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В «Ливерпуле» сделали заявление по поводу судейства матча с «Тоттенхэмом»

вчера, 09:59
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Ливерпуль» выступил с официальным заявлением по судейству матча 7-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Клуб принимает к сведению, что PGMOL признала свои ошибки накануне вечером. Понятно, что правильного применения правил вчера не произошло. Из-за этого под сомнение была поставлена честность игры.

Мы понимаем, что есть давление, с которым приходится сталкиваться официальным лицам матчей. Но система VAR помогает снизить это давление. Поэтому нас не устраивает, что не было предоставлено достаточно времени для принятия верного решения, что не было никакого дальнейшего вмешательства.

Неприемлемо, когда такие вещи относятся к категории «значимых человеческих ошибок». Подобные инциденты надо анализировать при полной прозрачности.

После семи туров «Тоттенхэм» занимает 2-е место в турнирной таблице, «Ливерпуль» 4-ю позицию.

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Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:02
Ну, во-первых не "может", а отмена гола была несправедлива, и это уже официально признано.

Ответ на второй аргумент содержится в предыдущем посте в избытке, читайте внимательнее.

А отмененный гол стопроцентно бы повлиял на сценарий матча, хотя бы потому, что розыгрыш был бы с центра поля, а про мотивацию команды забившей первый гол сразу после удаления я вообще говорить не стану.

Зачем сюда приписан автогол вообще не понимаю, такое впечатление что вы хейтер Ливерпуля и вообще лишь бы покричать о чем нибудь, хотя в этом посте лишь обсуждают претензии клуба по поводу отмененного гола
DXTK
DXTK ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
вчера в 18:18
Может отмена гола и была несправедлива, но все свои карточки игроки Ливерпуля заслужили полностью. Судей, которые обслуживали данную игру уже отсранили вроде как от игр чемпионата.

Я говорю что в каждом туре есть притензии к любым судьям, по разным вопросам, но почему то никто не ноет как это делает Ливерпуль все играют дальше.

Отмененный гол никак бы не повлиял бы на сценарий матча, это лишь домыслы тех кто считают что ливерпуль обворовали. У красных было предостаточно времени чтобы забить еще. Но они этого не сделали. Автогол который подвел итог и принес победу Ттх в этом наверно тоже судьи виноваты были?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 14:23
Ты вообще тут не по теме пишешь. Они предъявляют за незасчитанный гол, который должен быть повести игру по совсем другому сценарию. И зачем сюда приписывать разные ошибки в других матчах? Сколько раз за сезон случается что гол несправедливо отменили? Такие случаи можно на пальцах одной руки сосчитать, причем во всех топ-5 чемпионатах. Так что предъявы справедливые и они не к Ттх а к судейству, за такое действительно нужно карать
DXTK
DXTK
вчера в 13:48, ред.
По моему только Ливерпуль ноет, хотя в других матчах также полно ошибок, но почему то никто не жалуется на судей подобным образом.

PS Я не думаю что кто-то прямо желает помочь Тоттенхэму, ведь уже могло сложится такое впечатление добавленные минуты в игре с Шеффилдом вырвав победу 1-2, и тут победили 1-2, но в игре с Ливером был автогол пускай своему игроку предъявляет.
112910415
112910415
вчера в 13:08
цивильные они там ...
1734628 24
1734628 24 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 11:02, ред.
Ага, и если бы не отстранение наших клубов от еврокубков, то Зенит дважды бы уже взял ЛЧ))) Вот только ТТХ ничего толком не создал, имея преимущество в 2 игрока и слепой или продажной судейской бригады.
1734628 24
1734628 24 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:00, ред.
Дп, отреагировали, впаяли штраф Ливеру в 25000 за неспортивное поведение)
cska1948
cska1948
вчера в 10:26
В Англии официальные лица на следующий день реагируют на судейские ошибки, а у нас про левый пенальти в ворота Урала до сих пор молчок. Ганчаренко объявил молчаливый бойкот. Г.Иванов грозится утопить судью матча. Но наше верхнее футбольное руководство делает вид, что всё идёт штатно, что молчание тренера на пресс конференции и подобные угрозы обычное для нашего футбола дело.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:10
Как по мне, так всё было честно,Тоттенхем победил по делу !
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