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Гол Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Челси»

вчера, 18:06
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Челси» уступил «Астон Вилле» в матче 6-го тура АПЛ (0:1).

Гол забил Олли Уоткинс на 73-й минуте. У хозяев на 58-й красную карточку получил Мало Гюсто.

После поединка «Челси» идет на 14-м месте (5 баллов), «Астон Вилла» занимает 6-ю строчку (12 очков).

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:51
Вот взять Шпор,к ним пришёл тренер,о котором толком мало кто знает,состав скажем по честному так себе,пожалуй один лишь кореец стОящая фигура. Нельзя сказать что они топово играют,но добиваются положительных результатов и играют в футбол,причём довольно не плохо. У Челси и состав нельзя сказать что хуже,но вот находятся на другом полюсе.Пончику пора начинать работать с этими ребятами,ведь в принципе тренер толковый.ну во всяком случае таковым был , вспомним Святых и Шпор.
Необходимо выбить у игроков из мозгов,что они очень дорого стоят и заставить играть. Лучше провалить два-три матча.но раскрепостить их и дать место творчеству.Безусловно пенсы не вылетят в ЧШ,потому что команды ниже значительно слабее.но пора начинать добиваться результатов.
Grizly88
Grizly88
вчера в 21:44
Этот позор Почетино да же кровью не смоет
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:16
Руководство клуба Челси делает всё для того чтобы клуб исчез из АПЛ . Полнейшая деградация идёт по накатанной .
Аnдrюhа
Аnдrюhа
вчера в 19:43, ред.
Все это от того, что так поступили с владельцем клуба.. Челси не отошёл от этого, понятное дело.. Так будет не всегда и челси вернётся на свои позиции, но сейчас как будто душу из челси вынули.. Черство как то (
протон
протон
вчера в 18:52
Челси продолжает падать вниз, несмотря на огромные приобретения!
DXTK
DXTK ответ azkan (раскрыть)
вчера в 18:37, ред.
В футболе есть главное понятие это результат, а все остальное не важно. Ну если фанаты Челси удовлетворены красивой игрой без результата, то будут ли удовлетворены хозяева клуба.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:34
У нас проблема в том что фанбаза худшая. Западло было потерпеть нового тренера, который даже не полный сезон провел?? Без него что, стало лучше?? Будем опять кричать другой безработный тренер поднимет эту команду???
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 18:32
Думаю Челси еще наберет свое и будет бороться за 4-5ое места
azkan
azkan ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:24, ред.
Не согласен в корне. У Лэмпарда и Поттера были хорошие игроки, которые не играли. Не создавали.

У Челси Почеттино есть игра, есть моменты. хорошо смотрятся. Есть креатив. Но нет реализации. Нет голов.

Я верю в него. Но вот вопрос, будут ли верить также хозяева.
azkan
azkan
вчера в 18:20
Вроде есть игра у синих. Вроде и моменты создают. Вот не могут забить и все. У всех игроков сбит прицел. Что у Джексона, что у Стерлинга, Фернандеса и тд.
Прекрасно играл Санчес всю игру. Но в одном эпизоде Сильва ошибся и Санчес повторяет. И не играющий Уоткинс бьет с острого и забивает. Удача!
У АВ были моменты лучше. Особенно у Заньолло.
Понравились синие после удаления Гюсто. Хорошая реакция на удаление. Памер понравился.
Но у меня были ощущения что добавь арбитр вместо 11 минут все 22 все равно бы не забили. Карма. Почету нужно ставить реализацию.
И когда это случится? Когда?! Вряд ли Боли и Ко будут так долго терпеть и видеть Челси в зоне вылета.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 18:19, ред.
На дне. Палата номер 6. Идиот.. Читайте "классику" от Почеттино.. Хе.. 🤭.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:14
Похоже отставка Почеттино приближается семимильными шагами. Хотя тренеры здесь не при чем. Весь этот полет вниз начался после смены руководства. Какой бы не был Абрамович, плохой или хороший, но клуб он свой любил и вкладывал в него душу. А нынешнее руководство видимо пришло просто заработать побольше денег, но о самом футболе знают по наслышке.
DXTK
DXTK
вчера в 18:11, ред.
Челси настолько плох , что даже сложно представить когда у них будет лучше.......не знаю как вы все, но Почеттино тренирует еще хуже Поттера и даже Лэмпрада...... причем проигрывают даже дома, когда они в прошлый раз на стенфорде побеждали, наверно это было в прошлом сезоне.

Закупились под млрд казалось закупаются для чего то большего чтобы за кубки боротся за титул, а в Челси солидная покупка чтобы бороться за выживание. Честно думал в прошлом сезоне их колбасит, но сейчас их колбасит не меньше а может и еще сильнее.

Поражение от Ноттингема, ничья с Борнмутом и снова проигрыш АВ, ну зато Лутон таун победили своего конкурента за выживание.....а какие были надежды у все после первого тура и ничьей с Ливерпулем......

PS Мне кажется или в правду Почеттино первый кандидат на увольнение в этом сезоне........ ставте тогда Эллардайса, он знает как тонущие корабли спасать.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:11
Совсем не узнаю Початка - почему после каждого матча он перестал говорить, что Месси лучший в мире?
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:10
С победой! Действительно важная победа. К слову, Вилла выиграла последние три матча с Челси, два из которых со счетом 2:0, а сегодня второй не залетел в ворота, увы.

При этом я не понимаю, а что происходит с Челси? Тренера пора менять, судя по положению в таблице
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:08
)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:07
челси сливает ненужный турнир
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