Агент Глебова высказался на тему интереса «Спартака» к его клиенту

1696240700

вчера, 12:58

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» и сборной России , высказался на тему слухов про «Спартак».

От «Спартака» к нему интерес есть последние три года. Но если они его не взяли, значит, считают, что у них всё в порядке. Насколько я знаю, «Спартак» на «Ростов» не выходил.

В текущем сезоне Глебов провёл 14 матчей, отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. Контракт 23-летнего россиянина с «Ростовом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает капитана ростовчан в 8 миллионов евро.