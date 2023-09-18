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Бакаев, Дриусси, Витсель и Халк. Футболисты, которые зря перешли в «Зенит»

вчера, 16:46
Бакаев Зелимхан
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Халк
Халк
Нападающий
Витсель Аксель
Витсель Аксель
Полузащитник
Бакаев Зелимхан
Бакаев Зелимхан
Полузащитник

Речь не только о тех, кто не заиграл.

Переход в «Зенит» всегда был опасным

Не зависит от позиции, мастерства и опыта футболиста, но в Санкт-Петербурге специфичная команда. Так можно сказать о многих успешных клубах. Непросто заиграть в МЮ, даже Роналду при второй попытке не удалось. Всегда сложно повторить успех Дрогба, если ты новый центральный нападающий в «Челси». Привычно видеть несовпадение футболиста и команды. Хуже, когда ошибочность выбора понятна в день трансфера. Такой переход можно назвать футбольной трагедией для маленького человека, который подписывает многомиллионный контракт с «Зенитом». К сожалению, спортивные директора редко были в клубе главными, сделки заключали без них.

Поэтому Бакаев в 27 лет докатился до переезда в ОАЭ. Это не самый быстрый, но умный футболист. Плеймейкер с отсылками к старой школе, когда «десятки» создавали моменты стоя. Хотя у Зелимхана в «Спартаке» был опыт игры на фланге, его можно назвать инсайдом и вингером, смещения в центр и передачи с фланга оставались главным оружием. Год назад Бакаев выбрал «Зенит», но в пользу решения работал только фактор денег. Сразу было понятно, что Семак скорее хочет забрать у Абаскаля плеймейкера – вместо Бакаева много минут наиграл медленный Игнатов, чем усилить основу «Зенита». Трансфер в петербургский клуб испортил карьеру десяткам игроков.

Часто это российские футболисты, которых чемпионы хватали, ведь раньше лимит был строже. Нельзя было честно ставить на латиноамериканцев. Хотя даже если говорим о легионерах из Южной Америки, то большая разница между бразильскими и, например, аргентинскими иностранцами. Из всех бразильцев только двое – Эрнани и Маурисио, откровенно не прижились. У Ренана будет шанс на реванш, а вратаря Ивана сразу брали в глубокий запас. Но многие – Сантос, Клаудиньо и Вендел, смотрелись круто. Даже Жулиано, хотя плеймейкер заглянул на короткий отрезок, сыграл здорово. А вот соотечественникам Месси повезло меньше.

Аргентинцы не расцвели в Санкт-Петербурге

В истории «Зенита» было 15 бразильских, 10 сербских, 9 белорусских и 8 аргентинских легионеров. Из последних все пожалели, что выбрали «Зенит». Домингес не заиграл. Звездный Гарай потерял время, в результате не закрепился в серьезном клубе на западе. Защитник Маммана начал получать сложные травмы. Сейчас Эмануэль в «Ривер Плейт», потерял исторический шанс зацепиться за заявку Аргентины на победном чемпионате мира.

Дриусси тоже не взял «золото». Также Себастьяна не отпустили в Серию А, где его ждал итальянский паспорт. Нападающий «Зенита» не стал чемпионом Европы. А поскольку дела в Санкт-Петербурге шли не очень хорошо, так как тренеры не выбирали удобную для него позицию, то вместо перехода на уровень сборной очутился в США. «Остин» хорошо принял форварда, но время потеряно, молодость не вернуть.

Ригони, Краневиттер и Ансальди тоже не получили в «Зените» то, о чем мечтали. Никто не прогрессировал. Повезло лишь Паредесу, хотя это один из самых ленивых легионеров в истории РПЛ. За «Зенит» хавбек играл ужасно, но удалось отправить Леандро в ПСЖ за приличные деньги. Паредес – единственный из аргентинцев «Зенита», кто стал чемпионом мира в конце прошлого года. Но это успех благодаря быстрому отъезду из РПЛ.

Халк и Данни пересидели в составе «лазурных»

Халк был слишком крутым, чтобы долго играть за «Зенит». Решение выбрать деньги сказалось на его карьере. Потерял четыре сезона, постарел. Также в «Зените» невозможно было набрать форму для основы сборной Бразилии. Халку не повезло с «селесао», сыграл в знаменитом матче против Германии, когда хозяева ЧМ-2014 уступили 1:7. Даже в момент расставания с «Зенитом» в него никто уровня «Челси» не поверил.

Данни мешали сложные травмы, но после первых успехов с «Зенитом» португалец был здоров и готов к новым вызовам. Зря не уехал. Мог заиграть не только в «Арсенале» и «Ливерпуле», стать лидером МЮ. Неумение «Зенита» думать о будущем футболистов касается не только бездумных трансферов россиян, но и своевременных продаж легионеров. Малком уехал в Саудовскую Аравию, Халк и Витсель оказались в Китае.

Всё это не трансферы в интересах футбольной карьеры. Уход Бакаева в клуб из ОАЭ лишь подчеркивает, что «Зенит» изначально не настроен так, как «Бенфика», «Шахтёр» и «Аякс». Никогда не умели выхватить молодого и перспективного футболиста, получить пользу для себя, а потом перепродать в серьезный зарубежный клуб. Ренан, в котором видят одного из главных молодых защитников Бразилии, сильно рискует.

Не факт, что Роберт попадет в «Реал», как мечтает. Кварацхелия и Головин, успешный во Франции, не рвались в «Зенит». Оба понимали, что на входе щедро заплатят, но уйти будет сложно. Этим летом Венделу и Клаудиньо, хотя оба готовы к приключениям уровня Лиги чемпионов, «Зенит» не нашел идеальные европейские команды. Кто-то скажет, что эгоизм делает петербуржцев чемпионами, но это стратегическая ошибка.

Нужно совмещать грамотную оценку футбольных талантов с задачей выигрывать РПЛ чаще всех. Особенно сейчас, когда новички думают дважды, переходить ли им в чемпионат без еврокубков. Заманивать классных игроков стало сложнее. Обратите внимание, даже российские таланты, вроде Сафонова, не спешат в «Зенит». Не говоря о Сперцяне и других молодых гражданах иных стран, которые ярко заиграли в РПЛ.

Даже итальянец Кришито, хотя его карьера в РПЛ сложилась, может жалеть, что после первых успешных сезонов не вернулся домой и не стал частью чемпионского «Ювентуса» с финалами Лиги чемпионов. «Зениту» пора думать об интересах футболистов. Иначе после нынешних бразильцев Семаку достанутся игроки заметно слабее. А новые Чистяковы и Бакаевы откажутся от трансфера, невзирая на очень большие деньги.

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Все комментарии
Андрeй Попов
Андрeй Попов
сегодня в 10:13
"«Зениту» пора думать об интересах футболистов" че это вдруг-то? А сами футболисты и их агенты не должны об этом думать?

"А новые Чистяковы и Бакаевы откажутся от трансфера, невзирая на очень большие деньги." - да кто еще им будет такие деньги платить в Европу они за 200 тысяч евро оклада не поедут, Миранчук вон уехал вместо Зенита и сидит на лавке после аренды.
Бакаеву и Ко давали шансы в кубке и что? Решал там на поле?

Бенфика, Порту и пр португальцы имеют возможности "раскачивать" молодых и давать им больше времени на поле т.к. они в любом случае попадут в ЛЧ и ЛЕ и смогут товар лицом показать.
И все игроки рассматривают их как трамплин и сть не один 10 игроков, которые в Порту- Бенфике играли и забивали, а после перехода в топ клуб сдулись за сезон
и теперь никому не нужны.

У Зенит есть деньги и есть задачи , которые он решает и под эти задачи подбираются игроки.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:52
ХАЛК неплохо поиграл в Зените,чтобы не говорили !
Vtgi33
Vtgi33
сегодня в 05:22
Уже не первый раз спрашиваю и игнор или бан,но повторюсь:
Во-первых хотелось бы диалога с авторами ,думаю у многих масса вопросов!!!
Первое что я хотел бы узнать :
Вы матчи смотрите или только обзоры?!?
Где правда о судейках ?!?!?!
Vtgi33
Vtgi33
сегодня в 05:18
Чуть не забыл про Дрюсси .
Работяга ! Спасибо!
Vtgi33
Vtgi33
сегодня в 05:15
-Бакаев - средний игрок и не более,зачем брали (хоть и бесплатно) непонятно?!?
-Витсель очень неплохой игрок если бы не его хитрожрпасть : все игры находился там где мячу делать нечего было (спецом за ним несколько игр подряд наблюдал),
выдал несколько отличных игр ,но итог -зря купили.
-Халк-выдающийся игрок с шикарным пушечным ударом и нацеленным пассом (особенно в голову Дзюбе). Был прекрасен когда играл на команду (что к сожалению было редко),а обычно сам лез,упирался в кучу защиты,шлепался на 5 точку и ВСЁ портил.
-Данни - супер!!!!! Чувство команды,шикарный дриблинг (и это после трех крестов)
как вовремя появился в команде и сразу влился!!! А его гол Манчестеру Юнайтед в Супер Кубке Уефа принес победу Зениту и всей России!!! Бился в каждом матче ! Спасибо Мигель и удачи!!!
Over 9000
Over 9000
сегодня в 00:48
    Kolenok
    Kolenok
    сегодня в 00:13
    Зенит,это похороны
    stasil2
    stasil2
    вчера в 23:04
    Да и ещё
    Витсель в атлетико мадрид
    Халк в Atlético Mineiro
    Дриусси в Остин
    дай бог бакаеву такую карьерру
    stasil2
    stasil2
    вчера в 22:50
    Бесконечный юд автора, желание доказать, что запад всегда лучше востока и южной и северной америки. никто в зените не звал головина и кварацхелия потому как на тот момент своих игроков хватало. Ещё не понятно почему в бедах аргентинцев виноват зенит? автор если сможет аргументировано ответить, то обсудим всем тредом. скорее всего меня забанят.
    nubom
    nubom
    вчера в 18:57
    "Решение выбрать деньги сказалось на его карьере. Потерял четыре сезона, постарел"...
    Но затем спохватился и перешел в беднейший китайский клуб Шанхай СИПГ, при этом "компенсация составила 55,8 миллиона евро[52] и стала рекордной продажей для российской премьер-лиги" (Вики).
    112910415
    112910415
    вчера в 18:34
    Чистяковы и Бакаевы не переведутся никогда
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 17:59
    Неумение «Зенита» думать о будущем футболистов...

    Клуб приобретает игрока под решение конкретных задач в определенный период времени.
    О своем будущем должен думать сам игрок, когда подписывает контракты с клубами.
    Vladrad
    Vladrad
    вчера в 17:52
      Mozhay
      Mozhay
      вчера в 17:41
      Ставить Бакаева в один ряд с Халком и Витцелем совершенно не корректно.
      Guzhel
      Guzhel ответ VAGNER LAVE (раскрыть)
      вчера в 17:32
      Турнирная таблица пока показывает иное.
      VAGNER LAVE
      VAGNER LAVE
      вчера в 17:09
      И вспоминая известную сказу можно воскликнуть , " И останется Зенит у разбитого корыта, оплакивая похороны ленинградского футбола". Итог деятельности Миллера.
      DXTK
      DXTK
      вчера в 16:51, ред.
      Перешел в Зенит испортил себе карьеру........ а кто то после перехода и закончил ее.
      Гость
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