В «Интере» подтвердили готовность продлить контракт с Лаутаро Мартинесом

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что миланский клуб намерен продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
Мы ведём переговоры о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом. Он хочет остаться в нашем клубе.
Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта рассказал, что миланский клуб намерен продлить контракт с нападающим Лаутаро Мартинесом.
Мы ведём переговоры о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом. Он хочет остаться в нашем клубе.
Подходящий им форвард
Подходящий им форвард