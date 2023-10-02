«Бавария» в скором времени продлит контракт с Мусиалой

«Бавария» намерена сохранить в своём составе полузащитника Джамала Мусиалу.
Мюнхенский клуб предложит хавбеку новый контракт до лета 2029 года.
В подписании Мусиалы были заинтересованы «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и ПСЖ.
«Бавария» намерена сохранить в своём составе полузащитника Джамала Мусиалу.
Мюнхенский клуб предложит хавбеку новый контракт до лета 2029 года.
В подписании Мусиалы были заинтересованы «Ливерпуль», «Реал», «Манчестер Сити» и ПСЖ.
И, хотя "Наполи" сейчас на 4-м месте, они сыграли со всем подвалом таблицы пока что, поэтому жду в целом их возвращение на 6-7 место, на котором максимум этот физрук их и сможет удержать.
И, хотя "Наполи" сейчас на 4-м месте, они сыграли со всем подвалом таблицы пока что, поэтому жду в целом их возвращение на 6-7 место, на котором максимум этот физрук их и сможет удержать.
Павел, но ведь и Хвича, тоже- только с середняками и аутсайдерами себя проявляет. Представился, как-то шанс, в отсутствие Осимхена в ЛЧ проявить свои лидерские качества, а, ничего и не вышло... Ну, это я так- к слову пришлось.
Павел, но ведь и Хвича, тоже- только с середняками и аутсайдерами себя проявляет. Представился, как-то шанс, в отсутствие Осимхена в ЛЧ проявить свои лидерские качества, а, ничего и не вышло... Ну, это я так- к слову пришлось.
Меня не интересует согласен ты или нет.
Меня не интересует согласен ты или нет.
Убогий тупой бегунок.
Убогий тупой бегунок.