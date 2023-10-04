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Вера будет приоритетной целью «Локомотива» зимой

вчера, 10:10

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера станет одной из основных целей «Локомотива» зимой. Он рассматривается клубом как универсальный игрок в центр поля, способный как закрыть позицию атакующего полузащитника, так и сыграть в опорной зоне.

Летом сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры по Вере, но в оренбургском клубе заблокировали этот трансфер.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 17:29
Вот так !)))
FenixSL
FenixSL ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:24
а как конкурировать?
это ок
valt134
valt134
вчера в 14:50
Этот игрок многим бы клубам РПЛ пригодился.
Джефри Лайкер
Джефри Лайкер
вчера в 13:57
Зенит его в Локо не отпустит. Не станет усиливать конкурента. Про руководство Оренбурга ничего мне не говорите.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 13:41
Только то, что Зениту не нужно
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:37
Хороший полузащитник,так просто Оренбург его не отдаст.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:21
Потеря Веры сильно скажется на игре Оренбурга, т.к аргентинец является важнвм игроком команды, который дирижирует атакой команды, раздавая отличные передачи, сам хорошо идет в обводку, забивает голы.... а для Локо Лукас должен стать усилением, тем более, что игрок адаптирован к РПЛ
А вообще, Динамо бы не помешал этот игрок, т.к Личка хорошо знаком с игроком, плюс там много латиноамериканцев, думаю быстрее бы сыгрался с ними
Вещий
Вещий
вчера в 12:09
Думаю что и зимой его не отпустят.... или ценник увеличат до неприличного размера.
nubom
nubom
вчера в 12:04
А вот у меня в Локо никакой веры...
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24
То Зенит скупает всех топ игроков , теперь Локомотив последовал их примеру .
kow13
kow13
вчера в 10:58
Не понятно, зачем
Центр поля и так перенасыщен, лучше в оборону купить кого-нибудь
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:56
Москва занимается только разбором команд с перифирии, КС чуть не улетели в прошлом сезоне в лучшую лигу...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:48
У "Локо"-Вера.
У "Динамо"-Надежда.
У "Зенита"-Любовь.
У "Спартака"-Зарема.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 10:42
Осталось купить Бога... Который Жереми.
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 10:34
А Надежда и Любовь?
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