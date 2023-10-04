Вера будет приоритетной целью «Локомотива» зимой

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вчера, 10:10

Хавбек «Оренбурга» станет одной из основных целей «Локомотива» зимой. Он рассматривается клубом как универсальный игрок в центр поля, способный как закрыть позицию атакующего полузащитника, так и сыграть в опорной зоне.

Летом сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры по Вере, но в оренбургском клубе заблокировали этот трансфер.