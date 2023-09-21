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ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2023/2024

В «Интере» подтвердили готовность продлить контракт с Лаутаро Мартинесом

Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 05:07
Если его не продлят, то сильно пожалеют
Подходящий им форвард
bbdnse2heac6
bbdnse2heac6
сегодня в 03:19
Это не лукака беспонтовая, можно и продлить
Гость
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