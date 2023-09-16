Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Федотов оценил летнюю трансферную кампанию ЦСКА

вчера, 14:09

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, как он оценивает летнюю трансферную кампанию «армейцев».

Великолепно. Нет лишних и посторонних людей. Есть обойма. Как настроение? Работа продолжается, сезон продолжается. Матч на носу. Горевать не с руки, да и нет времени. Это не наш стиль. Нам нужно показывать футбол, набирать очки и с оптимизмом смотреть вперед.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Гендиректор «Спартака» оценил летнюю трансферную кампанию клуба
Вчера, 21:46
В «Динамо» подвели итоги трансферной кампании клуба
Вчера, 00:57
Бывший полузащитник «Спартака» Зуев сообщил о переходе в клуб из Сербии
15 сентября
ОфициальноФорвард ЦСКА Н'Диай перешёл в сербский клуб
15 сентября
Скандальный Фернандес, щедрый «Спартак» и скромные ставки. Итоги трансферной кампании в РПЛ
15 сентябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
ОфициальноЛетнее трансферное окно в России закрылось
15 сентября
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ pomor45 (раскрыть)
сегодня в 09:48
Это не ЦСКА сделал рывок на второе место. Это Спартак сделал нырок на третье.
pomor45
pomor45 ответ Guzhel (раскрыть)
вчера в 20:16
Вообще-то это уже звучало в прошлом сезоне, пока кони не сделали рывок на второе место в ЧР и завоевали КР. Тогда уж поясните, почему это не удастся повторить?
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Можно было бы сказать, что это плохо, если бы кто-нибудь знал, что такое хорошо.
isamsn
isamsn ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:04
резервы есть...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:30
Щас! Его публика у нас любит взасос.А руководство устраивает его соглашательская политика.Там кровь бизнеса течёт по жилам-не до спорта.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ isamsn (раскрыть)
вчера в 18:28
Чё,ещё не всех выгнали и в аренду отдали???
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:27
Вот же сельский клоун бродячего цирка!!!
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:04
На..уй лысого гнать надо.
Великолепно.я такое днище давно не видел
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:23
Мы про***ли всё...Великолепно.
Это коротко, что сказал Федотов.


Почему такой вывод?
Так Федотов сам всё сказал.
Сначала, он сказал, что всё великолепно, нет лишних людей, но потом зачем то стал говорить, что горевать не с руки, да и нет на это время.
Так, что правда только во второй части сказанного, а все "великолепно" и про "лишних людей" это больше на истерику похоже.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:12
Великолепный Федотов!
isamsn
isamsn
вчера в 15:04
К сожалению состав команды с учётом преобритений и потерь оптимизма не вызывает. Остаётся надеятся на молодёжь.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:31
Великолепно, это видно уже даже в первом тайме игры против Крылья Советов !)))
Досвидули товарищ Федотов !(
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:30
Коням нужно оставить 12 игроков, 1 на замену... остальных распродать, и будут как Нижний Новгород во главе с Кудряшовым 11 лет назад...
протон
протон
вчера в 14:28
Трансферная политика ЦСКА почти была провальная. Весной говорили 5 не хватает. Ушло 3 из основы - уже 8. Пришло 2 если Давила не обманет ожиданий - где еще 6 игроков основы? Когда руководство ответит за бардак?
Уволить людей которые отвечали за трансферы нужно, а этот детский лепет пусть говорит в другом месте. За три месяца не могли найти левого латераля это недоумение, такие вещи нужно заранее делать.
Guzhel
Guzhel
вчера в 14:23
С таким составом остается только сражаться со спартаком за лидерство во второй восьмерке.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 