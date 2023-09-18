«Аль-Хиляль» Неймара и Малкома смог не проиграть «Навбахору»

1695068179

вчера, 23:16

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии и «Навбахор» из Узбекистана сыграли вничью в 1-м туре группового этапа Азиатской Лиги чемпионов (1:1).

На 52-й минуте Тома Табатадзе вывел гостей вперед, а на 90-й Али Аль-Булайхи забил ответный гол.

В этой игре приняли участие футболисты саудовского коллектива Неймар, Малком, Рубен Невеш и Александар Митрович. У гостей вышел на поле бывший игрок «Спартака» Остон Урунов.

Во 2-м туре «Аль-Хиляль» встретится с командой «Нассаджи Мазандаран» из Ирана 3 октября, «Навбахор» в тот же день сразится с «Мумбаи Сити».