59
С победой дагестанских болельщиков их любимой команды над одним из главных конкурентов. Матч не видел, но судя по счёту и очередному(шестому) сухарю Курбан Бекиевич привил свой стиль и махачкалинцам, а значит у его подопечных высока вероятность достойно выступить в этом году в чемпионате Первой лиги.
Ledokol64
Ledokol64
вчера в 20:48
Алания не производит впечатление безоговорочного лидера 1-ой лиги. Некоторые голы по ходу сезона были не совсем закономерными(где-то залетало после рикошетов, необязательные пенальти, везло при стандартах...). Поэтому турнир пока не выявил явных лидеров.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:45
Неплохо Махачкала сыграла.С победой!
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 20:40
Алания и Динамо Махачкала должны в этом сезоне попасть в рпл.В прошлом,из за закулисных игр,не попали.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:33
С победой Махачкала! В отличном стиле обыграли лидера. Ожидание полностью оправдалось и поздравляю Бекиевича с победой. Важной победой, которая даст силы коллективу.
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