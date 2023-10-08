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Агент Виллиана: «Он был бы рад возможному уходу из ЦСКА»

вчера, 12:18

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана, заявил о готовности игрока покинуть команду.

Виллиан твердо стоит на ногах в ЦСКА. Покинет ли он клуб зимой? Он рад возможному уходу. Все будет зависеть от того, поступит ли предложение, которое всех устроит. Но на данный момент ничего нет. Пока Виллиан сосредоточен на ЦСКА.

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ЦСКА  Виллиан
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Red blu
Red blu
вчера в 18:16
Футбольный агент Маркос Тито, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с Metaratings.ru заявил, что не говорил о желании бразильца покинуть РПЛ.

- В интервью изданию Sport24 вы заявили, что Виллиан Роша будет рад покинуть ЦСКА зимой...
- Я лишь сказал, что Виллиан Роша счастлив в ЦСКА и сосредоточен на предстоящем матче. Не понимаю, зачем коллеги стали додумывать.

- Меня это тоже удивило, потому что вы всегда уважительно говорили про ЦСКА, даже посещали финал FONBET Кубка России.
- Это действительно так, для меня гордость, что Виллиан Роша представляет такой большой клуб.
ДСА
ДСА
вчера в 17:47
Ну да, имя заработал, пора бежать.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:40
Посадить урода на лавку.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:05
Ещё один не выдержал колхозного обращения Федота и Компании.В новый сезон(именуемый в просторечьи "продолжением чемпионата 2023-2024) ЦСКА вступит в новом составе,разбегутся последние.Уся надёжа на Заболотного.
lotsman
lotsman
вчера в 14:14
Хороший футболист. Не скрывает своих намерений и в то же время хорошо играет за команду, которую мечтает покинуть.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:04
Скоро карнавал? Бразильцы засуетились....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:00
Все очевиднее становится тот факт, что менеджмент ЦСКА зря получает зарплату. Из команды все бегут.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:21
Видимо ему рассказали историю Хонды, Тошича и остальных...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 13:08
Почему в последнее время легионеры мечтают уйти из ЦСКА?
Моё предположение, что их просто кидают с деньгами.
То есть говорят, что это самый лучший клуб России и зарплаты самые высокие, а потом ложь вскрывается и они рады уходу из ЦСКА.
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:59
Неожиданно...Он сейчас один из лучших и основных игроков.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:46, ред.
Медина...Карраскаль...Марио....Виллиан...
Их точно там не бьют ???
Чем обусловлена радость исхода ??
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:37
Честно ответил. Неожиданно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:35
Вроде как играет с самоотдачей. А рад уйти? Так это смотря куда? В Европу все рады уйти. Все возможно
Гость
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