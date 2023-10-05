«Ньюкасл» разгромил ПСЖ в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» одержал победу над ПСЖ в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:1).
На 17-й минуте игры Мигель Альмирон вывел англичан вперёд. Дэн Берн на 39-й удвоил преимущество «сорок». Шон Лонгстафф на 50-й сделал счёт более крупным. Люка Эрнандес на 56-й забил единственный гол парижан во встрече. Фабиан Шер на 90+1-й поставил точку в поединке.
«Ньюкасл» лидирует в группе F с 4 очками. ПСЖ находится на 2-м месте, у команды 3 балла.
Чего не скажешь о парижан. Их мастера не были готовы, к такому натиску и борьбе за каждый мяч и по всему полю. Слов нет, они сильные индивидуально. Но слишком поздно отреагировали. И поплатились за это.
Видать выйдут из этой группы эти две команды. А Милан и Боруссия поборются за место ЛЕ.
Еще раз с первой победой сорок за 20 лет в ЛЧ и с такой крупной! Ньюкасл сегодня не будет спать точно!
Чего не скажешь о парижан. Их мастера не были готовы, к такому натиску и борьбе за каждый мяч и по всему полю. Слов нет, они сильные индивидуально. Но слишком поздно отреагировали. И поплатились за это.
Видать выйдут из этой группы эти две команды. А Милан и Боруссия поборются за место ЛЕ.
Еще раз с первой победой сорок за 20 лет в ЛЧ и с такой крупной! Ньюкасл сегодня не будет спать точно!
Черепашка собрала команду друзей и наслаждается игрой с ними, а не с нелюбимыми Неем (хотя он был не любим и всей командой наверняка), Икарди и т.п. за космическую зп. Только вот шейхи не уверен, что наслаждаются.
Черепашка собрала команду друзей и наслаждается игрой с ними, а не с нелюбимыми Неем (хотя он был не любим и всей командой наверняка), Икарди и т.п. за космическую зп. Только вот шейхи не уверен, что наслаждаются.