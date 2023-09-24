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«Арсенал» и «Тоттенхэм» победителя не выявили

вчера, 18:03
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 6-м туре АПЛ (2:2).

Кристиан Ромеро на 26-й минуте автоголом вывел хозяев вперед. Хын-Мин Сон на 42-й сравнял счет, на 54-й Букайо Сака вновь обеспечил «канонирам» преимущество, на 55-й Сон оформил дубль.

После матча «Арсенал» идет на 5-м месте, «Тоттенхэм» расположился на 4-й позиции, у обоих коллективов по 14 очков.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:15
Ромеро который лучший защитник по мнение Месси , забил гол в свои ворота и принес пенальти, так не чудит да же Магуар, если не Ромеро шпоры могли и увезти три очка с Эмирейтс
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:11
Эмоции после матча:
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:20
Ничья в пользу Сити, так наверное лучше всего сказать....
Арсенал провел два очень разных тайма! В первом тайме был отличный прессинг, отлично держали мяч, забили гол(спасибо Ромеро) и в очередной раз, после того, как вышли вперед, отдали мяч сопернику, вот шпоры и с радостью взяли этот мяч под свой контроль, и сравняли счет....
Второй тайм даже и обсуждать не хочется, только Ромео подарил нам очедной повод для радости, как сразу же пропустили ответку и после этого команда не смогла прийти в себя....так что, ничья вполне справедливый итог, т.к шпоры точно не заслуживали поражения ну и Арсенал не наиграл на победу
Отдельный привет Артете и Эду за Хаверца! Как можно было отвалить столько денег за него и не взять более опытного и дешевого Мэддисона???!!! Теперь тот отлично рулит игрой шпор, а мы имеем долговязого немца, от которого нет толку....
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 19:46
Сон отправил в сон Арсенал.
протон
протон
вчера в 18:54
Учитывая травмы двух игроков основы и то, что играли вдесятером(игру Нкетиа игрой трудно назвать), то результат приемлем. Ну и конечно, то, что вытворил Жоржиньо не имеет право делать игрок в таком матче. Просто подарил гол сопернику
Боевая ничья, вполне по игре, у нас травмы+Райс получил травму(надеемся несерьёзную) + шпоры в этом сезоне выглядят достойно при новом тренере.
DXTK
DXTK
вчера в 18:22
Главное притормозили Арсенал, теперь канонирам тяжело будет догнать МС, хотя в этой игре канонирам повезло автогол лучшего защитника мира Ромеро по мнению гения Месси и пенальти помогли сегодня не проиграть Тоттенхэму на своем поле........

PS Если и есть гений в футболе то сегодня Сон хорош, настоящий капитан который вытаскивает........ничья то о чем я говорил полностью меня удовлетворяет хотя по игре мог ло быть и больше, но ничья на эмирейтс прекрасно Постекоглу сколачивает неплохую банду, поглядим что дальше.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 18:16
пара команд, игру которых можно смотреть, в отличие некоторых скучных с первого места. Дерби Северного Лондона - что надо! Ну, и хорошо, что все ушли с поля на своих ногах...
ars14
ars14 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:14
Спасибо, надеюсь к следующему матчу будет в строю. Потерять Марти и Троссарда, очень не хотелось бы
sihafazatron
sihafazatron ответ ars14 (раскрыть)
вчера в 18:12
вроде он на тренировке травму получил. насколько серьезную не знаю.
ars14
ars14
вчера в 18:10
Удовлетворительный результат, меня интересует почему не играл Троссард? Вроде в списке травмированных не значится. И что с Райсом?
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 18:09
Били сегодня больно, так понимаю, Райса потеряли с травмой. Эпизодами было страшно, что шпоры наберут 3 очка. Короче, дерби удалось.
Elliada
Elliada
вчера в 18:05
Отличный счет для Сити.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:05
Отличное дерби получилось!) И результат что надо))
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