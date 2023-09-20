«Спартак» Кострома объявил о переходе Дениса Глушакова

Пресс-служба «Спартака» из Костромы объявила о трансфере бывшего полузащитника московского «Спартака» .

Детали контракта с футболистом не раскрываются. Глушаков прокомментировал свой переход в команду из Костромы, которая выступает во Второй лиге.

У меня есть опыт выступления и в Первой лиге и во Второй, ничего страшного там нет. Тем более общий уровень нашего футбола подравнялся и между лигами уже нет такого большого разрыва. Прежде всего, хочется помочь команде подняться в турнирной таблице, а также передать опыт молодым футболистам, которые продолжат свой путь в костромском «Спартаке».