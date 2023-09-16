Федотов оценил летнюю трансферную кампанию ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, как он оценивает летнюю трансферную кампанию «армейцев».
Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Матч на носу. Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед.
Уволить людей которые отвечали за трансферы нужно, а этот детский лепет пусть говорит в другом месте. За три месяца не могли найти левого латераля это недоумение, такие вещи нужно заранее делать.
Уволить людей которые отвечали за трансферы нужно, а этот детский лепет пусть говорит в другом месте. За три месяца не могли найти левого латераля это недоумение, такие вещи нужно заранее делать.
Это коротко, что сказал Федотов.
Почему такой вывод?
Так Федотов сам всё сказал.
Сначала, он сказал, что всё великолепно, нет лишних людей, но потом зачем то стал говорить, что горевать не с руки, да и нет на это время.
Так, что правда только во второй части сказанного, а все "великолепно" и про "лишних людей" это больше на истерику похоже.
Это коротко, что сказал Федотов.
Почему такой вывод?
Так Федотов сам всё сказал.
Сначала, он сказал, что всё великолепно, нет лишних людей, но потом зачем то стал говорить, что горевать не с руки, да и нет на это время.
Так, что правда только во второй части сказанного, а все "великолепно" и про "лишних людей" это больше на истерику похоже.