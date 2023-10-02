В «Ливерпуле» сделали заявление по поводу судейства матча с «Тоттенхэмом»

«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по судейству матча 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Клуб принимает к сведению, что PGMOL признала свои ошибки накануне вечером. Понятно, что правильного применения правил вчера не произошло. Из-за этого под сомнение была поставлена честность игры.

Мы понимаем, что есть давление, с которым приходится сталкиваться официальным лицам матчей. Но система VAR помогает снизить это давление. Поэтому нас не устраивает, что не было предоставлено достаточно времени для принятия верного решения, что не было никакого дальнейшего вмешательства.

Неприемлемо, когда такие вещи относятся к категории «значимых человеческих ошибок». Подобные инциденты надо анализировать при полной прозрачности.