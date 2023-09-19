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Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

сегодня, 00:33

В РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать (18 очков), но «Зенит» подходит все ближе (2-е место, 17 баллов). В топ-3 также находятся «Крылья Советов» (15 очков). В зоне стыковых матчей расположились «Сочи» и «Рубин» (по 6 баллов), «Факел» (5 очков) и «Балтика» (4 пункта) замыкают таблицу.

Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Англии лидирует «Манчестер Сити» (15 очков), далее идут «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» (по 13 очков). Замыкают таблицу «Эвертон», «Бернли» (по 1 пункту) и «Лутон» (0 баллов).

Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Испании на первом месте идет «Реал» (15 очков), «Барселона» и «Жирона» (по 13 очков) расположились в топ-3. На дне таблицы оказались «Гранада» (3 балла), «Лас-Пальмас» (2 очка) и «Альмерия» (1 балл).

Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Италии «Интер» расположился на лидирующей позиции (12 очков), на 2-й строчке «Ювентус» (10 баллов), топ-3 замкнул «Милан» (9 баллов). «Лечче» оказался на 4-й строчке (8 очков). На противоположном полюсе таблицы идут «Кальяри», «Салернитана» (по 2 балла) и «Эмполи» (0 очков).

Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

В Германии в роли лидера оказался «Байер» (10 очков), на одну строчку ниже идет «Бавария» с тем же количеством баллов. В топ-4 вошли «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» (по 9 очков). В нижней части таблицы расположились «Кёльн», «Дармштадт» и «Майнц» (по 1 пункту).

Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

Во Франции лидирует «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным (11 баллов). На второй строчке «Брест» (10 очков), далее идут «Ницца» и «Марсель» (по 9 баллов), ПСЖ замыкает топ-5 (8 очков). «Лион» смог подняться на 16-ю позицию (2 балла), «Клермон» и «Ланс» замыкают таблицу (по 1 пункту).

Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:31
Оренбург порадовал... хоть немного от зоны вылетов оторвались
Mekail
Mekail
сегодня в 08:29
Пока интересный нежданчик во Франции...:)))
lotsman
lotsman
сегодня в 08:18
Крылья молодцы, не плохо пока идут.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:45
Больше всех удивляет позиция Монако.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:43
Зенит потихоньку отвоевывает своё, убивая интригу.
4tjqh2dkg44n
4tjqh2dkg44n
сегодня в 07:27
Впереди длинный сезон, ещё много чего поменяется
kazakoff
kazakoff ответ протон (раскрыть)
сегодня в 07:25
Тренер хороший, раскрывает игроков
Вон Рассказов как заиграл
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:23
Начало интересное, везде есть свои сюрпризы как со знаком плюс так и с минусом
Scorp689
Scorp689
сегодня в 06:40
Типа интриг в различных чемпионатах...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 05:51
Вот ПСЖ даёт. Вроде бы собрал сильнейший состав в Лиге фермеров. Но всё равно не могут найти свою игру.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:25
А когда уберете прошлогоднее.
протон
протон
сегодня в 01:19
Крылья на третьем месте, после восьми туров. Учитывая тот факт, что каждые полгода их дербанят как хотят.
Гость
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