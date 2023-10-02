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«Бавария» в скором времени продлит контракт с Мусиалой

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salleeh
salleeh
сегодня в 12:37
Бавария обязана своим чемпионством в прошлом сезоне именно этому парню. Он просто невероятен, они с Кейном могут украсить игру Баварии. Киммих и Горецка с Ульрайхом, вот эту компашку я бы продал одним лотом, за что дадут...
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 06:04, ред.
А ты хотел что бы он в 20 лет показывал игру Рона или Месси когда они были в хорошей форме в молодости своем на пике? Мусиала в 17 лет выступает за топ клуб гранд, это ни о чем не говорит? Объясни конкретно, что в нем не понравилось? То, что он маятник качающийся по вашему мнению, это разве мерило, или эталон сравнения отражающее о качестве игрока? Если он продолжит развиваться - вырастет в великого игрока!!! Хороший парень, мастеровитый, не тушуется перед более опытными соперниками. Этим напоминает Алабу в ранние годы и позиция примерно та же на поле. Удачи игроку и новых успехов!
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:05
Может быть. А возможно- его просто раскусили. Ну, ладно, посмотрим...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:03
Ну, он же первый сезон на топ-уровне, я предполагаю, что он в том числе и просто устал.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:51
Я не знаю этого тренера, но дело в другом. А именно, еще за долго до прихода нового тренера, Хвича перестал забивать и отдавать. Один гол за полгода- это не игровой спад- это нечто большее...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:43
Да, но, к сожалению, там есть ещё другая проблема - яркого Спалетти, умеющего раскрывать персональные качества того или иного игрока, сменил зачем-то выкопанный кинопродюсером из нафталина Руди Гарсия, успевший уже помотаться по всяким "Иттифакам", но возвращённый Де Лаурентисом в топ футбола, так что помощи от тренера грузину теперь ждать нечего.

И, хотя "Наполи" сейчас на 4-м месте, они сыграли со всем подвалом таблицы пока что, поэтому жду в целом их возвращение на 6-7 место, на котором максимум этот физрук их и сможет удержать.
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:36, ред.
Павел, приветствую!
Павел, но ведь и Хвича, тоже- только с середняками и аутсайдерами себя проявляет. Представился, как-то шанс, в отсутствие Осимхена в ЛЧ проявить свои лидерские качества, а, ничего и не вышло... Ну, это я так- к слову пришлось.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:31
В целом согласен с вами обоими, что-то в нём есть для какого-то уровня, но восторг работников Трансфермаркта насчёт этого товарища, проявляющего себя только с аутсайдерами, не могу разделить. Уровень БЛ и так-то дно относительно "Баварии", а в ЛЧ он в минус оба матча полностью отработал, его игроки МС плечиком толкали, и он улетал за пределы поля.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:20
Сколько смотрел, мне ни разу не понравилось это убожество, качающее корпусом словно маятник.
Меня не интересует согласен ты или нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:03
Молодой, еще должно все наладится.
протон
протон ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:03
Абсолютно не согласен, если баварцы продлевают контракт то очевидно что не убогий бегунок. Тем более интерес пишут что проявляли в МС ,Ливерпуль, Реал, и ПСЖ. Только вот стоимость как то завышена не более.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 20:34
А он вообще может кого-нибудь обвести, бесяво ни качая корпусом а-ля Тайсон?
Убогий тупой бегунок.
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