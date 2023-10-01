Арбитры обворовали «Ливерпуль». С таким судейством не будет чемпионской интриги в АПЛ

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вчера, 10:19

Ошибку признали, но что это меняет?

Судьи глупо испортили очень крутой матч

Игра «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» — центральная в новом туре АПЛ , встретились команды из группы лидеров. «Шпоры» без Кейна полагаются на талант тренера Постекоглу, который ставит лондонской банде успешный футбол. «Ливерпуль» перезапустился благодаря изменениям в центре поля, где радует не только Собослаи. Но вместо футбола получили грандиозный скандал уровня РПЛ , как в матче «Ростова» и «Урала».

Рефери Саймон Хупер сначала удалил Кертиса Джонса. Судья сперва показал хавбеку «Ливерпуля» желтую карточку. Молодой футболист в борьбе сыграл в мяч, но дальше стопа прошла поверх снаряда и случился контакт с соперником. Арбитру стоило оценить отсутствие умысла и травмы футболиста «шпор». Ни повреждения, ни жестокости в действиях Джонса не было, нормальная борьба за мяч с болезненным, но не фатальным окончанием. Хватало желтой карточки, но Хупер удалил игрока «Ливерпуля».

С красной карточкой для Жоты всё еще хуже, ведь португальца наказали двумя предупреждениями. Ко второму вопросов нет, явный фол. Но, во-первых, именно из-за рефери «Ливерпуль» оказался вдесятером, поэтому форварду пришлось отрабатывать в обороне. Во-вторых, Хупер выдал Диогу нечестную первую желтую карточку. Футболист «Тоттенхэма» запутался в собственных ногах, Жота его не трогал. Зачем судья махал карточкой? Важно разрешить тренерам запрос проверки, например, двух эпизодов за матч. Клопп мог спасти португальца от первой карточки, а ещё лучше – спасти от отмены гол Луиса Диаса.

Признали ошибку в пользу «Тоттенхэма»

Первым забил «Ливерпуль». Диас выскочил на ворота после паса Салаха и не оставил шансов голкиперу Викарио, который к тому времени успел несколько раз выручить «шпор». На повторе сразу видно, что офсайда нет – колумбиец на полметра дальше от чужих ворот, чем последний защитник. Но помощник Хупера зафиксировал офсайд, а дальше случился цирк. Судья VAR подумал, что решение судьи – гол, поэтому зажег знак «проверка завершена». А Хупер считал, что проверяют наличие офсайда, а не его отсутствие.

Профессиональные судьи не имеют права так ошибаться, они должны общаться по радиосвязи между собой. Но гол «Ливерпуля» отменили. Речь о быстром мяче на выезде, удар мог перевернуть игру. «Красных» очевидно обворовали, а всё, что могут им предложить Уэбб и его контора – извинения и признание грубейшей ошибки. Но счёт на табло оставят в силе. Хупер допустил минимум одно незаконное удаление – у Жоты «левая» первая карточка, а также отменил законный гол «Ливерпуля» в сложной игре.

Конечно, нужно вспомнить моменты «Тоттенхэма», Алиссона семь раз за игру заставили работать. Но «шпоры» почти полчаса играли 11 на 9. Уставший «Ливерпуль» в конце игры не сумел оборвать подачу с фланга, Матип срезал мяч в собственные ворота. «Тоттенхэм» в новом сезоне отличается мощными концовками матчей, но после победы над «красными» будут говорить об арбитрах, а не о лондонцах. Клопп прав, это один из самых несправедливых матчей в истории АПЛ по вине Хупера и его коллег.

Чиновники АПЛ вечно подставляют игроков

Практика добавления 15-20 минут к матчам вредит игрокам. На старте сезона можно собрать команду из левых защитников в лазарете. Это Шоу, Регилон и Маласиа из МЮ , Чилуэлл из «Челси», Тимбер из «Арсенала» и Сессеньон из «Тоттенхэма». У «Челси» суммарно 10 травмированных футболистов. У «Шеффилд Юнайтед», «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла» по 9 игроков в лазарете. У МЮ , «Арсенала» и «Тоттенхэма» по 8 человек не могут играть.

Катастрофическая ситуация, хотя даже у везучих в этом плане команд не менее четырех повреждений. Гвардиола пока не поймал эпидемию травм, но Хосеп прав – футбольные чиновники загоняли лучших игроков мира в погоне за наживой. Через сезон будет больше матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, но уже сейчас футбольный мир пожинает плоды мундиаля зимой и ненормальных для футбола нагрузок.

Также на старте сезона хватает сложных травм, которые выбили футболистов на несколько месяцев. Если «Манчестер Сити», скорее всего, найдет тактический выход после травмы Де Брюйне, пусть передач Кевина не хватило против «Вулверхэмптона» – Гвардиола впервые в сезоне проиграл в АПЛ , то многие клубы, вроде «Челси» и МЮ , обречены на лишние осечки, потому что у них не настолько сильные тренеры и не такая сыгранность состава.

Судьи не справились с работой в разных матчах

Наставник уровня Клоппа бессилен, если в центральной игре тура судьи устраивают шапито. Всегда важно допускать, что в новом сезоне отрыв чемпиона может оказаться минимальным, в несколько пунктов. И чтобы была справедливая интрига, важно увидеть честное судейство в матчах «Арсенала» и «Ливерпуля», которые ближе всех по уровню организации футбола к «горожанам». У Клоппа уже украли очки, возможно, целых три пункта.

В полном составе после гола Диаса «красные» могли с трудом обыграть симпатичный «Тоттенхэм» на выезде. К самим «шпорам» мало вопросов, но к арбитрам их с каждым сезоном в АПЛ всё больше. Не раз критиковали рефери, которые отстают по уровню от футболистов, но два спорных удаления и отмененный гол из-за выдуманного офсайда в одном поединке это уже слишком. Также не забывайте дикую практику добавленного времени.