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«Ньюкасл» разгромил ПСЖ в Лиге чемпионов

сегодня, 00:05
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)4 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Ньюкасл» одержал победу над ПСЖ в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (4:1).

На 17-й минуте игры Мигель Альмирон вывел англичан вперёд. Дэн Берн на 39-й удвоил преимущество «сорок». Шон Лонгстафф на 50-й сделал счёт более крупным. Люка Эрнандес на 56-й забил единственный гол парижан во встрече. Фабиан Шер на 90+1-й поставил точку в поединке.

«Ньюкасл» лидирует в группе F с 4 очками. ПСЖ находится на 2-м месте, у команды 3 балла.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:55
ПСЖ опять не готов к большим победам
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 11:20


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Incredulous
Incredulous ответ Роман_Павлюченко (раскрыть)
сегодня в 10:37
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:28
    Да не принимай ты близко к сердцу!) моментами это просто юмор, не более того, я же не пишу и никогда не писал, что аргентинец плохой футболист…Месси высококлассный игрок, но все же не стоит так боготворить его 😁
    (хотя если ты напишешь в ответ, что это личное твое дело, то с этим не поспорить)
    Elliada
    Elliada ответ Камбек (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 09:45
    И поэтому он самый титулованный в истории, потому что всё время вылетает? И ЧМ выиграл, потому что плох в плей-офф.

    Всё, что ты сказал можно и к Мбаппе отнести. До него ПСЖ выигрывал Лигу 1 с Иброй и Кавани, а в плей-офф Мбаппе плох. За 6 лет в Париже трижды вообще не забивал в плей-офф ЛЧ, в том числе в ЛЧ 2020. Где хейт в его адрес? Ах да, забыл, что ты хейтер Месси и видишь только его промахи.
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 09:33
    После того как вчера увидел составы команд сразу сделал кэш аут.. Дембель и 17 пацан в полузащите против команды с диким прессингом.. Енрике монстр.

    Что касается менеджмента клуба, там все старо как мир. Есть все кроме полузащиты. А без нее остальное и не нужно. Кампуш тоже монстр 😁.

    Придется ждать увольнения тикитаки и спортдира.
    SSC Napoli
    SSC Napoli
    сегодня в 09:25
    не удивлён, у ПСЖ на данный момент спад.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 09:17, ред.
    Дайте микрофон в клешни супер-пупер-мега тренера Энрике!
    Пусть он прольёт свет на уши де.б.илам с трибун, которые орали, что Месси - пятое колесо в телеге!
    Elliada
    Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 08:45
    Та Барселона была мертва. Суареса выгнали, Месси не хотел играть. Бавария играла без Левандовски. Первый же серьезный соперник и сразу вылет. Но, как бы там ни было, финал или 1/8 это не важно, потому что это ничего не дает. Главное - трофей. Разве Месси был рад финалу ЧМ 2014?? Без трофея какая разница на какой стадии вылетать?

    По поводу Лиги 1. Факт в том, что с Месси было чемпионство, а не второе место. Как я уже сказал, главное - трофей. Арсенал в прошлом сезоне прыгнул выше головы. Думаешь они раду второму месту или мечтали о чемпионстве??
    Elliada
    Elliada ответ Realistroni (раскрыть)
    сегодня в 08:39
    Конечно, выигрывали, но не в тот год, когда Месси пришел. Тогда ПСЖ упустил чемпионство и проиграл Суперкубок Франции.
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 08:38
    А что не так было с соперниками в сезоне 2020-2021? В 1/8 и в 1/4 прошли Барселону и Баварию, уступив в полуфинале МС. Хватит отговорок уже)) Факт, что с твоим «тащером» любимцем дважды подряд вылетели в 1/8 самого престижного европейского турнира.

    А, ну и да, чемпионство в Лиге 1 - это показатель!😁 это такая редкость для ПСЖ…Месси со своими 6 голами в первом сезоне зарешал 💪🏽 Есть чем гордиться, победа в Лиге 1 не сравнить с дворовой лигой чемпионов!)
    Realistroni
    Realistroni ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 08:24
    Да, в общем-то и без Месси чемпионат выигрывали!
    Elliada
    Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 08:19
    Посмотри на соперников ПСЖ в 2020 и 2021 годах. Там не Реал и Бавария. Факт в том, что ПСЖ плох в играх с топами и до какой стадии они дойдут зависит на какой стадии встретятся эти топ-команды. Если на пути будут Лион и Лейпциг, то ЛЧ могут выиграть.

    P. S. до Месси ПСЖ не смог выиграть чемпионат, а с ним 2 чемпионства из 2. Основано на реальных событиях.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 08:13
    Второй гол сорок ржака). Мячу казалось некуда деваться.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:01
    Ньюкасл устроил полнейший разгром ПСЖ ,показали как надо играть в футбол.Молодцы!!!
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:55
    Все... для ПСЖ этот сезон скоту под хвост...
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 07:41
    Хочет ли Мбаппе дальше играть за ПСЖ?
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 07:23
    Победа на классе.
    adekvat
    adekvat ответ Валерыч (раскрыть)
    сегодня в 07:13
    Хваленый лыжи навострил в Реал.
    Colchoneros
    Colchoneros
    сегодня в 07:06
    Браво Ньюкасл Юнайтед!
    Даже не удивлён!
    112910415
    112910415
    сегодня в 06:55
    лихо сороки клюнули в темя великих и ужасных !
    kazakoff
    kazakoff
    сегодня в 06:53
    Ньюкаслу по сути терять нечего, поэтому и игра получается и результат
    Скорее всего дальше ещё будут интересные матчи
    Группа "смерти" подтверждает своё название
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ Agamaga........... (раскрыть)
    сегодня в 06:51
    Пока в ПСЖ не появился новоиспеченный чемпион мира, ПСЖ 2 года подряд до него доходил до финала и полуфинала в ЛЧ…после трансфера аргентинца с первого же сезона все пошло по наклонной в еврокубках, 2 вылета подряд в 1/8 👌🏽

    P.S. Основано на реальных событиях
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:31
    ПСЖ развалили... не уживутся звёзды в одной корзине...
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 06:00
    Чет псж ваще..
    Валерыч
    Валерыч
    сегодня в 05:52
    Вот так дела! И хвалёный Мбаппе не помог шейхам.
    Ньюкасл с заслуженной победой!
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:41
    Как-то ПСЖ без особого желания выступает, что не скажешь о сороках
    Роман_Павлюченко
    Роман_Павлюченко
    сегодня в 05:13, ред.
    Всем привет✋. Я ради этого коментария зашел в первые за 3 года сюда под своим логином 😂 чтоб поздравить сорок с этой чудовищно-чудесной победой! Браво, аплодисменты стоя!!! Болелам сорок ярких моментов и побед!!!
    SHEARER
    SHEARER
    сегодня в 04:49
    Как же красиво болельщики Ньюкасла оформили трибуны Сент-Джеймс Парка!
    Молодцы!
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 04:12
    Ещё пару таких игр, и в ПСЖ начнется новый сезон многосерийного драматического сериала "Похождение бравого футболиста Мбаппе или ограбление по-французски". В новом сезоне мы увидим: череда неудачных, провальных игр ПСЖ наносит психологический удар по Мбаппе, вследствие чего к нему возвращается память, и француз вспоминает что он "с детства за Реал". Парижский шейх, боясь потерять "свою прелесть" обещает Килиану пол царства за новый контракт. Всё зимнее трансферное окно многострадальный Мбаппе метается в сомнениях, что же для него важнее: слава и признание или материальные блага. Но к концу зимнего ТО коварный шейх идёт на хитрость и обман. Однажды поздней ночью он поджидает несчастного француза на выходе элитного ночного клуба Парижа, переодевшись охранником, и как только тот выходит, подкравшись наносит ему сзади удар по голове слитком золота, после чего Мбаппе теряет сознание. Килиан не выдерживает такого мощного золотого удара и снова теряет память, забывая, что он "с детства за Реал", и решается подписать контракт с ПСЖ.

    to be continued...
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