Гонка с новыми лидерами. Итоги тура в РПЛ и лигах топ-5

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сегодня, 00:33

В РПЛ «Краснодар» продолжает лидировать (18 очков), но «Зенит» подходит все ближе (2-е место, 17 баллов). В топ-3 также находятся «Крылья Советов» (15 очков). В зоне стыковых матчей расположились «Сочи» и «Рубин» (по 6 баллов), «Факел» (5 очков) и «Балтика» (4 пункта) замыкают таблицу.

В Англии лидирует «Манчестер Сити» (15 очков), далее идут «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» (по 13 очков). Замыкают таблицу «Эвертон», «Бернли» (по 1 пункту) и «Лутон» (0 баллов).

В Испании на первом месте идет «Реал» (15 очков), «Барселона» и «Жирона» (по 13 очков) расположились в топ-3. На дне таблицы оказались «Гранада» (3 балла), «Лас-Пальмас» (2 очка) и «Альмерия» (1 балл).

В Италии «Интер» расположился на лидирующей позиции (12 очков), на 2-й строчке «Ювентус» (10 баллов), топ-3 замкнул «Милан» (9 баллов). «Лечче» оказался на 4-й строчке (8 очков). На противоположном полюсе таблицы идут «Кальяри», «Салернитана» (по 2 балла) и «Эмполи» (0 очков).

В Германии в роли лидера оказался «Байер» (10 очков), на одну строчку ниже идет «Бавария» с тем же количеством баллов. В топ-4 вошли «РБ Лейпциг» и «Штутгарт» (по 9 очков). В нижней части таблицы расположились «Кёльн», «Дармштадт» и «Майнц» (по 1 пункту).