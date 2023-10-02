Агент Баринова высказался на тему продолжения карьеры игрока в Европе

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России , высказался на тему возможного продолжения карьеры его клиента в Европе.

Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире. Всё отслеживается, работа скаутов ведётся круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.

Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, всё возможно. Это показательные примеры — Арсен уехал на взлёте своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.

Летом были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны. Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас всё вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.