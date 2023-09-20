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ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Вторая лига. Дивизион «Б». Группа 2 2023/2024

«Спартак» Кострома объявил о переходе Дениса Глушакова

вчера, 18:45

Пресс-служба «Спартака» из Костромы объявила о трансфере бывшего полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова.

Детали контракта с футболистом не раскрываются. Глушаков прокомментировал свой переход в команду из Костромы, которая выступает во Второй лиге.

У меня есть опыт выступления и в Первой лиге и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском «Спартаке».

«Спартак» Кострома объявил о переходе Дениса Глушакова

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Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:42
Глушаков как и обещал вернулся в Спартак... он ещё и тренировать будет Спартак... какой-нибудь.
Ну, что поделать если мечта у Дениски такая.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:17
Хоть в Кострому, но снова в Спартак, а говорил, что не любит Спартак.)))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:01
Ну хочет еще поиграть,пусть играет пока играется.
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