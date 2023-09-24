«Арсенал» и «Тоттенхэм» победителя не выявили

«Арсенал» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в 6-м туре АПЛ (2:2).
Кристиан Ромеро на 26-й минуте автоголом вывел хозяев вперед. Хын-Мин Сон на 42-й сравнял счет, на 54-й Букайо Сака вновь обеспечил «канонирам» преимущество, на 55-й Сон оформил дубль.
После матча «Арсенал» идет на 5-м месте, «Тоттенхэм» расположился на 4-й позиции, у обоих коллективов по 14 очков.
Арсенал провел два очень разных тайма! В первом тайме был отличный прессинг, отлично держали мяч, забили гол(спасибо Ромеро) и в очередной раз, после того, как вышли вперед, отдали мяч сопернику, вот шпоры и с радостью взяли этот мяч под свой контроль, и сравняли счет....
Второй тайм даже и обсуждать не хочется, только Ромео подарил нам очедной повод для радости, как сразу же пропустили ответку и после этого команда не смогла прийти в себя....так что, ничья вполне справедливый итог, т.к шпоры точно не заслуживали поражения ну и Арсенал не наиграл на победу
Отдельный привет Артете и Эду за Хаверца! Как можно было отвалить столько денег за него и не взять более опытного и дешевого Мэддисона???!!! Теперь тот отлично рулит игрой шпор, а мы имеем долговязого немца, от которого нет толку....
Арсенал провел два очень разных тайма! В первом тайме был отличный прессинг, отлично держали мяч, забили гол(спасибо Ромеро) и в очередной раз, после того, как вышли вперед, отдали мяч сопернику, вот шпоры и с радостью взяли этот мяч под свой контроль, и сравняли счет....
Второй тайм даже и обсуждать не хочется, только Ромео подарил нам очедной повод для радости, как сразу же пропустили ответку и после этого команда не смогла прийти в себя....так что, ничья вполне справедливый итог, т.к шпоры точно не заслуживали поражения ну и Арсенал не наиграл на победу
Отдельный привет Артете и Эду за Хаверца! Как можно было отвалить столько денег за него и не взять более опытного и дешевого Мэддисона???!!! Теперь тот отлично рулит игрой шпор, а мы имеем долговязого немца, от которого нет толку....