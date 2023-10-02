Агент Баринова высказался на тему продолжения карьеры игрока в Европе

Футбольный агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» и сборной России Дмитрия Баринова, высказался на тему возможного продолжения карьеры его клиента в Европе.
Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире. Всё отслеживается, работа скаутов ведётся круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.
Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, всё возможно. Это показательные примеры — Арсен уехал на взлёте своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты.
Летом были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны. Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас всё вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.
Баринов является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он провёл 12 матчей, забил 1 мяч и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает капитана «красно-зелёных» в 8 миллионов евро.
А на старости лет можешь и назад приехать
А на старости лет можешь и назад приехать