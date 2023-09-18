Бакаев, Дриусси, Витсель и Халк. Футболисты, которые зря перешли в «Зенит»

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вчера, 16:46

Речь не только о тех, кто не заиграл.

Переход в «Зенит» всегда был опасным

Не зависит от позиции, мастерства и опыта футболиста, но в Санкт-Петербурге специфичная команда. Так можно сказать о многих успешных клубах. Непросто заиграть в МЮ , даже Роналду при второй попытке не удалось. Всегда сложно повторить успех Дрогба, если ты новый центральный нападающий в «Челси». Привычно видеть несовпадение футболиста и команды. Хуже, когда ошибочность выбора понятна в день трансфера. Такой переход можно назвать футбольной трагедией для маленького человека, который подписывает многомиллионный контракт с «Зенитом». К сожалению, спортивные директора редко были в клубе главными, сделки заключали без них.

Поэтому Бакаев в 27 лет докатился до переезда в ОАЭ . Это не самый быстрый, но умный футболист. Плеймейкер с отсылками к старой школе, когда «десятки» создавали моменты стоя. Хотя у Зелимхана в «Спартаке» был опыт игры на фланге, его можно назвать инсайдом и вингером, смещения в центр и передачи с фланга оставались главным оружием. Год назад Бакаев выбрал «Зенит», но в пользу решения работал только фактор денег. Сразу было понятно, что Семак скорее хочет забрать у Абаскаля плеймейкера – вместо Бакаева много минут наиграл медленный Игнатов, чем усилить основу «Зенита». Трансфер в петербургский клуб испортил карьеру десяткам игроков.

Часто это российские футболисты, которых чемпионы хватали, ведь раньше лимит был строже. Нельзя было честно ставить на латиноамериканцев. Хотя даже если говорим о легионерах из Южной Америки, то большая разница между бразильскими и, например, аргентинскими иностранцами. Из всех бразильцев только двое – Эрнани и Маурисио, откровенно не прижились. У Ренана будет шанс на реванш, а вратаря Ивана сразу брали в глубокий запас. Но многие – Сантос, Клаудиньо и Вендел, смотрелись круто. Даже Жулиано, хотя плеймейкер заглянул на короткий отрезок, сыграл здорово. А вот соотечественникам Месси повезло меньше.

Аргентинцы не расцвели в Санкт-Петербурге

В истории «Зенита» было 15 бразильских, 10 сербских, 9 белорусских и 8 аргентинских легионеров. Из последних все пожалели, что выбрали «Зенит». Домингес не заиграл. Звездный Гарай потерял время, в результате не закрепился в серьезном клубе на западе. Защитник Маммана начал получать сложные травмы. Сейчас Эмануэль в «Ривер Плейт», потерял исторический шанс зацепиться за заявку Аргентины на победном чемпионате мира.

Дриусси тоже не взял «золото». Также Себастьяна не отпустили в Серию А, где его ждал итальянский паспорт. Нападающий «Зенита» не стал чемпионом Европы. А поскольку дела в Санкт-Петербурге шли не очень хорошо, так как тренеры не выбирали удобную для него позицию, то вместо перехода на уровень сборной очутился в США . «Остин» хорошо принял форварда, но время потеряно, молодость не вернуть.

Ригони, Краневиттер и Ансальди тоже не получили в «Зените» то, о чем мечтали. Никто не прогрессировал. Повезло лишь Паредесу, хотя это один из самых ленивых легионеров в истории РПЛ . За «Зенит» хавбек играл ужасно, но удалось отправить Леандро в ПСЖ за приличные деньги. Паредес – единственный из аргентинцев «Зенита», кто стал чемпионом мира в конце прошлого года. Но это успех благодаря быстрому отъезду из РПЛ .

Халк и Данни пересидели в составе «лазурных»

Халк был слишком крутым, чтобы долго играть за «Зенит». Решение выбрать деньги сказалось на его карьере. Потерял четыре сезона, постарел. Также в «Зените» невозможно было набрать форму для основы сборной Бразилии. Халку не повезло с «селесао», сыграл в знаменитом матче против Германии, когда хозяева ЧМ -2014 уступили 1:7. Даже в момент расставания с «Зенитом» в него никто уровня «Челси» не поверил.

Данни мешали сложные травмы, но после первых успехов с «Зенитом» португалец был здоров и готов к новым вызовам. Зря не уехал. Мог заиграть не только в «Арсенале» и «Ливерпуле», стать лидером МЮ . Неумение «Зенита» думать о будущем футболистов касается не только бездумных трансферов россиян, но и своевременных продаж легионеров. Малком уехал в Саудовскую Аравию, Халк и Витсель оказались в Китае.

Всё это не трансферы в интересах футбольной карьеры. Уход Бакаева в клуб из ОАЭ лишь подчеркивает, что «Зенит» изначально не настроен так, как «Бенфика», «Шахтёр» и «Аякс». Никогда не умели выхватить молодого и перспективного футболиста, получить пользу для себя, а потом перепродать в серьезный зарубежный клуб. Ренан, в котором видят одного из главных молодых защитников Бразилии, сильно рискует.

Не факт, что Роберт попадет в «Реал», как мечтает. Кварацхелия и Головин, успешный во Франции, не рвались в «Зенит». Оба понимали, что на входе щедро заплатят, но уйти будет сложно. Этим летом Венделу и Клаудиньо, хотя оба готовы к приключениям уровня Лиги чемпионов, «Зенит» не нашел идеальные европейские команды. Кто-то скажет, что эгоизм делает петербуржцев чемпионами, но это стратегическая ошибка.

Нужно совмещать грамотную оценку футбольных талантов с задачей выигрывать РПЛ чаще всех. Особенно сейчас, когда новички думают дважды, переходить ли им в чемпионат без еврокубков. Заманивать классных игроков стало сложнее. Обратите внимание, даже российские таланты, вроде Сафонова, не спешат в «Зенит». Не говоря о Сперцяне и других молодых гражданах иных стран, которые ярко заиграли в РПЛ .