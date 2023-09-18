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«Аль-Хиляль» Неймара и Малкома смог не проиграть «Навбахору»

вчера, 23:16

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Навбахор» из Узбекистана сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов (1:1).

На 52-й минуте Тома Табатадзе вывел гостей вперед, а на 90-й Али Аль-Булайхи забил ответный гол.

В этой игре приняли участие футболисты саудовского коллектива Неймар, Малком, Рубен Невеш и Александар Митрович. У гостей вышел на поле бывший игрок «Спартака» Остон Урунов.

Во 2-м туре «Аль-Хиляль» встретится с командой «Нассаджи Мазандаран» из Ирана 3 октября, «Навбахор» в тот же день сразится с «Мумбаи Сити».

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 15:02
Теперь можно многих мировых звезд видеть на матчах Азиатской ЛЧ в Узбекистане.) Кто знал, что Неймар , к может и в скором будущем и Роналду приедут в Узбекистан.)
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:16
Сохранили очко.
Naherger
Naherger
сегодня в 07:09
Вот тебе и на : где теперь Спартак,и где урунов😅
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 05:56
Это чемпион саудитов? Они еще Пахтакор не видели... Наманганцы молодцы!
112910415
112910415
сегодня в 05:39
узбекский сюрприз !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:55
Ну вот и уровень узбекского футбола !)
В любом случае молодцы ребятушки из Узбекистана.
wttng4f46vhp
wttng4f46vhp
сегодня в 01:27
Красавцы, ничего не скажешь!!
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:57
Молодцы узбеки! Здорово сыграли. Дали бой распиареным звездам. Неймару не давали развернутся, жестко его встречали. Митровича полностью закрыли. Как говорится порядок бьет класс!! Вот она настоящая ЛЧ!!
galem72
galem72
вчера в 23:56
Недавно агент Неймара говорил, что его подопечный усердно тренируется и делает всё, чтобы в будущем заполучить ЗМ. Какой-то испанский стыд возникает при прочтении этой арабской новости.
протон
протон
вчера в 23:53
Неймар столько моментов этим деревьям создаёт , эти в створ даже попасть не могут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:36
Ничего себе,вот узбеки дают,авторитеты им не указ.
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