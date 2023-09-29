Автогол Рамоса помог «Барселоне» переиграть "Севилью" .

«Барселона» обыграла «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги (1:0).
На 76-й минуте автоголом отличился Серхио Рамос.
После игры «Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании (20 очков), «Севилья» идет на 12-м месте (7 баллов).
«Барселона» обыграла «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги (1:0).
На 76-й минуте автоголом отличился Серхио Рамос.
После игры «Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании (20 очков), «Севилья» идет на 12-м месте (7 баллов).
А как болельщик Барсы могу только порадоваться: у нас в копилке еще 3 очка. Идем дальше!
Всем удачи!
А как болельщик Барсы могу только порадоваться: у нас в копилке еще 3 очка. Идем дальше!
Всем удачи!