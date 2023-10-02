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Агент Глебова высказался на тему интереса «Спартака» к его клиенту

вчера, 12:58

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» и сборной России Данила Глебова, высказался на тему слухов про «Спартак».

От «Спартака» к нему интерес есть последние три года. Но если они его не взяли, значит, считают, что у них всё в порядке. Насколько я знаю, «Спартак» на «Ростов» не выходил.

В текущем сезоне Глебов провёл 14 матчей, отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. Контракт 23-летнего россиянина с «Ростовом» действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает капитана ростовчан в 8 миллионов евро.

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Аксинья
Аксинья
вчера в 13:56
Да нет тут никакой конкретики - просто Зареме нравится борода Глебова и ее окрас))
Гость
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