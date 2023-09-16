Федотов оценил летнюю трансферную кампанию ЦСКА

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, как он оценивает летнюю трансферную кампанию «армейцев».

Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Матч на носу. Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед.