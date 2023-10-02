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Агент Баринова высказался на тему продолжения карьеры игрока в Европе

вчера, 12:44

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, высказался на тему возможного продолжения карьеры его клиента в Европе.

Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире. Всё отслеживается, работа скаутов ведётся круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.

Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, всё возможно. Это показательные примеры — Арсен уехал на взлёте своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.

Летом были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны. Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас всё вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.

Баринов является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провёл 12 матчей, забил 1 мяч и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «красно-зелёных» в 8 миллионов евро.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:30
Дима вперёд и с песней, хоть в Турцию там еврокубки есть, сильнее станешь
А на старости лет можешь и назад приехать
lotsman
lotsman
вчера в 13:10, ред.
Говорить о продолжении карьеры в Европе можно если из Европы есть хоть малейшая заинтересованность, а поскольку таковой нет, то о чём разговор.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:50
Реально только Турция, в лучшем случае.
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