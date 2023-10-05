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Кобель продлил контракт с «Боруссией»

вчера, 15:30

Вратарь дортмундской «Боруссии» и сборной Швейцарии Грегор Кобель продлил контракт со своим клубом до 30 июня 2028 года. Вот что сказал футболист по этому поводу:

Я очень эмоциональный человек, Дортмунд — невероятно эмоциональное футбольное место, а «Сигнал Идуна Парк» — невероятно эмоциональный стадион. Я думаю, что мы очень хорошо подходим друг другу. Более того, у меня есть ощущение: я просто ещё не закончил здесь! У этой команды есть потенциал для завоевания титулов, если каждый из нас будет усердно работать. В ближайшие несколько лет я хочу стать одним из тех игроков, которые каждый день стремятся вперёд, чтобы мы могли вместе отпраздновать что-то большое.

Кобель выступает за «Боруссию» Дортмунд с лета 2021 года. В текущем сезоне на его счету: 9 матчей, 9 пропущенных мячей и 3 сыгранных матча «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего голкипера в 35 миллионов евро.

Кобель продлил контракт с «Боруссией»

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:04
Ну если все так хорошо, то правильно сделал.
dh568ycwezjs
dh568ycwezjs
вчера в 15:48
Главное, чтобы рыжая Сука в Спартаке так же не сделала
Гость
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