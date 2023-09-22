«Майнц» объявил о переходе бывшего игрока «Астон Виллы» и «Эвертона»

«Майнц» заключил контракт с вингером Анваром Эль-Гази до конца сезона 2024/25. Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.
Последней командой голландца был ПСВ. Также он выступал за «Аякс», «Лилль», «Астон Виллу» и «Эвертон». На его счету 2 матча за сборную Нидерландов.
Кстати в АПЛ он провёл 5 лет за Астон Виллу провёл 102 матча, а за Эвертон всего два. Прошлый сезон отыграл за ПСВ.
Юзик призов в ближайшие два месяца не будет!
Кстати в АПЛ он провёл 5 лет за Астон Виллу провёл 102 матча, а за Эвертон всего два. Прошлый сезон отыграл за ПСВ.
Юзик призов в ближайшие два месяца не будет!