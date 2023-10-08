Агент Виллиана: «Он был бы рад возможному уходу из ЦСКА»

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана, заявил о готовности игрока покинуть команду.
Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. Но на данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА.
- В интервью изданию Sport24 вы заявили, что Виллиан Роша будет рад покинуть ЦСКА зимой...
- Я лишь сказал, что Виллиан Роша счастлив в ЦСКА и сосредоточен на предстоящем матче. Не понимаю, зачем коллеги стали додумывать.
- Меня это тоже удивило, потому что вы всегда уважительно говорили про ЦСКА, даже посещали финал FONBET Кубка России.
- Это действительно так, для меня гордость, что Виллиан Роша представляет такой большой клуб.
- В интервью изданию Sport24 вы заявили, что Виллиан Роша будет рад покинуть ЦСКА зимой...
- Я лишь сказал, что Виллиан Роша счастлив в ЦСКА и сосредоточен на предстоящем матче. Не понимаю, зачем коллеги стали додумывать.
- Меня это тоже удивило, потому что вы всегда уважительно говорили про ЦСКА, даже посещали финал FONBET Кубка России.
- Это действительно так, для меня гордость, что Виллиан Роша представляет такой большой клуб.
Моё предположение, что их просто кидают с деньгами.
То есть говорят, что это самый лучший клуб России и зарплаты самые высокие, а потом ложь вскрывается и они рады уходу из ЦСКА.
Моё предположение, что их просто кидают с деньгами.
То есть говорят, что это самый лучший клуб России и зарплаты самые высокие, а потом ложь вскрывается и они рады уходу из ЦСКА.
Их точно там не бьют ???
Чем обусловлена радость исхода ??
Их точно там не бьют ???
Чем обусловлена радость исхода ??