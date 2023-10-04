Вера будет приоритетной целью «Локомотива» зимой

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера станет одной из основных целей «Локомотива» зимой. Он рассматривается клубом как универсальный игрок в центр поля, способный как закрыть позицию атакующего полузащитника, так и сыграть в опорной зоне.
Летом сообщалось, что «Локомотив» вел переговоры по Вере, но в оренбургском клубе заблокировали этот трансфер.
А вообще, Динамо бы не помешал этот игрок, т.к Личка хорошо знаком с игроком, плюс там много латиноамериканцев, думаю быстрее бы сыгрался с ними
А вообще, Динамо бы не помешал этот игрок, т.к Личка хорошо знаком с игроком, плюс там много латиноамериканцев, думаю быстрее бы сыгрался с ними