«Динамо» Махачкала крупно обыграло «Аланию» в Первой лиге

«Динамо» Махачкала разгромило «Аланию» в 10-м туре Первой лиги (3:0).
Владимир Ковачевич открыл счет на 2-й минуте. Сердер Сердеров на 20-й удвоил преимущество команды, а третий гол команды забил Эгаш Касинтура.
После поединка «Динамо» идет на 2-м месте (18 очков), «Алания» лидирует (20 баллов).
Отдельно отмечу молодого вратаря Волка. Далеко пойдет парень. Да и другие игроки обратили на себя внимание. Видна рука тренера и тех, кто отвечает за селекцию, трансферы. Алания во втором тайме играла и имела преимущество, как и моменты, чтобы забить, но КББ остался верен себе и в своем стиле добил Аланию.
Приятное впечатление оставила дагестанская команда.
Буду ждать следующей игры. Отдельный респект болельщикам собравшимся в Каспийске, за поддержку команде.
Отдельно отмечу молодого вратаря Волка. Далеко пойдет парень. Да и другие игроки обратили на себя внимание. Видна рука тренера и тех, кто отвечает за селекцию, трансферы. Алания во втором тайме играла и имела преимущество, как и моменты, чтобы забить, но КББ остался верен себе и в своем стиле добил Аланию.
Приятное впечатление оставила дагестанская команда.
Буду ждать следующей игры. Отдельный респект болельщикам собравшимся в Каспийске, за поддержку команде.