Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2023/2024

Автогол Рамоса помог «Барселоне» переиграть «Севилью»

вчера, 23:57
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» обыграла «Севилью» в 8-м туре Ла Лиги (1:0).

На 76-й минуте автоголом отличился Серхио Рамос.

После игры «Барселона» лидирует в таблице чемпионата Испании (20 очков), «Севилья» идет на 12-м месте (7 баллов).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Аль-Хиляль» переиграл «Аль-Шабаб», Неймар не реализовал пенальти
Сегодня, 00:46
«Бенфика» одолела «Порту» в матче чемпионата Португалии
Сегодня, 00:20
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм»
Вчера, 23:36
«Ростов» спас ничью в матче с «Уралом», отыгравшись со счёта 0:2
Вчера, 20:57
«Атлетико» переиграл «Осасуну». Команды доигрывали матч вдесятером
Вчера, 00:28
«Дженоа» крупно обыграл «Рому» в матче Серии А
28 сентября
Сортировать
Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 04:50
Рамос давно законченный футболист
протон
протон
сегодня в 03:44
Мужик обещал гол, мужик забил гол
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 02:49
Кого ломал то, кроме Салаха? :)
ABir
ABir
сегодня в 02:32
Барса потихонечку начинает
уезжать от Реала
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 00:57
Опять этот предатель сделал назло Севилье. Бесконечно восхищаюсь его талантами в прошлом десятилетии и бесконечно ненавижу за предательство. Никто не переубедит, почти 20 лет ненавижу уже
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:37
Автогол Рамоса помог «Барселоне» переиграть "Севилью" .
Начну с самого актуального и статистических данных, чтобы не уходить в философские дебри. В этом противостоянии наиболее выгодные шансы на победу были у команды хозяев поля Барселоны . Но учитывая боевой дух на данный момент времени, у команды гостей Севильи был хоть и небольшой, но шанс зацепиться за хоть одно очко, что они в этой игре и продемонстрировали . Но как говорится, в любом случае, побеждает сильнейший . И даже этот автогол Серхио Рамоса , в любом случае должен был произойти может быть не в таком виде, но так или иначе он должен был случится исходя из логики происходящего на поле сценария . Вообщем всё по логике вещей и тех событий на поле , Барселона заслуживает этой Победы . Хотя мне как болельщику Реала, хотелось бы конечно увидеть совершенно другой счёт на табло . Ну а болельщиков Барселоны хочу поздравить с Победой , а болельщиков Севильи не отчаиваться , всё ещё в переди ! Всем Добра !
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:33
Хороший парень Серёжа.. Начал отдавать "долги" Севилье. Третий его автогол в ЛЛ. Первых два были, естественно, мадридских.. В обоих случаях в игре с Севильей.. Хе..
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 00:23
Это ты говоришь именно из-за того, что ты болеешь за Барселону.
Играй Рамос и Пепе за Барселону, я более чем уверен, что ты не писал бы про них так.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:22
Соккер, почему мой комментарий с фотографией разочаровывает вас?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:21
Серхио воздается по карме
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:19
Барселону с победой. Очередной отскок случился. Не знаю, сколько это будет продолжаться. После забитого гола столько времени потратили игроки Барселоны, не вводя мяч в игру. А судья добавил только 5 минут, почти половина из которых потеряли из задержек игроков Барселоны, но судья опять даёт переиграть только почти 1 минуту. До матча, я был уверен, что Барселона спокойно переиграть Севилью. Но эти ребята хорошо держались. Пусть Барселона благодарит ВСЕВЫШНЕГО, что наступает перерыв на игру национальных сборных.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:18
Болельщиков Барсы с победой над Севильей! Беспроигрышная серия продолжается! Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:13
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    сегодня в 00:10
    Севилью отчасти жаль, но не Рамоса. Очень недолюбливаю этого защитника - нет, не как болельщик Барселоны, а как нейтральный зритель: очень много он «ломал» ведущих игроков в важных матчах (для меня хуже только Пепе).
    А как болельщик Барсы могу только порадоваться: у нас в копилке еще 3 очка. Идем дальше!
    Всем удачи!
    Agamaga...........
    Agamaga...........
    сегодня в 00:09
    Барселона обязана была победить Севилью, что и сделали. Ещё один новичок сыграл за Каталонскую команду! Барса возвращает себе первое место, а завтра второй клуб Каталонии обязан будет огорчить сливочных.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    сегодня в 00:07
    Фермин хорош у Барсы. Ну и Серёжа - не разучился забивать..
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     