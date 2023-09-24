Гол Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Челси»

«Челси» уступил «Астон Вилле» в матче 6-го тура АПЛ (0:1).
Гол забил Олли Уоткинс на 73-й минуте. У хозяев на 58-й красную карточку получил Мало Гюсто.
После поединка «Челси» идет на 14-м месте (5 баллов), «Астон Вилла» занимает 6-ю строчку (12 очков).
Прекрасно играл Санчес всю игру. Но в одном эпизоде Сильва ошибся и Санчес повторяет. И не играющий Уоткинс бьет с острого и забивает. Удача!
У АВ были моменты лучше. Особенно у Заньолло.
Понравились синие после удаления Гюсто. Хорошая реакция на удаление. Памер понравился.
Но у меня были ощущения что добавь арбитр вместо 11 минут все 22 все равно бы не забили. Карма. Почету нужно ставить реализацию.
И когда это случится? Когда?! Вряд ли Боли и Ко будут так долго терпеть и видеть Челси в зоне вылета.
Прекрасно играл Санчес всю игру. Но в одном эпизоде Сильва ошибся и Санчес повторяет. И не играющий Уоткинс бьет с острого и забивает. Удача!
У АВ были моменты лучше. Особенно у Заньолло.
Понравились синие после удаления Гюсто. Хорошая реакция на удаление. Памер понравился.
Но у меня были ощущения что добавь арбитр вместо 11 минут все 22 все равно бы не забили. Карма. Почету нужно ставить реализацию.
И когда это случится? Когда?! Вряд ли Боли и Ко будут так долго терпеть и видеть Челси в зоне вылета.
У Челси Почеттино есть игра, есть моменты. хорошо смотрятся. Есть креатив. Но нет реализации. Нет голов.
Я верю в него. Но вот вопрос, будут ли верить также хозяева.
У Челси Почеттино есть игра, есть моменты. хорошо смотрятся. Есть креатив. Но нет реализации. Нет голов.
Я верю в него. Но вот вопрос, будут ли верить также хозяева.