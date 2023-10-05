«Ньюкасл» разгромил ПСЖ в Лиге чемпионов

1696453543

сегодня, 00:05

«Ньюкасл» одержал победу над ПСЖ в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:1).

На 17-й минуте игры Мигель Альмирон вывел англичан вперёд. Дэн Берн на 39-й удвоил преимущество «сорок». Шон Лонгстафф на 50-й сделал счёт более крупным. Люка Эрнандес на 56-й забил единственный гол парижан во встрече. Фабиан Шер на 90+1-й поставил точку в поединке.