«Арсенал» и «Тоттенхэм» победителя не выявили

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вчера, 18:03

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 6-м туре АПЛ (2:2).

Кристиан Ромеро на 26-й минуте автоголом вывел хозяев вперед. Хын-Мин Сон на 42-й сравнял счет, на 54-й Букайо Сака вновь обеспечил «канонирам» преимущество, на 55-й Сон оформил дубль.

После матча «Арсенал» идет на 5-м месте, «Тоттенхэм» расположился на 4-й позиции, у обоих коллективов по 14 очков.