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«Майнц» объявил о переходе бывшего игрока «Астон Виллы» и «Эвертона»

вчера, 18:48

«Майнц» заключил контракт с вингером Анваром Эль-Гази до конца сезона 2024/25. Об этом сообщила пресс-служба клуба Бундеслиги.

Последней командой голландца был ПСВ. Также он выступал за «Аякс», «Лилль», «Астон Виллу» и «Эвертон». На его счету 2 матча за сборную Нидерландов.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ aj4jnb62vvr2 (раскрыть)
вчера в 19:36
А в Аяксе и Лилле, а так же сборной Нидерландов он прижился, что ли?
Кстати в АПЛ он провёл 5 лет за Астон Виллу провёл 102 матча, а за Эвертон всего два. Прошлый сезон отыграл за ПСВ.
Юзик призов в ближайшие два месяца не будет!
aj4jnb62vvr2
aj4jnb62vvr2
вчера в 18:57
Видно игрок не прижился в АПЛ
Гость
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